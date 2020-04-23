Парламент Казахстана установил минимальные юбилейные выплаты ветеранам на уровне 50 тысяч в рублевом эквиваленте

За подвиги на полях Великой Отечественной войны высшую воинскую награду – золотую звезду Героя заслужили 615 уроженцев Казахстана

В Республике Казахстан готовятся чествовать ветеранов Великой Отечественной войны. В Алмате им выплатят по 1 млн тенге (около 180 тыс. рублей), такие же суммы получат ветераны в Караганде, в Павлодарской области, Актобе, Темиртау. В Нур-Султане ветераны получат 850 тыс. тенге (150 тыс. рублей), в Восточно-Казахстанской области – 600 тыс. (104 тыс. рублей).

У разных регионов страны разные финансовые возможности, однако по предложению правительства все казахстанские ветераны получат не меньше 300 тыс. тенге (более 50 тыс. рублей). «Выплаты, которые приурочены ко Дню Победы, мы хотим сделать единовременно и одинаковым размером. Мы вносим предложения акимам, но мы определяем обычно низкий уровень, т.е. не ниже 300 тыс. тенге. Работникам тыла - 30 тыс. тенге (5 200 руб.), а также приравненным к ним лицам - по 100 тыс. тенге (17 646 руб.)», - разъяснил министр труда и социальной защиты Казахстана Биржан Нурымбетов.

По данным на 1 марта в Республике Казахстан проживает 1090 ветеранов Великой Отечественной войны, самому молодому из них 93 года. Эпидемия коронавируса перечеркнула планы проведения ежегодной акции «Бессмертный полк» и других торжественных мероприятий, однако волонтеры и бойцы Национальной гвардии до начала карантина успели провести несколько персональных парадов Победы для ветеранов Великой Отечественной войны. Фронтовикам вручали благодарственные письма, атрибутом парадов была копия Боевого Знамени дивизии имени генерал-майора Панфилова.

В условиях карантина подготовка к юбилею Победы развернулась в виртуальном пространстве. В рамках международного конкурса «Победа - одна на всех» школьники из регионов Казахстана погрузились в исследовательскую работу, они готовят материалы о героях войны, о сражениях, в которых принимали участие их земляки.

«Наши школьники собрали очень интересные, глубокие, даже уникальные материалы о героях Великой Отечественной войны», - говорит куратор акции, преподаватель русского языка и литературы Интеллектуальной школы химико-биологического направления Алматы Айгуль Амитова. По словам секретаря регионального штаба конкурса «Победа - одна на всех» Ольги Скальчук, если до конца мая занятия в школах продолжатся в режиме «удаленки», то защиту исследовательских работ юные авторы проведут online.

Горькая цена Победы для Казахстана - 600 тысяч жизней

Великая Отечественная война для людей в Казахстане до сих пор – больная рана. В первые месяцы войны в ряды Красной Армии было призвано 1 млн 200 тыс. жителей Казахстана в дополнение к 178 тысячам, к тому моменту уже служившим в армии. Половина из них - 610 тысяч – никогда не вернутся домой.

Об этом рассказал руководитель интернет-проекта «История Казахстана» Олжас Беркинбаев. По словам историка, 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии, 7 стрелковых бригад и около 50 отдельных полков и батальонов целиком состояли из казахстанцев. «Подвиги казахских воинов высоко оценил сам маршал Советского Союза Георгий Жуков, - говорит историк. - В своих мемуарах он писал, что первыми в берлинскую ратушу 29 апреля 1945 года ворвались солдаты взвода лейтенанта Кенжебая Маденова».

Руководитель интернет-проекта подчеркивает, что уроженцы Казахстана принимали участие во всех решающих сражениях Великой Отечественной войны. Ушедшие на фронт из республики солдаты и офицеры защищали Брестскую крепость, участвовали в битве за столицу и обороне Ленинграда, в сражении под Ржевом и Курской битве. Освобождали Белоруссию, Прибалтику, Молдавию, Украину, страны Восточной Европы. Казахстанцы штурмовали Берлин, участвовали в водружении Знамени Победы над рейхстагом.

Тысячи жителей республики стали ночным кошмаром захватчиков на оккупированных территориях. В Ленинградской области с оккупантами сражалось свыше 200 партизан-казахстанцев, на Смоленщине – около 300, на территории Украины и Белоруссии врагов уничтожали 3 000 выходцев из республики. Около 300 казахстанцев приняли участие в движении сопротивления в странах Европы. После того, как над Москвой отгремел салют Победы, казахстанские воины бились с Квантунской армией Японии.

Снайпер, кавалер ордена Ленина и ордена Красной Звезды старший сержант Ибрагим Сулейменов воевал в 100-й стрелковой бригаде. Снайперский счет открыл в сражении под Ржевом, где убил 39 нацистов, во время боев за Великие Луки отправил на тот свет 111 солдат противника, к осени 1943 года в трофейном списке бойца было 239 немецких солдат и офицеров, ушедших в бессрочный отпуск.

