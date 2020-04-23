35 лет великой катастрофы: Почему перестройка ничему нас не научила

Ровно 35 лет назад, 23 апреля 1985 года, состоялось историческое выступление генерального секретаря СССР Михаила Горбачева на пленуме Центрального комитета Компартии — именно на нем был провозглашен курс на перестройку.

Perestroyka появилась чуть позже. Но именно эта, вторая версия, с мультяшным псевдоамериканским акцентом – означает все то, что случилось с нами и с нашей страной в последующие 35 лет.

Гигантская сверхдержава, которая, казалось, была выстроена из железа и стали на тысячелетия, уже спустя 2 года пошла в разнос, а еще через три - рухнула и погребла под своими обломками сотни тысяч людей, которые погибли в разгоревшихся межнациональных конфликтах и гражданских войнах.

Самым простым сегодня было бы в очередной раз помянуть «предателя Горбачева», рвущегося к власти Ельцина и демократов первой волны. Но это – чистой воды инфантилизм. Когда люди закрывают глаза и отказываются признать очевидное, страшное и и то, с чем невозможно смириться.

Виноваты все мы, десятки миллионов, виновато целое поколение, которое отказалось быть взрослыми людьми и брать в руки свою судьбу и судьбу своих детей. Мы не захотели думать, разучились сомневаться и страстно хотели, чтобы все стало прекрасно «здесь и сейчас», или, по крайней мере, через 500 дней.

Мы готовы были верить любому ловкому прохиндею с хорошо подвешенным языком, который обещал нам процветание и изобилие. Так же, как четверть века до этого нам обещали окончательное построение коммунизма, в 80-е мы купились на окончательное построение демократии.

Но юбилей Перестройки важен не потому что, мы должны восстановить историческую правду, проанализировать совершенные ошибок и сделать выводы.

Выводы делать поздно. Сделанного не вернешь. Разбитого не склеишь. Но, горбачевская Перестройка могла стать уникальной социальной прививкой для всех народов, населявших бывший СССР.

После всего пережитого за эти 35 лет, русские, украинцы, молдаване, грузины и все прочие, должны были стать просто сверхчеловеками. Людьми, которых больше невозможно обмануть, и ввести в заблуждение.

Только ничего этого не случилось. Никто ничему не научился.

На пространствах некогда огромной и единой страны все так же не переводятся политические жулики, манипуляторы и шулера.

Одни перемещаются из страны в страну, словно бродячий тамада-аниматоры, обещая рецепты чудодейственных реформ.

Другие кормятся на одном месте, рассказывая простакам про «прекрасную Россию будущего».

Третьи – продают волшебный способ наладить жизнь «как в Европе». Для этого только нужно снести все памятники Ленину и перейти на державную мову

Перестройку иногда и хотелось бы забыть. 35 лет немалый срок и вроде бы нужно жить будущим, а не реконструировать до бесконечности свое прошлое. Но лучше мы будем помнить.

Когда Виктор Цой пел в 1985 году свою песню «Перемен!», она тогда звучала как гимн. А в августе 1991-го – как реквием.