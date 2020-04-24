"Семья вернула меня к жизни": бывший муж Марины Александровой сильно изменился

Иван Стебунов и Марина Александрова считались одной из самых красивых пар российского кино. За их бурным романом следила вся тусовка, чего только тогда не писали в прессе. Когда они поженились в 2008 году, поклонники и коллеги были рады за влюбленных. Однако через два года грянул развод. Поговаривали, что их отношения разрушили измены и пристрастие актера к алкоголю.

После болезненного развода с Мариной Александровой в 2010 году артист впал в глубокую депрессию. "Мой ангел-хранитель отвернулся от меня, он устал меня спасать, но я это заслужил", – признавался тогда Иван Стебунов.

В тот тяжелый период артист "Современника" пристрастился к спиртному. "Я все разрушил сам. Мой колкий язык, алкоголь... В общем, шальной я парень был. Я изменил Марине. Это произошло во Львове на съемках. Мне до сих пор стыдно за свой поступок", - рассказывал Иван.

Дошло до того, что в 33 года работа в "Современнике" перестала приносить Стебунову удовлетворение. Хотя он играл практически все главные роли. Тогда актер совсем загрустил, все бросил и уехал в родной Барнаул на два года.

stebunov_i Шлем всем лучи солнца, отмечая годовщину свадьбы!

Сейчас Стебунов вновь служит в "Современнике". Счастлив актер и в личной жизни. Почти два года назад Иван женился на экономисте Елене Власовой. Свадьба прошла на Карибских островах.

Молодые люди познакомились в банке, а первое свидание у них было на рыбалке. Поклонники Стебунова не раз отмечали, что новая избранница кумира по типажу похожа на бывшую супругу актера Марину Александрову.

stebunov_i В 2010 году Иван Стебунов женился на экономисте Елене Власовой

Именно вторая супруга заставила артиста сильно измениться. Он оставил пагубное пристрастие и полностью пересмотрел отношение к браку. Теперь Иван - примерный семьянин, который оставил амурные похождения в прошлом. "Сегодня - жена, жена и еще раз жена. Семейное положение все поменяло. Пить бросил, слава Богу, надоело. Семья вернула меня к жизни", - цитирует его WomanHit.

Сейчас 38-летний Стебунов участвует в шоу "Танцы со звездами. Его партнершей является хореограф Инна Свечникова. Актер с головой ушел в новый проект. Супруга его во всем поддерживает.

stebunov_i Инна Свечникова и Иван Стебунов

"Я знаю, какой высокий процент пар образуется на подобных проектах. Но у нас такая профессия, что мы с подобными вещами встречаемся каждый день: изображаем в сериалах или фильмах любовь. Поэтому, если ревновать, то можно сойти с ума. Моя жена к этому относится как к интересной работе. Профессионально смотрит на эти вещи", - отмечает артист.