«Комсомольская правда» и рок-музыканты говорят «Спасибо» врачам!
Врачи считают свою работу буднями, а мы называем ее ежедневным подвигом. И благодарим за нее тех, кто каждый день сражается за жизни и здоровье сограждан, нас с вами, наших близких.
Весь воскресный день напролет 26 апреля в течение 10 часов для мужественных людей в белых халатах будут выступать известные музыканты и актеры.
Марафон проходит при поддержке компании ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» - крупнейшей агентской компании на рынке страхования жизни в России и ООО «Капитал Медицинское Страхование», полисами обязательного медицинского страхования которой защищены жизнь и здоровье более 22 млн россиян.
Бодрость духа и тела, отличное настроение и оптимизм – это то, что всем сейчас очень нужно. И без хорошей музыки здесь не обойтись. Как известно, песня и строить и жить помогает! Так, споем же, друзья! Поддержим врачей, поблагодарим их за титанический труд и героические усилия по оздоровлению общей ситуации и спасению людей! Вся страна поет хором! Неслыханно!
ПРОГРАММА РОК-МАРАФОНА
12.00 Алексей Кортнев
13.00 группа “Конец фильма”
14.00 группа “Сансара”
14.45 - 15.00 Uma2rman
15.15 - 15.30 Питер Фройденталер, немецкий вокалист и клавишник, один из основателей поп-рок-группы Fool's Garden
16.00 Сергей Галанин и группа “Серьга”
16.45 - 17.00 Чичерина
17.00 - 17.45 группа 7Б
17.45 - 18.00 Томаз Грациозо, итальянский певец
18.15 - 18.30 группа "Джанго"
18.30 - 18.45 Владимир Шахрин и группа "Чайф"
18.45 - 19.00 Deniz Cem, турецкий певец, принимал участие в Евровидении
19.00 - 19.30 Макс Покровский
19.30 - 20.00 IOWA
20.00 Гоша Куценко
21.00 Вадим Самойлов
Все выступления можно услышать-увидеть в режиме реального времени в эфире радио «КП» 97,2 FM (Москва), онлайн-трансляции на сайте KP.RU и сообществах «КП» в соцсетях.
А еще прямо в эфире можно подбодрить друг друга, если позвонить в студию радиостанции «КП» и рассказать, кто как переживает карантин. Возможно, кто-то захочет поделиться оригинальными идеями конструктивного досуга или другими полезными советами.
Телефон прямого эфира: 8-800-2009702
Viber и Whatsap: +7-967-2009702 (для сообщений)
Записи выступлений всех участников марафона вы можете найти в нашем специальном разделе с подкастами.
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ООО «Капитал Медицинское Страхование», Лицензия ОС №3676-01 от 16.11.2018 г., бессрочная
Марафон благодарности врачам "Эфир о настоящих героях" .Врачи называют свою работу буднями, мы называем ее ежедневным подвигом. И говорим за нее спасибо тем, кто каждый день выходит на бой, чтобы спасти наши жизни и жизни наших близких. 26 апреля в течение 10 часов для героев в белых халатах будут выступать известные музыканты и актеры. Марафон проходит при поддержке компаний ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" и ООО "Капитал Медицинское Страхование", под защитой которых находятся жизнь и здоровье более 22 млн россиян. Присоединяйтесь!
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