Льготная ипотека под 6,5%: кого спасет и где взять

Стали известны детали новой программы ипотеки с господдержкой — под 6,5% годовых на покупку жилья в новостройке. Минфин внес в правительство проект постановления, где и расписаны все параметры. Предполагается, что примут его достаточно быстро — все-таки поручение президента. Ряд крупнейших банков, не дожидаясь публикации постановления, уже начали прием заявок.

1. Кому и на каких условиях дадут?

Программа будет распространяться на кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года.

Основные условия такие:

- ставка не более 6,5% на ВЕСЬ (это важно) срок кредита

- первоначальный взнос — не менее 20%

- цель кредитования — покупка жилья в новостройке.

При этом есть ограничения по максимальной сумме кредита:

- до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт- Петербурге, Ленинградской области

- до 3 млн рублей — в остальных регионах.

2. Когда можно идти в банк?

Уже можно. Ряд банков, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Банк ДОМ.РФ и т. п., объявили свои условия и начали принимать заявления, не дожидаясь официального старта программы.

В Банке ДОМ объясняют, что сейчас можно получить предварительное согласие, а сам кредит выдадут после публикации постановления. В ВТБ утверждают, что уже с понедельника вовсю выдают кредиты под 6,5%.

На сегодня ставки по новой льготной программе у банков такие:

- Сбербанк — 6,4%

- ВТБ — 6,5%

- Альфа-банк — 6,5%

- Промсвязьбанк — 6% (но заявку на кредит именно по такой ставке надо подать до 15 мая)

- Банк ДОМ.РФ — 6,5%.

У всех срок кредита — до 20 лет.

Заявки банки активно принимают онлайн — именно идти туда, нарушая режим самоизоляции, не надо.

Отвечаем на главные вопросы о новой программе льготного ипотечного кредитованияФото: Роман ИГНАТЬЕВ

3. Любая ли новостройка подойдет?

Президент, объявляя о новой льготной программе, сказал о новостройках комфорт-класса. Это многих смутило, в том числе и экспертов. Поскольку в официальных документах, когда речь идет о массовом современном жилье, сейчас используется термин «стандартное жилье».

Однако в сообщении Минфина упоминалось уже просто «жилье в новостройке», а в условиях программ, которые вывесили на своих сайтах, ничего про класс новостройки не говорится. Как поясняют эксперты, это и не нужно — есть ведь ограничения по максимальной сумме ипотеки.

- При минимальном взносе в 20% и максимальном кредите в 8 млн рублей можно купить квартиру стоимостью до 10 млн рублей. В Москве на рынке массовых новостроек таких меньше половины, где-то 45%, - рассказала «КП» управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. - В Подмосковье потенциальных возможностей больше, там выбор жилья стоимостью до 10 млн гораздо значительнее. Но чтобы получить именно максимальный заем, у человека еще должно найтись 2 млн рублей - первоначальный взнос в 20%.

- Для Санкт-Петербурга сумма довольно приличная, можно купить полноценную трехкомнатную квартиру. Но проблема в другом - платежеспособность сейчас резко снизилась, - говорит генеральный директор агентства недвижимости «Невский Простор» Александр Гиновкер.

4.Спасет ли программа строительный сектор?

Вопрос этот важен не только для властей и самих застройщиков. Но прежде всего — для тех, кто будет брать ипотеку на покупку новостройки. Не очень приятная ситуация — влезть в долги хоть и под 6,5% годовых, чтобы потом оказаться в «обманутых дольщиках» из-за того, что стройки встали и застройщик банкрот.

Опыт по спасению рынка новостроек с помощью льготной ипотеки в России уже есть. В 2015-2016 годах, по общему мнению экспертов, именно аналогичная программа «вытянула» рынок и предотвратила там совсем уж массовые банкротства.

- Мы сразу достигаем несколько целей. Первая — возможность людям, которые возьмут кредиты, меньше платить. Потому что доходная часть у всех уменьшилась. У нас никогда еще кредитов под 6,5% не было. И этот эффект даст нам приток в отрасль порядка 500 млрд рублей. Это большие деньги, - высказал нынешние надежды в телеинтервью «России 24» вице-премьер Марат Хуснуллин.

Эксперты рынка программе рады. Но прогнозы высказывают очень осторожно.

- Ипотека с господдержкой — это, конечно, очень хорошо, - говорит Мария Литинецкая. - Но в условиях резкого сокращения доходов и занятости потенциальному покупателю жилья важна не столько стоимость кредита, сколько уверенность в своих возможностях его выплачивать. С этим как раз наибольшие проблемы.

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