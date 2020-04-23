2020-04-23T14:49:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Швеции, последние новости на 23 апреля 2020: теория «стадного иммунитета» осталась неподтвержденной

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Швеции на 23 апреля 2020 года
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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По последним данным университета Хопкинса за последние сутки в Швеции зарегистрировано 682 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число зараженных на 23 апреля 2020 года в стране составляет 16004 человека. Еще 172 человека скончались от осложнений, и общее число жертв COVID-19 выросло до 1937 человек. Число выздоровевших пациентов за сутки не изменилось – их по-прежнему всего 550 человек.

УЧЕНЫЕ ОПРОВЕРГЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО КОРОНАВИРУСУ

Ранее шведские СМИ опубликовали результаты исследований ученых, согласно которым у 11 процентов населения Стокгольма в крови были обнаружены антитела к коронавирусу, означающие, что они раньше переболели COVID-19. Но как сообщает газета Fria Tider, теперь ученые опровергли результаты тестирования, ведь в выборку могли войти образцы крови тех людей, которые будучи зараженными, оставили свою плазму крови для переливания ее тяжелобольным пациентам.

Таким образом теория шведских властей по созданию «стадного иммунитета» (то есть чем больше населения переболеет коронавирусом, тем быстрее у людей выработается к нему иммунитет) оказалась неподтвержденной. А значит тактика, при которой жизнь в стране продолжает идти своим чередом, крупные торговые центры и рестораны работать, а граждане – не оставаться дома, а проявлять свою сознательность, может оказаться провальной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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