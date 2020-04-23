Можно ли переболеть коронавирусом дважды, передается ли он через воду и как понять, что переносишь инфекцию бессимптомно

Можно ли переболеть COVID два раза подряд, или после него вырабатывается иммунитет?

Отвечает доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо-опасным инфекциям, вирусолог Владислав Евгеньевич Жемчугов:

- Пока достоверно неизвестно. Но если будет доказано, что после болезни иммунитет формируется, то будет и вакцина. Если же раз переболевшие будут болеть повторно, тогда и с разработкой вакциной будут проблемы. Для этого нужно с помощью тестов на антитела к вирусу изучать, как долго они сохраняются в крови у переболевших. Тогда будет понятно, можно ли заражаться повторно, или защиты хватит хотя бы до конца сезона.

Коронавирус действительно будет возвращаться волнами эпидемий?

Отвечает известный вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Давидович Альштейн:

- Похоже, он пришел к нам надолго! Я думаю, что, может быть, к лету заболеваемость упадет, но осенью, скорее всего, опять вирус появится. Для того, чтобы с ним по-настоящему сражаться, нам будет нужна вакцина. Но и после изобретения вакцины и прививок он останется с нами. Правда, будет уже не такой опасный.

Для того, чтобы с вирусом по-настоящему сражаться, нам будет нужна вакцинаФото: REUTERS

Covid 19 передаётся через воду?

Вирусолог, профессор Анатолий Альштейн:

- Такая вероятность есть. Вирус может содержаться в фекалиях, откуда попадает в канализацию, а оттуда может попасть и в воду. Поэтому исключить возможность передачи инфекции через воду все-таки нельзя.

Хотя более частотные случаи – контактный и воздушно-капельный пути передачи.

А можно ли хоть по каким-то признакам догадаться, что во мне развивается вирус бессимптомно?

Отвечает иммунолог Владимир Анатольевич Болибок:

- Не зря состояние называется бессимптомное, потому что никаких абсолютно признаков нет! А если есть хоть какие-то признаки, это уже легкое течение инфекционного заболевания. То, что мы называем бессимптомным имеет научное название инаппарантное течение заболевания, то есть вообще без всяких проявлений. Человек заразился, инфекционный процесс у него идет, иммунная система сработала и вырабатывает защитные факторы: белки, антитела, но при этом человек не испытывает никакого дискомфорта, потому что у него достаточно сильная иммунная система, она быстро среагировала, и воспаление не развилось.

К коронавирусной инфекции, как и к любой другой, может существовать иммунитет изначальноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К коронавирусной инфекции, как и к любой другой, может существовать иммунитет изначально. В нашем организме есть система - неспецифический иммунитет, она защищает нас от всех подряд инородных вторжений. И вот если этот неспецифический иммунитет на достаточно высоком уровне, то человек не заболевает даже при контакте с незнакомой для организма инфекцией.

А чтобы понять, насколько сильный у вас иммунитет (не на медицинском, а на обывательском уровне), достаточно вспомнить, сколько раз вы обычно за сезон болеете различными ОРВИ? Если температурите, кашляете, мучаетесь насморком несколько раз за сезон – увы, о сильном иммунитете говорить не приходится.

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