Тренер Валентин Николаев о будущем фигурного катания: В сражениях всегда есть запланированные потери

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен. До конца июня в Америке отменены все местные квалификационные старты. Клубы в Штатах предлагают своим фигуристам участвовать в шоукейсах через Zoom. И без коньков. В России пока все спортсмены тоже сидят на карантине. Но как долго этот будет продолжаться? Как сложится сезон 2020-2021 в фигурном катании? Увидим ли мы четверные прыжки от девочек? Все ли «выплывут» после карантина? Об этом и многом другом мы поговорили с заслуженным тренером СССР, наставником олимпийских чемпионов Виктора Петренко и Оксаны Баюл, Валентином Николаевым, который последние 20 лет тренирует в Америке.

- Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был пройти в Канаде, сначала перенесли, а потом и совсем отменили. На ваш взгляд, это правильное решение?

- Правильное или нет, но его можно понять. Никто ведь не знает, когда закончится эта история с коронавирусом. Когда народ выйдет на лед. И как тогда планировать и перекраивать календарь? Швеция разве что катается.

- А Китай, Корея, Япония?

- В Японии тоже вроде объявлена чрезвычайная ситуация. Но вы поймите, какой-то решающей роли здесь нет. Вы помните пословицу, что перед смертью не надышишься? Так вот от того, что они катаются сейчас, ничего кардинально не изменится. В лидеры они все равно не выйдут. Количество сильных девочек в России гораздо выше. Да, отмена чемпионата мира в первую очередь «зацепит» российских фигуристок, которые на следующий год могут войти в пубертатный период. Но никакой трагедии здесь нет.

- Какие последствия будут от этого перерыва в два-три месяца для фигуристов и фигурного катания?

- Да никаких особо. Возьмите ситуацию, когда человек получает тяжелую травму и выбывает на 4-6 месяцев, а потом возвращается и работает дальше. А нынешние спортсмены не травмированы, они могут активно двигаться. А если тренер подготовил грамотную программу, то вообще никакой проблемы нет. Нынешняя ситуация – хорошая лакмусовая бумажка для тех, кто может работать самостоятельно. Сейчас время для ОФП и СФП. Я всегда говорю своим ребятам, что на ОФП они должны стараться себя «убить», тогда на льду им будет гораздо легче. Кто сможет заставить себя работать через боль сейчас, тот и выдержит потом.

- Увидим ли мы четверные от девочек в новом сезоне?

- Конечно, увидим! Если, конечно, спортсменки физиологически сильно не изменятся. Даже если изменятся, на смену им придут другие.

- То есть карантин не лишит зрителей того феноменального прогресса в фигурном катании?

- Какую-то конкретную личность может лишить, но не все фигурное катание в целом. Караван идет. Он может остановиться только в том случае, если подорвется его основа - серьезно сократится количество занимающихся «внизу» пирамиды. Например, если сейчас не вернется на лед приличное количество маленьких детей, то лет за 8 «доедят» то, что уже накаталось. А для тех, кто прыгает сейчас тройные, эта ситуация не грозит ничем. Не одни, так другие будут прыгать. Когда командующий армией готовит сражение, у него всегда есть запланированные потери: потери при наступлении и потери при обороне. Звучит бесчеловечно, но это факт военной науки. Потери при наступлении всегда превышают потери при обороне. Допустим, пять процентов при обороне и десять процентов при нападении. Таким образом, если в наступление идет 50-тысячная армия, пять тысяч погибнут. Вот генерал выиграл сражение, его наградили медалями, все в восторге, отмечают победу. Но пять тысяч семей остались без папы. Или мамы. Или сына. И их никто не утешит. Так и здесь. Трагедия может случиться с каким-то конкретным фигуристом, который не сможет потом вернуться, потому что его накроет пубертат, потому что будет потеряно время, потому что он не сможет восстановиться, потому что тот, кто был позади тебя, может оказаться теперь впереди и т.д. Но это трагедия личности, а не всего фигурного катания. Уверен, что в группе Алексея Мишина все будет нормально. Он занимается техническим оснащением спортсменов. Ведь техника прыжка не может быть плохой или хорошей. Она либо есть, либо ее нет. Так вот у спортсменов Мишина техника есть, она основана на биомеханике, поэтому она надежна. Но если техника «притащена», если тренер боролся с физиологическим развитием ребенка, то гарантий дать нельзя. Как только девочка становится шире в бедрах или плечах, то немедленно падают угловые скорости, девочки перестают докручивать элементы. Получается, что тренеры пытаются не дать им стать шире хотя бы на 1,5 см. А если они все-таки стали шире? Вот тут все зависит от тренеров. Если наставники хотят работать с этими детьми, то должны искать способы, как это сделать. Если же у них там «пулеметная лента» из этих детей, то это уже вопрос морали.

