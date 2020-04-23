За что ссылали Зулейх?

Развернувшаяся, весьма эмоциональная дискуссия вокруг скандально нашумевшего фильма бурно захватила самые разные и болезненные для российского общества темы. Было бы странным для меня обсуждать режиссерские, литературные, актерские и иные проблемы сего творения. Но об одной из его ключевых, системообразующих сущностей сказать необходимо, ибо о ней не говорит почти НИКТО.

Так кого, за что и почему тогда высылали (в Северный край – 70 тысяч, на Урал – 25 тысяч, в Сибирь – 50 тысяч: такие нормативы были указаны в первичном документе 1930 года)?

Были ли в Советской России к концу 20-х годов кулаки, как, когда и вследствие чего они появились?

То, о чем я пишу, является прямым плагиатом из трудов двух ведущих российских исследователей истории российского крестьянства двадцатых – тридцатых годов, но в моем кратком изложении.

1. Помещичьи хозяйства России в период февраля – мая 1917 года, за несколько месяцев до Октябрьской революции (!), были в основе своей почти полностью дружно разграблены и сожжены местными «несчастными» трудолюбивыми и свободолюбивыми крестьянами, в том числе будущими кулаками тридцатых годов.

Имущество бывших хозяев разграблено или бессмысленно уничтожено, многие помещики убиты, помещицы изнасилованы.

2. Кулаков, а точнее зажиточных крестьян, действительно существовавших до 1917 года и бывших прямым следствием реформы Столыпина, использовавших продвигавшийся им хуторской принцип организации земледелия, в этот же период в основном постигла помещичья участь.

Существовавшие до 1917 – 1918 годов, они последовали по пути тех же помещиков: их имущество так же успешно разграбили милые, но завистливые односельчане.

Основной силой по отбору их собственности стали активно поддержанные в 1918 году В.И.Лениным так называемые комбеды (комитеты бедноты).

Кстати, именно эти зажиточные крестьяне и были важной составной частью войск адмирала Колчака и ряда других белых армий.

Многие из них в итоге ушли в эмиграцию.

3. Тем самым, к началу 1920-х годов кулаков как социальной группы в российской послереволюционной деревне НЕ БЫЛО.

4. В 1917 году Декрет «О земле» отменил в России принцип частной собственности на землю.

Частной собственности в послереволюционной деревне двадцатых годов не существовало.

Крестьяне работали на государственной земле, вначале без права привлечения наемного труда.

5. Но люди разные. Есть толковые, есть не очень. Есть многодетные.

Кое-кто, посообразительней, не ломал и сжигал барскую и кулацкую технику и сельхоз оборудование, а припрятал их. А затем умело использовал.

В результате к середине двадцатых годов в российской советской деревне началось активное имущественное расслоение.

6. В дискуссии между Бухариным, который последовательно делал ставку на зажиточного крестьянина, и Троцким, категорическим противником кулачества, Сталин вначале твердо поддержал Бухарина, ибо считал, что они смогут своим трудолюбием и результативностью накормить население и обеспечить страну продовольствием.

Иосиф Сталин и Николай Бухарин в группе делегатов IV Всесоюзного съезда Советов, 1927 год. Фотохроника ТАСС

7. Светлая картина эффективного и процветающего развития элиты трудового крестьянства советской деревни разбилась о проблему хлебного дефицита 1928 – 1929 годов.

Зажиточному крестьянству показались слишком низкими закупочные цены на хлеб осенью 1928 года и они массово саботировали его продажу государству при весьма хорошем урожае.

В результате в Москве и Ленинграде уже в декабре 1928 года неожиданно, без всякой засухи, начались серьезные перебои с хлебом, приведшие к значительному социальному недовольству.

Все тогдашние лидеры страны отлично помнили, что февральская революция 1917 года, свергнувшая царизм, началась именно с нехватки хлеба в петроградских булочных!

Бухарин, поддержанный Рыковым, лихорадочно предложил существенно повысить закупочные цены.

Сталин решил, что очевиден опасный шантаж, который неизбежно парализует любые усилия по предстоящей индустриализации.

Логика понятна: в российской деревне существует влиятельная социальная группа, обогащающаяся на пользовании государственной землей, использующая наемный труд и оказывающаяся способной в любой момент немедленно предать интересы страны, поставить ее перед серьезнейшими рисками.

В результате было принято стратегическое решение о необходимости скорейшей коллективизации и хорошо известное Постановление 1930 года.

Понятно, что зажиточное крестьянство отдавать свое имущество в общественную собственность не желало. Сопротивление нередко приобретало самые жесткие формы…

Тогда и было принято решение о выселении.

Определены три очереди, к каждой из которых принимались отдельные меры воздействия.

Первая очередь – руководители и активные члены бандитских и террористических организаций, их семьи. Были ли такие в реальности?

Хорошо помню, как прекрасному ученому, преподавателю истории в Новосибирском высшем военном командном училище внутренних войск МВД СССР полковнику И.Басюк в начале 1980-х годов при выборе темы диссертационного исследования в Томском государственном университете предложили проблему: «Борьба с кулацким бандитизмом на территории Западной Сибири (1925 – 1935 годы)».

Фотографии и материалы того периода, с которыми он знакомился в архивах, производили гнетущее впечатление даже на видавших виды офицеров внутренних войск.

Убийства коммунистов, комсомольцев, учительниц, ограбление касс и магазинов: гибель сотен людей.

На селе нередко шла самая настоящая война.

Вторая очередь – лица, оказывавшие активное сопротивление коллективизации.

Третью очередь – не оказывавших активного сопротивления зажиточных крестьян обычно выселяли из своего села, но размещали обязательно в рамках того района, где они ранее проживали.

