ВЦИОМ: Больше половины россиян останутся на майские и лето дома
Планы с долгожданным отпуском на майские праздники или лето пришлось серьезно подкорректировать. Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян (57%) не поедут никуда. В такое неспокойное время опрометчивым поездкам даже в соседние регионы люди предпочли отдых дома. В прошлом докоронавирусном году домоседов было 33%. Каждый третий (35%) отправится полоть огород и легально жарить шашлык на дачу. Остальные поедут в другой город или село, а также на Черное море. Меньше всего желающих оказаться за границей.
Очевидной причиной отказа от поездок куда-то далеко или вовсе каких-либо путешествий, в половине случаев стала эпидемия коронавируса. Остальные винили во всем связанные с COVID-19 карантин, а также закрытие границ.
Да, многие расстроились, но большинство людей отнеслись к ситуации с пониманием. Кроме того, другой опрос ВЦИОМ показал, что несмотря на происходящее, как и полгода назад, счастливыми себя чувствует 81% соотечественников.
НАГЛЯДНО
Причины изменения планов:
Коронавирус 50%
Карантин 35%
Закрытие границ 11%
Повышение курса валюты 2%
Куда хотели ехать те, кто изменил планы:
В другом городе России 30%
За границей 27%
На даче 19%
Куда мечтают съездить в России:
Санкт-Петербург 19%
Крым 18%
Байкал 16%
Сочи 12%
ИСТОЧНИК KP.RU
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