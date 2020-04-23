Шоу Comedy Club исполняется 15 лет: Как изменились Бульдог, Каштан, Снежок и другие

Какими только характеристиками не награждали Comedy Club на заре. «Плоский, тупой, ниже пояса, про сиськи-письки и слово «жопа». «Клоуны необразованные»

«Шутки для ПТУшников». Оно и понятно. Голоштанные Маяковские от юмора — кто из Пензы, кто с Урала — в 2005 году вдруг схлестнулись с Пушкиными и Лермонтовыми, прочно осевшими в эфире федеральных каналов. Не всем такое могло понравиться. Но аудитория Comedy Club начала мгновенно прирастать. Теперь это шоу — визитная карточка телеканала ТНТ, а его резиденты из бедных провинциальных ребят превратились в холеных московских продюсеров, режиссеров и артистов. «КП» вспоминает, как так вышло.

Павел «Снежок» Воля

Гламурный, как его называли, подонок Павел Воля заходил в зал и сходу тушил сигарету в пепельнице гостя, щеголял словом «респект», а потом «опускал» знаменитостей, сидящих перед ним. Как бы хамски это не выглядело, обывателю нравилось. Именно такого он и ждал. И, если по правде, давно мечтал сделать сам (как Сергей Беляков из скетч-шоу «Наша Russia»). 15 лет еженедельных эфиров на ТНТ сделали свое дело.

Теперь Воля дает большие сольные концерты в Крокус Сити Холле, выпускает собственную линию одежды, ведет несколько рубрик в Comedy Club, шоу «Песни» и «Импровизация» (ТНТ), снимается в кино и выпускает музыкальные альбомы. Гонорар за корпоратив артиста составляет порядка 50 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей). В прошлом году Forbes оценил годовой доход комика в 2,5 миллиона долларов (186 миллионов рублей).

Вместе с телеведущей Ляйсан Утяшевой он воспитывает сына Роберта (6 лет) и дочь Софию (1 год).

pavelvolyaofficial Что делать на самоизоляции? Развиваться! Не останавливаться!

Гарик Мартиросян

Был основателем Comedy Club вместе c соратниками из команды КВН «Новые армяне» Артуром Джанибекяном (в 2004 году он дал на съемку первой вечеринки клуба 600 долларов, из которых артисты получили по 50 долларов, остальное ушло на аренду помещения и минимальные декорации — сейчас Джанибекян работает первым замглавы «Газпром-Медиа», в 2011 году он продал 75% компании Comedy Club Production телеканалу ТНТ за 10 миллиардов рублей), Артаком Гаспаряном и другими. Иногда Мартиросян выступал сам, иногда присоединялся к миниатюрам резидентов клуба. После ухода из проекта конфераньсе Таша Сарксияна стал ведущим. Затем закадровым голосом шоу. Потом разогревал гостей вместе с Павлом Воля в стартовой рубрике проекта.

В 2009 году отвечал за перезагрузку проекта — как визуальную, так и содержательную. Он обновил декорации, сменил площадку (до этого времени проект снимали в помещении бывшего казино Golden Palace) и начал рекрутировать новых юмористов.

Совсем недавно Мартиросян вернулся к сольным выступлениям, провел гастрольный тур со стендап-концертами, начал вести шоу «Щас спою» (Первый) и судить проект «Маска» (НТВ). Ездит по стране с концертами шоу «Прожекторперисхилтон» вместе с Иваном Ургантом и Сергеем Светлаковым. Восемь лет назад Forbes оценил годовой доход Гарика в 3 миллиона долларов (200 миллионов рублей) — в эту сумму не входила прибыль от сделки по продаже Comedy Club Production, миноритарным акционером которой Мартиросян был. С тех пор в списке журнала комик не появлялся и отшучивался, что стал доплачивать за это, чтобы не привлекать внимание налоговиков.

martirosian_official Вчера в Барвиха Luxury Village прошёл мой стендап-концерт.

В браке с юристом Жанной Левиной он воспитывает дочь Жасмин (15 лет) и сына Даниэля (10 лет).

Гарик «Бульдог» Харламов и Тимур «Каштан» Батрутдинов

Совсем не похожие друг на друга комики разыгрывали миниатюры — зачастую без финала, то есть импровизировали. «Харла» и «Батруха» (поначалу Тимура даже не объявляли, настолько неизвестным он был) творили прямо на глазах зрителей, разговаривая на языке Comedy Club — отвязно, без цензуры и ложной скромности. «Один — каштан, дерево, другой — бульдог, собака, - объяснял позже концепцию Батрутдинов. - Сразу понятно, что обычно собака делает с деревом». Если все артисты первой вечеринки Comedy Club получили по 50 долларов (тогда это было примерно 1300 рублей), то Тимуру заплатили 400 рублей, чего хватило на сигареты и ужин. Однако теперь у него в инстаграме 2 миллиона подписчиков, хорошие рекламные контракты, регулярные съемки в проектах ТНТ («Холостяк», «Озабоченные» и проч.). В 2015 году годовой доход комика составил 700 000 долларов (46 миллионов рублей). Гарик более успешен — он выпустил несколько комедий, был доверенным лицом Владимира Путина, озвучил несколько мультиков и создал мокьюментари-фильм «Эдуард Суровый.Слезы Брайтона». Гарик женат второй раз — на Кристине Асмус, которая родила ему дочь Настю (6 лет). Доход Харламова от авторских проектов, рекламы и корпоративов составляет порядка 45 миллионов рублей в год.

Пара выступает в Comedy Club до сих пор. Кроме того, вместе они выпускают в Youtube «Ошуительное хоу» и снимаются в скетчкоме «ХБ».

Арташес «Таш» Саркисян

Еще один из основателей клуба — и поначалу его ведущий — отошел от дел. Конферансье Comedy Club покинул проект в 2010 году, успев к тому времени открыть несколько ресторанов. Ведущий перешел из сферы юмора к спорту. Любящий футбол Сарксиян вел программу «Футбольная ночь» (НТВ), был главным редактором журнала Total Football, а затем два года работал креативным продюсером спортивных трансляций «Матч ТВ». Вел программу «Гол на миллион» на Первом канале.

tashevich Теперь официально. Каждый четверг. На Первом канале. "Гол на миллион".

Холост, детей нет. В последнее время Арташес сильно похудел, увлекся бегом и регулярно принимает участие в городских марафонах.