Выступая на армейском слете, старший сержант сказал: «Я начал войну под Москвой. Я видел расстрелянных колхозников, колхозниц и их детей. Я входил в дома, и мне говорили люди, как издевались над ними гитлеровцы. Я видел в каждом доме горе, страдание... Я и сейчас не могу спокойно чувствовать себя. Мне стало тяжело это видеть. Я поклялся в те дни стать снайпером. Почему я защищал Москву? Я казах, мой Казахстан далеко от Москвы. Но Москва – столица всего нашего Союза. Она и моя столица. Вот почему я защищал Москву. Но это не все. Я подумал: если фашистов не остановить и не уничтожить, они могут дойти и до моего родного Казахстана. Я не успокоюсь до тех пор, пока хоть один гитлеровец будет топтать нашу землю».

Ибрагим Сулейменов погиб 16 октября 1943 неподалеку от города Невель Тверской области, где его именем названа улица.

Два государства и одна Победа

Казахстан и Россия не делят Победу в войне, которую мы выиграли, будучи единой страной. Сотни тысяч воинов из Казахстана нашли последний приют в братских могилах вместе с представителями других народов Советского Союза, их фамилии высечены на мраморе монументов, воздвигнутых на местах смертельных схваток.

Имя командира 316-й стрелковой дивизии Ивана Панфилова, погибшего при обороне Москвы 18 ноября 1941 года, известно большинству россиян. Менее известен тот факт, что дивизия-легенда, прославившаяся при обороне подмосковного разъезда Дубосеково, была сформирована в июле-августе 1941 года в Алма-Ате, и её костяк составляли жители этого города.

Проспекты, улицы и площади имени генерала-майора Панфилова есть во многих российских городах. Однако это не единственный герой-казахстанец, чье имя увековечено в городских названиях за пределами Республики Казахстан.

Имя снайпера, Героя Советского Союза Алии Молдагуловой носят улицы в Москве и Санкт-Петербурге, в ее честь открыта мемориальная доска в Рыбинске. В 1943 году 17-летняя Алия ушла на фронт добровольцем, она сражалась в составе 54-й стрелковой бригады 22-й армии и уничтожила десятки фашистов. Во время одной из схваток Молдагулова была ранена осколком мины, однако это не помешало ей вступить в рукопашный бой, разгоревшийся в немецкой траншее. Во время боя Алия была вторично ранена немецким офицером, которому через мгновение выписала смертный приговор. Но и ее рана оказалась смертельной. В момент прощания с жизнью девушке было 18 лет.

В Минске и городе Лида Гродненской области Белоруссии есть улицы дважды Героя Советского Союза, генерала-лейтенанта авиации Леонида Беды. Офицерская карьера уроженца Казахстана началась за год до войны, а закончилась в 1976 году на посту командующего авиацией Белорусского военного округа. Он участвовал в Сталинградской битве, освобождении Донбасса, Крыма, Белоруссии, Литвы, в Восточно-Прусской операции и штурме Кенигсберга. К весне 1944 года Леонид Беда совершил 109 боевых вылетов, осенью того же года на груди старшего лейтенанта вспыхнула первая звезда Героя Советского Союза. За последующие 105 боевых вылетов в июне 1945-го майор Беда был награжден второй медалью «Золотая Звезда».

В населенном пункте Туркменбаши Республики Туркменистан есть улица Героя Советского Союза Мади Бегенова. В октябре 1943 года, во время форсирования Днепра неподалеку от Запорожья ему удалось установить местонахождение пулеметной точки, поливавшей огнем красноармейцев. Пулеметчик был уничтожен, наступление продолжено, Бегенов одним из первых ворвался в траншею противника и лично отправил к праотцам несколько немецких солдат. Прорвав вторую линию обороны, Бегенов повел за собой бойцов всей роты. Он погиб 1 ноября 1943 года и был похоронен в братской могиле в Запорожье, звания Героя Советского Союза удостоен посмертно.

За мужество в боях Великой Отечественной войны к высшей воинской награде были представлены 615 казахстанцев, 7 из них стали дважды Героями Советского Союза. 200 уроженцев Казахской ССР стали полными кавалерами орденов Славы.

Имя Героя Советского Союза Алии Молдагуловой в России носят не только улицы, но и московская школа № 402 где ей посвящен музей. Сейчас он, как и школа, закрыт из-за эпидемии коронавируса. Но по музейным залам сегодня можно совершить виртуальную экскурсию и узнать больше о бесстрашной девушке, в январе 1944 года шагнувшей в вечность со словами «Братья, солдаты, за мной!».