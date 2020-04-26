2020-04-25T22:39:49+03:00
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«Комсомольская правда» и рок-музыканты говорят «Спасибо» врачам!

Сайт kp.ru и Радио «КП» проводят десятичасовой музыкальный рок-марафон «СПАСИБО ВРАЧАМ» [прямая видеотрансляция 26 апреля с 12.00 мск]
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Врачи считают свою работу буднями, а мы называем ее ежедневным подвигом. И благодарим за нее тех, кто каждый день сражается за жизни и здоровье сограждан, нас с вами, наших близких.

Весь воскресный день напролет 26 апреля в течение 10 часов для мужественных людей в белых халатах будут выступать известные музыканты и актеры.

Марафон проходит при поддержке компании ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» - крупнейшей агентской компании на рынке страхования жизни в России и ООО «Капитал Медицинское Страхование», полисами обязательного медицинского страхования которой защищены жизнь и здоровье более 22 млн россиян.

Бодрость духа и тела, отличное настроение и оптимизм – это то, что всем сейчас очень нужно. И без хорошей музыки здесь не обойтись. Как известно, песня и строить и жить помогает! Так, споем же, друзья! Поддержим врачей, поблагодарим их за титанический труд и героические усилия по оздоровлению общей ситуации и спасению людей! Вся страна поет хором! Неслыханно!

ПРОГРАММА РОК-МАРАФОНА

12.00 Алексей Кортнев

13.00 группа “Конец фильма”

14.00 группа “Сансара”

14.45 - 15.00 Uma2rman

15.15 - 15.30 Питер Фройденталер, немецкий вокалист и клавишник, один из основателей поп-рок-группы Fool's Garden

16.00 Сергей Галанин и группа “Серьга”

16.45 - 17.00 Чичерина

17.00 - 17.45 группа 7Б

17.45 - 18.00 Томаз Грациозо, итальянский певец

18.15 - 18.30 группа "Джанго"

18.30 - 18.45 Владимир Шахрин и группа "Чайф"

18.45 - 19.00 Deniz Cem, турецкий певец, принимал участие в Евровидении

19.00 - 19.30 Макс Покровский

19.30 - 20.00 IOWA

20.00 Гоша Куценко

21.00 Вадим Самойлов

Все выступления можно услышать-увидеть в режиме реального времени в эфире радио «КП» 97,2 FM (Москва), онлайн-трансляции на сайте KP.RU и сообществах «КП» в соцсетях.

А еще прямо в эфире можно подбодрить друг друга, если позвонить в студию радиостанции «КП» и рассказать, кто как переживает карантин. Возможно, кто-то захочет поделиться оригинальными идеями конструктивного досуга или другими полезными советами.

Телефон прямого эфира: 8-800-2009702

Viber и Whatsap: +7-967-2009702 (для сообщений)

Записи выступлений всех участников марафона вы можете найти в нашем специальном разделе с подкастами.

ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», Лицензии ЦБ РФ СЛ №3984 от 25.09.2018 г., СЖ №3984 от 25.09.2018 г., ПС №3984 от 25.09.2018 г., бессрочные

ООО «Капитал Медицинское Страхование», Лицензия ОС №3676-01 от 16.11.2018 г., бессрочная

Марафон благодарности врачам "Эфир о настоящих героях" .Врачи называют свою работу буднями, мы называем ее ежедневным подвигом. И говорим за нее спасибо тем, кто каждый день выходит на бой, чтобы спасти наши жизни и жизни наших близких. 26 апреля в течение 10 часов для героев в белых халатах будут выступать известные музыканты и актеры. Марафон проходит при поддержке компаний ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни" и ООО "Капитал Медицинское Страхование", под защитой которых находятся жизнь и здоровье более 22 млн россиян. Присоединяйтесь!

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