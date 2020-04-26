«Мы очень любили друг друга»: Марат Башаров рассказал, почему расстался с Татьяной Навкой

Марат Башаров раскрыл свои сердечные тайны на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». 45-летний актер рассказал об одной из главных женщин в своей жизни – фигуристке Татьяне Навке. Марат признался, что очень любил спортсменку и откровенно рассказал, почему они расстались.

Их роман разгорелся в 2006 году во время съемок шоу «Звезды на льду» - актер и фигуристка танцевали в паре. Совместные выступления и тренировки быстро переросли в нежные чувства. Оба они в то время были несвободны: Татьяна была замужем за тренером Александром Жулиным, Башаров был женат на Елизавете Круцко. Впрочем, проблема верности в браке никогда не волновала актера – до Навки он крутил роман с фигуристкой Марией Бутырской. Но встреча с олимпийской чемпионкой оказалась судьбоносной: по словам Башарова, к Татьяне он с самого начала испытывал совсем другие чувства.

- С Таней не сразу было, как с Машей Бутырской. Как-то все по нарастающей пошло и в какой-то момент мы поняли, как связались и переплелись, - рассказал Марат Лере Кудрявцевой. - Я ушел из семьи, Таня ради меня также ушла из семьи, несмотря на то, что они с Сашкой Жулиным прожили очень долго.

Татьяна и Марат вместе танцевали в шоу «Звезды на льду».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актер признался, что жена Лиза Круцко знала о его романе с Навкой и сильно ревновала. Она устраивала ему сцены и пыталась удержать в семье. Но это не помогло – Башаров все равно ушел. Они с Татьяной прожили вместе два года, все это время они держали свои отношения в тайне. Пресса узнала об их любви только в 2008 году. Башаров и Навка вместе работали в ледовом шоу, и со временем их страсть становилась только сильнее.

По словам актера, Татьяна стала одним из самых важных людей его жизни, и чувства к ней не остыли до сих пор. И все же им пришлось расстаться. Башаров очень болезненно переживал разрыв, но сегодня он говорит об этом гораздо спокойнее.

- Мы были постоянно вместе на льду. Бесконечные поездки, гастроли – все это было. А затем гастроли и лед закончились, и вместе с этим закончилось все остальное. Мы поняли: нам придется расстаться, несмотря на то, что мы очень любили друг друга, очень, - признался Марат.

В эфире шоу «Секрет на миллион» появилась и бывшая жена Башарова Елизавета Круцко. Она до сих пор остается концертным директором актера и ведет все его дела. Елизавета рассказала, что в свое время ненавидела Татьяну Навку за то, что та увела у нее мужа.

- Да, он собирался в Киев на шоу, а я не отпускала его. Ну, конечно, я ревновала. Хотела дать Татьяне Навке коньками по башке, — вспоминает Елизавета.

2007 год: Татьяна с мужем Александром Жулиным и Марат с женой Елизаветой Круцко.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Экс-супруга актера призналась, что даже начала заниматься фигурным катанием, чтобы вернуть любимого. Но потом поняла, что все бесполезно, и отпустила мужа. Супруги договорились, что четверть своего заработка Марат будет отдавать Елизавете на алименты для дочки Амели.

Сейчас Круцко замужем за другом Башарова Сергеем. Причем первое время Марат даже не знал об их чувствах.

- Когда узнал, что они давно мутят — порадовался, а они не говорили мне, чтобы не огорчать. Сейчас у них все хорошо: двое детей, много нажито, - сообщил артист.