ВЦИОМ: Больше половины россиян останутся на майские и лето дома

Планы с долгожданным отпуском на майские праздники или лето пришлось серьезно подкорректировать. Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян (57%) не поедут никуда. В такое неспокойное время опрометчивым поездкам даже в соседние регионы люди предпочли отдых дома. В прошлом докоронавирусном году домоседов было 33%. Каждый третий (35%) отправится полоть огород и легально жарить шашлык на дачу. Остальные поедут в другой город или село, а также на Черное море. Меньше всего желающих оказаться за границей.

Очевидной причиной отказа от поездок куда-то далеко или вовсе каких-либо путешествий, в половине случаев стала эпидемия коронавируса. Остальные винили во всем связанные с COVID-19 карантин, а также закрытие границ.

Да, многие расстроились, но большинство людей отнеслись к ситуации с пониманием. Кроме того, другой опрос ВЦИОМ показал, что несмотря на происходящее, как и полгода назад, счастливыми себя чувствует 81% соотечественников.

НАГЛЯДНО

Причины изменения планов:

Коронавирус 50%

Карантин 35%

Закрытие границ 11%

Повышение курса валюты 2%

Куда хотели ехать те, кто изменил планы:

В другом городе России 30%

За границей 27%

На даче 19%

Куда мечтают съездить в России:

Санкт-Петербург 19%

Крым 18%

Байкал 16%

Сочи 12%