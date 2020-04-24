"Семья вернула меня к жизни": бывший муж Марины Александровой сильно изменился
Иван Стебунов и Марина Александрова считались одной из самых красивых пар российского кино. За их бурным романом следила вся тусовка, чего только тогда не писали в прессе. Когда они поженились в 2008 году, поклонники и коллеги были рады за влюбленных. Однако через два года грянул развод. Поговаривали, что их отношения разрушили измены и пристрастие актера к алкоголю.
После болезненного развода с Мариной Александровой в 2010 году артист впал в глубокую депрессию. "Мой ангел-хранитель отвернулся от меня, он устал меня спасать, но я это заслужил", – признавался тогда Иван Стебунов.
В тот тяжелый период артист "Современника" пристрастился к спиртному. "Я все разрушил сам. Мой колкий язык, алкоголь... В общем, шальной я парень был. Я изменил Марине. Это произошло во Львове на съемках. Мне до сих пор стыдно за свой поступок", - рассказывал Иван.
Дошло до того, что в 33 года работа в "Современнике" перестала приносить Стебунову удовлетворение. Хотя он играл практически все главные роли. Тогда актер совсем загрустил, все бросил и уехал в родной Барнаул на два года.
Сейчас Стебунов вновь служит в "Современнике". Счастлив актер и в личной жизни. Почти два года назад Иван женился на экономисте Елене Власовой. Свадьба прошла на Карибских островах.
Молодые люди познакомились в банке, а первое свидание у них было на рыбалке. Поклонники Стебунова не раз отмечали, что новая избранница кумира по типажу похожа на бывшую супругу актера Марину Александрову.
Именно вторая супруга заставила артиста сильно измениться. Он оставил пагубное пристрастие и полностью пересмотрел отношение к браку. Теперь Иван - примерный семьянин, который оставил амурные похождения в прошлом. "Сегодня - жена, жена и еще раз жена. Семейное положение все поменяло. Пить бросил, слава Богу, надоело. Семья вернула меня к жизни", - цитирует его WomanHit.
Сейчас 38-летний Стебунов участвует в шоу "Танцы со звездами. Его партнершей является хореограф Инна Свечникова. Актер с головой ушел в новый проект. Супруга его во всем поддерживает.
"Я знаю, какой высокий процент пар образуется на подобных проектах. Но у нас такая профессия, что мы с подобными вещами встречаемся каждый день: изображаем в сериалах или фильмах любовь. Поэтому, если ревновать, то можно сойти с ума. Моя жена к этому относится как к интересной работе. Профессионально смотрит на эти вещи", - отмечает артист.
ИСТОЧНИК KP.RU