Количественные показатели так же достаточно конкретны: в период 1930 -1933 годов было выселено не более одного процента российского крестьянства.

Кстати, обычно при активнейшей поддержке и вящей радости собственных односельчан: сами же они и выселяли своих более удачливых соседей.

Вот где тема для талантливого автора, вот простор для реальной исторической правды.

Ростовская область, август 1928 г. Первый урожай в совхозе, созданном в 1928 году, убирали на верблюдах. Фотохроника ТАСС

Почему я столь подробно об этом рассказал?

Недавно один мудрый человек высказал мысль, которую я полностью разделяю.

В развернувшейся ныне дискуссии многие с надрывом говорят об «исторической правде».

Но реакция большинства вменяемых людей на такую «правду» вполне естественна и понятна: слишком много несусветной фальши и искусственной грязи чувствуется во многих современных произведениях на историческую тему.

Почему великий роман «Тихий Дон», хотя и посвящен сложнейшему и трагичнейшему периоду российской истории и повествует о действительно тяжелых и кровавых реальных событиях, «чернушным» никак не может являться?

Да потому, что в нем в РАВНОЙ степени объективно представлены образы сторонников и той, и другой стороны.

Они не демонизированы, ни одна из сторон искусственно не оглупляется.

Понятны мотивы их поступков, логика принимаемых решений.

История представлена в судьбах, а не в страшилках.

Но для создания такого произведения необходимо иметь талант…

И еще - немалое гражданское мужество.

Чем опасно отличаются многие «художественные творения» последних трех десятилетий на тему советской истории?

Одна сторона обязательно представлена в ней ярко, слезоточиво, навязчиво, по принципу: «к тебе в душу, товарищ, я одержимо иду прямо в грязных сапогах ».

И, конечно, при этом несу тебе фальшивку под названием «историческая правда».

Актриса Чулпан Хаматова на съемках сериала «Зулейха открывает глаза».

Если в советских пропагандистских фильмах 1941 – 1942 годов фашистов представляли как невероятно глупых и трусливых – это еще можно понять.

Но что реально движет «зомбированными» авторами столь большого количества «произведений» при создании гнусно каррикатурных образов сотрудников НКВД?

Кто объяснит: что именно они тогда делали и, главное, почему?

Зверские садисты, уничтожавшие безвинных людей?

Что, у нас в стране одновременно трудилось три с половиной миллиона одних маньяков, оказавшихся заодно способными сломать хребет фашизму?

И, что еще более важно, пользовавшиеся тогда огромной поддержкой десятков миллионов людей.

Она наглядно проявлялась не только на многочисленных собраниях трудящихся, но и в информационной работе, оказании содействия органам, реальном авторитете в чекистов в массовом сознании.

А как восторженно и искренне многие ведущие деятели культуры и искусства двадцатых – тридцатых годов воспевали «лубянскую лапу ЧК», дружили с самыми известными и яркими чекистами.

Это же не могло быть простой случайностью.

В свое время, готовя для предстоящего юбилея материалы по истории фельдъегерской службы (а в 1930-е годы она тоже входила в состав НКВД), просмотрел сотни, если не тысячи материалов того времени (фотографии, письма, рапорты, даже дневники попадались).

Что отличало этих людей, если опираться на документы:

1. Все они гордились своей особой миссией – защищать безопасность советского народа, первого в мире социалистического государства, были искренними носителями коммунистической идеи.

2. Все они считали злостными врагами людей, мешающих простым людям нормально жить (вредителей), и готовы были бороться с ними не щадя своей жизни.

3. Все они были готовы по первой команде ехать в самые трудные и опасные места, самоотверженно решать поставленные задачи.

4. Многие из них очень старательно и активно учились, овладевали знаниями. Очевидно, что почти все из них были намного более образованы, чем представители деревенского крестьянства.

5. Почти все, кого мы видим на тогдашних фотографиях из числа реальных сотрудников НКВД, это молодые, стройные, спортивного типа, аккуратно подстриженные, подтянутые люди в хорошо подогнанной форме.

Откуда же на экране берутся столь безобразно отталкивающие: толстые, неряшливые, тупые образы в качестве «образцов исторической правды»?

И еще об одной сакральной теме злопыхательства над этими людьми: ужасы изнасилований.

Согласно реальным архивным материалам - одной из самых страшных, неисправимых провинностей сотрудника НКВД была «связь с врагом народа», особенно женского пола, а так же с «членом семьи изменников Родины».

Это гарантировало им немедленную потерю комсомольского или партийного билета, и, скорее всего, последующую отправку опального в еще более дальние места. Это каким же надо было быть «чекнутым» сексуальным маньяком чтобы всем рисковать?

Какова была мотивация таких поступков?

Но об этом мы в этих славных произведениях ничего не находим, хотя многие их авторы и их сторонники сами, будучи в свое время в составе партбюро или парткомиссий, активно обличали «моральное разложение» отдельных однопартийцев.

Иначе авторам подобных «творений» пришлось бы сначала думать, а затем реально изучать историю.

Конечно не по «сказкам дедушки Зубова».

Просто им необходимо понимать одну весьма простую истину.

В двадцатые-тридцатые годы в советской России шла жестокая и бескомпромиссная битва двух идеологий, мировоззрений и мировосприятий.

С обеих сторон в первых рядах сражались наиболее искренние, яркие, мужественные люди.

Каждая сторона имела свои цели, мечты, желания, свое понимание правды.

При этом одна из них закономерно оказалась более пассионарной, что и подтвердило на несколько десятилетий последующее историческое развитие страны.

История сегодня все более становится полем битвы за будущее.

Но понять почему государственные каналы столь любят провокационные фальшивки, наподобие «Штрафбата» и ему подобных, мне, увы, до конца не дано.