- А как сейчас тренируется сборная США?

- В Америке нет централизованной подготовки. Каждый тренируется сам, как может. Ну какие указания американская федерация может прислать, например, Рафаэлю Арутюняну? Да никаких. Приведу вам пример с другими тренерами, у которых возникли как-то сложности работы на катке в Техасе. Ребята уже давно и хорошо работают на результат. Но каток, на котором они тренируют, вдруг решил устроить «революцию» и стал требовать с них деньги за каждый «чих». Приехал на каток представитель федерации, побеседовал с руководством, но ничего не изменилось. Что федерация может «приказать» владельцу катка? Да ничего…

Валентин Николаев на тренировке со своими учениками.Фото: Личный архив

- Будет ли сейчас «передел мира» в фигурном катании?

- Да какой передел мира? В Америке точно нет. Ну, на каком-то катке какой-то тренер потеряет работу. Допустим, Валентин Николаев. Но на общей ситуации в стране это никак не скажется. Здесь есть тренеры (и таких много), которые зарабатывают деньги. Есть «одержимые» тренеры, которые пытаются получить результат. Если совпадает желание тренера и спортсмена, который к нему попадает, совпадают возможности этого спортсмена – финансовые и физические, то результат как раз и получается. Селекции в Штатах не существует ни на одном катке. В России в последнее время поменялось несколько поколений фигуристов при одних и тех же тренерах. А здесь что ни год, то лучший новый тренер, потому что не тренеры делают спортсмена, спортсмен делает тренера. Сегодня звезды «встали раком», и спортсмен выиграл, все побежали тренироваться к его наставнику. На следующий год у другого тренера спортсмен выиграл – все туда побежали. Но на самом деле количество технического брака у американских тренеров значительно выше, чем у российских. Потому что в Америке кто угодно может стать коучем. Вчера человек ходил на массовые катания, потом сдал нормативы, и уже может работать в группах Learn to skate. В России, на Украине никто не может стать тренером без специального образования.

- С чего начинать детям после длительного перерыва?

- Надо взять упражнения базового катания и сидеть на них дня три по меньшей мере. Это нудная работа, страшно скучная. То, с чего они начинали когда-то. Если будут сразу хвататься за сложные вещи, то могут получить травму. Когда человек долго не ел, его не кормят сразу всем подряд. Ему дают немного бульончика. Потому что если сразу хорошо накормить, он помрет. Так и здесь надо возвращаться постепенно, не торопясь, обязательно под руководством тренера. У ребенка-то память осталась на том месте, как он ушел со льда. Например, со всеми тройными. Но нельзя с них сразу же начинать. Надо идти в группу начинающих. Там за день он доказывает, что лучше, чем эти начинающие, и его «переводят» на следующий уровень, потом на следующий. За пять дней ему надо пройти 8 классов «средней школы». Потом уже двигаться дальше. Иначе, не избежать травм.

- Скажите, а как Нэтан Чен не травмируется?

- У него каждое волокно проработано. Рафик нашел ему прекрасного физиотерапевта, который давно и очень хорошо с ним работает. Он обеспечивает Нэтану запас прочности, который позволяет тому выполнять большой объем сложных прыжков.

- Алиса Лю сохранит свой тройной аксель и четверной лутц?

- Думаю, что да. Не похоже, что ее фигура сильно изменится. Азиаты чем отличаются от наших детей? Они с возрастом только худеют. Плюс у них кривые пружинные ноги, на них очень удобно подпрыгивать. Эта пружины на акселе просто «песня».

- Сейчас все тренеры перешли в онлайн и работают через Zoom и другие приложения. Какие минусы вы видите от тренировок онлайн?

- Нет прямого контакта. Вот вы читаете книгу на компьютере или в бумаге? В бумаге. Инициатива работать по интернету, скорее всего, это инициатива тренеров, чтобы сохранить хоть какие-то деньги. А вообще хороший спортсмен может работать и самостоятельно. Если не умеет, то большого результата точно не добьется. Рано или поздно упрется в потолок. Причем упрется раньше, чем исчерпаются его возможности. Вот катались у меня раньше два брата Петренко. Младший Владимир был талантливее Виктора раз в пятьдесят. Когда давалось новое задание в группе, то первым его подхватывал Вова, потом еще ребята, а последним соображал Витя. Но к концу тренировки Витя выполнял это блестяще, а Вова оставался на том же уровне, где подхватил. Вова закончил на уровне чемпионата мира среди юниоров, а Витя выиграл Олимпиаду. Отсюда делайте выводы.