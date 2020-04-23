Профессора и доктора наук объединились, чтобы помочь школьникам с трудностями дистанционного обучения

Уже почти месяц, как российские школьники ушли на дистанционное обучение. Сколько шуток и мемов появилось в сети на эту тему. Одна из самых популярных про учительницу труда, которая дала детям задание постирать, вымыть полы, приготовить ужин, снять все это на видео и прислать ей отчет. Мамы довольны – спасибо «дистанционке»! Но шутки шутками, а на деле очень многие дети и их родители столкнулись с огромными проблемами, когда школы экстренно перешли в режим дистанционного обучения. И особенно те, у кого и на обычных уроках были трудности с восприятием школьного материала, с выполнением домашних заданий. А таких детей, по различным оценкам, сейчас около 30 процентов, то есть это каждый третий школьник страны.

— В режиме самоизоляции эта проблема оказалась тяжелым бременем как для педагогов, которым тяжело удерживать внимание таких детей онлайн и вводить их полноценно в общий учебный процесс класса, так и для родителей, оставшихся один на один с детьми в рамках домашнего образования, — отмечают в Ассоциации родителей и детей с дислексией. — Большинству детей сложно заниматься наедине с компьютером, а для ребят с синдромом дефицита внимания и трудностями в освоении чтения, письма и счета часто это почти невозможно.

Ассоциация уже несколько лет занимается проблемами детей и подростков, испытывающих трудности обучения (дислексию, дисграфию, дискалькулию и другие), в том числе создает методологию и научно-практическую базу для работы с такими школьниками и студентами. Чтобы в условиях самоизоляции помочь таким детям, их родителям, и педагогам – ведь для многих из них «дистанционка» тоже стала настоящим испытанием, Ассоциация запустила новый уникальный онлайн проект «Дислексия.NET».

— Сегодня мы все попали в очень непростую ситуацию, и многие из нас оказались к ней не готовы, – рассказала порталу Открытые НКО основатель Ассоциации родителей и детей с дислексией Мария Пиотровская. – Особенно нелегко детям с дислексией, дисграфией и другими трудностями обучения. Только представьте себе: ребенку, которому и так сложнее, чем другим, дается чтение и письмо, приходится сейчас в экстренном порядке осваивать работу с различными новыми инструментами и платформами дистанционного обучения! Это стресс для самого ребенка, это дополнительная нагрузка для родителей и учителей.

Особенность нового проекта в том, что на одной площадке удалось объединить ведущих специалистов — докторов наук, профессоров, академиков РАН, директоров образовательных центров, клинических психологов, руководителей медицинских и педагогических центров, нейропсихологов, логопедов и психиатров.

— Мы поняли, что одновременно именно сейчас у многих наших экспертов и специалистов, на консультацию к которым в обычное время практически нереально записаться, появилась возможность провести занятия в режиме онлайн. Мы увидели потребность с одной стороны и возможность – с другой. Так родился проект «Дислексия.NET-Онлайн», — говорит Мария Пиотровская. — Мы постарались на одной площадке собрать максимум полезной информации: вебинары, индивидуальные онлайн-консультации, видеоролики, подкасты. И очень надеемся, что наше новое начинание окажется полезным как для родителей, так и для специалистов, работающих с проблемой дислексии, дисграфии и других трудностей обучения.

Послушать выступления экспертов и получить советы, как правильно организовать домашнее обучение для детей, у которых с ним возникают большие сложности, смогут семьи в любом регионе страны, а также родители русскоязычных детей с дислексией, живущие за рубежом. Нужен только компьютер и выход в интернет. Для участников проекта приготовили несколько циклов вебинаров, видео- и аудиозаписи экспертов, серию прямых эфиров в Instagram и видео выступлений в YouTube, а также индивидуальный дистанционный прием специалистов.

Среди экспертов — доктор биологических наук, академик РАН, профессор Марьяна Безруких, ведущий научный сотрудник Института коррекционной педагогики Российской академии образования, кандидат педагогических наук, доцент Ольга Грибова, директор Института детства, доцент, кандидат медицинских наук, доктор психологических наук Александр Корнев и другие.

С подробным расписанием вебинаров и прямых эфиров можно познакомиться на сайте проекта, там же пройти регистрацию. Например, на ближайшей онлайн-встрече 23 апреля писательский дуэт Евгения Пастернак и Андрей Жвалевский, лауреаты множества премий, расскажут о подростковых книгах, с которыми не страшен карантин. На YouTube-канале Ассоциации также можно будет найти много полезных видео по трудностям обучения, записанных экспертами, учеными, педагогами, занимающиеся вопросами дислексии: как выявить предрасположенность к дислексии и организовать коррекционную работу, как помочь невнимательному и не организованному ребенку на уроке, как разрабатывать онлайн уроки и делать их максимально эффективными и многое другое.

Еще больше новостей из мира благотворительности - на портале Открытые НКО