2020-04-25T03:16:15+03:00
Звезды

Дочь Успенской шокировала Инстаграм небритыми подмышками

31-летняя Татьяна решила похвастаться естественной красотой
Ирина СУХАНОВА
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Любовь Успенская говорит, что дочка причинила ей много боли.Любовь Успенская говорит, что дочка причинила ей много боли.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Дочь Любови Успенской Татьяна любит проявлять свои бунтарские качества. Наследница звезды никогда не скрывала, что не придерживается общепринятых норм и считает их слишком скучными. Вот и сейчас Татьяна решила похвастаться в Инстаграме естественной красотой. И выложила на своей страничке фото без макияжа, да еще и с небритыми подмышками. Девушка продемонстрировала на камеру наколки на руке. Видимо, предвидя поток критики, Плаксина закрыла пост от комментариев.

- Татуировки. И подмышки не брила. Для дам с начесами и пирожками.... Идите работать! – написала она.

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Татуировки и подмышки не брила для Дам с начесами и пирожками .... ИДИТЕ РАБОТАТЬ!!!
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К слову, сама Татьяна практически никогда не работала. Дочь Успенской перебивается случайными заработками: она – художница и тренер по йоге. В основном девушка живет на средства своей звездной матери и отца, бизнесмена Александра Плаксина. Татьяна привыкла к роскошной жизни: окончив школу при американском посольстве в Москве и в нью-йоркском колледже по специальности «сравнительная литература и история искусств», Татьяна отправилась путешествовать по Индии, Франции и Таиланду. Но больше всего ей понравилось в Коста-Рике: там родители арендовали для нее особняк голливудского актера Мела Гибсона с бассейном и семью спальнями, расположенный на берегу океана.

Сейчас Татьяна, как и все, соблюдает режим самоизоляции. Правда, девушка проводит его с особым комфортом. Она живет в Калифорнии в роскошной квартире. Апартаменты в многоквартирном доме в одном из престижных районов Лос-Анджелеса для нее когда-то приобрела мать. В элитном комплексе есть бассейн, квартира обставлена роскошной мебелью. Татьяна ленится готовить и каждый день заказывает доставку еды из ресторанов. Все расходы дочки на самоизоляции оплачивает ее отец. По словам соседей девушки, Татьяну чаще видят не в продуктовом супермаркете, а в магазинчике, где продают запрещенные вещества. Хотя Плаксина уверяет, что покончила с ними еще несколько месяцев назад. Запершись на карантине, Татьяна пытается сочинять музыку и писать картины.

Любовь Успенская в последнем интервью рассказывала, что она почти не общается с дочкой и мужем, потому что они причинили ей много боли. Так, Татьяна в беседе с одним из телеканалов обвинила мать в домашнем насилии. Позже представители певицы заявили СМИ, что девушка давала интервью в неадекватном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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