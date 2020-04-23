2020-04-23T18:39:08+03:00
Дом. Семья

Звери осмелели из-за самоизоляции людей: В Москве поймали маленького лисенка

Жители "задержали" рыжего гостя во дворе дома в Южном округе столицы
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото: Департамент природопользования МосквыФото: Департамент природопользования Москвы
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23 апреля к одному из домов в Южном округе Москвы забрел маленький лисенок. Зверька нашли жители дома у себя во дворе. Малышу еще нет и двух месяцев. Сознательные жители сразу же вызвали специалистов и передали его в реабилитационный центр. Сейчас за лисенком присматривают ветеринары, они уверяют, что состояние малыша вполне удовлетворительное. Если все так пойдет и дальше, то после реабилитации зверька вернут в живую природу.

Надо сказать, что это далеко не первый случай, когда на улицах Москвы появляются лисы. По словам руководителя Департамента природопользования Антона Кульбачевского, ежегодно в ведомство поступает около 400 таких обращений. Он отмечает, что сейчас происходит обычная сезонная активность лис, которые приходят в город в поисках корма. Однако теперь этому нашлось и другое объяснение. Из-за самоизоляции людей лисы еще больше осмелели. Сейчас они гораздо чаще и ближе приближаются к жилым домам.

- Мы призываем москвичей не трогать лис, не приближаться к ним. Также не нужно подкармливать лис и других диких животных, потому что это влечет за собой нарушение естественного уклада их жизни, - рассказал Антон Кульбачесвский.

При этом, он призвал не оставлять животное в беде, если оно, например, ранено. Самому что-то предпринимать, конечно, не стоит. Лучше всего позвонить на "горячую линию"(495)777-77-77 и вызвать на помощь специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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