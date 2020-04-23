Алина Загитова показала комплекс упражнений от Тутберидзе. Следующая - Александра Трусова

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова в декабре приостановила спортивную карьеру. Но о том, что она решила повесить коньки на гвоздь не объявляла и продолжила тренировки. Мало того, в одном из интервью она обмолвилась, что у нее уже неплохо получается четверной, хотя это очень опасный прыжок.

А потом случилась пандемия, и Загитова стала поддерживать свою форму в самоизоляции. Фигуристка сначала поделилась видео своей тренировки, которое записано в ускоренном режиме.

«В столь непростой период не забывайте про спорт ... тренироваться можно и нужно, не выходя из дома... Будьте здоровы!», - подписала сюжет фигуристка.

azagitova Тренировка Алины Загитовой

А через пару дней Алина уже показала другой комплекс упражнений, который она разучила, занимаясь в группе Этери Тутберидзе. Правда, на нем она выступает в паре с маленькой собачкой, которая, впрочем, ей совсем не мешает и придает даже определенный драйв.

azagitova Комплекс упражнений от Алины Загитовой

В нем же Загитова вновь призывает всех поддерживать форму в своей квартире и не выходить на улицу.

Но если две первые тренировки были темповыми, то потом в Яндекс.Эфире фигуристка показала более спокойные упражнения на растяжку.

«После каждой тренировки нам нужно растягивать мышцы, чтобы они потом не болели, были более эластичными, чтобы не было травм. Занимайтесь спортом, сидите дома и соблюдайте все правила, которые установил наш закон», - показав чудеса пластики, сказала Загитова.

Кстати, скоро свои трехминутные ролики с упражнениями покажут и другие звезды спорта – фигуристка Александра Трусова, бодибилдер Юрий Голубев.