«Все равно проедят»: Собчак заявила, что правительству не стоит раздавать деньги россиянам

Ксения Собчак выступила против раздачи денег населению во время кризиса, вызванного пандемией. Она считает, что со стороны правительства России это будет бесполезный и неэффективный шаг.

- Эти деньги сгорят, как в огне. Люди их проедят. И все равно, сколько будет это пособие — 20, 40, 50 тысяч рублей. Это не даст им нового заработка, - заявила телеведущая в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Собчак уверена, что государство во время коронавирусного карантина должно помогать не всем гражданам подряд, а в первую очередь оказать поддержку малому и среднему бизнесу. По ее мнению, поддерживать предприятия нужно для того, чтобы они не увольняли сотрудников.

- С точки зрения здравого смысла мне не кажется эффективной мерой просто раздача денег населению. Мне кажется, гораздо более эффективной мерой будет поддерживать средний и малый бизнес, который, в свою очередь, не будет увольнять людей, - считает Собчак.

При этом Ксения оговорилась: она не экономист и не считает себя экспертом в этой области. Но, тем не менее, она уверена: помогать прежде всего нужно «сильным», то есть бизнесу.

- Помогать нужно сильным, а не слабым. Только сильные смогут помочь слабым. Только сильные смогут вытянуть на себе экономику, только сильные смогут не увольнять людей, - уверена телеведущая.

Ранее Собчак уже высказывала мысль о том, что государство должно помогать только сильным - то есть предпринимателям и владельцам бизнеса. На своей странице в Инстаграме телеведущая две недели назад опубликовала пост, в котором она выступила против введения режима самоизоляции. Ксения провела аналогию с ЧП в воздухе:

- Помните главное правило авиакатастрофы? Вначале маску на себя, потом на ребенка? Помните почему? Если потеряете сознание, не спасете ни себя, ни ребенка. Спасти слабых (больных) может только сильный (здоровый). Это точно, - написала тогда телеведущая.

По мнению Собчак, экономические потери от введения карантина могут перевесить урон, нанесенный коронавирусом. И что в такой ситуации нужно думать не о нескольких тысячах инфицированных людей, а о миллионах, которые за этот месяц могут лишиться финансового благополучия.

Многие подписчики тогда, впрочем, не согласились с мнением телеведущей и напомнили ей об ужасающих последствиях пандемии, которая каждый день уносит в странах Европы тысячи человеческих жизней.