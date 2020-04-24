2020-04-24T00:42:18+03:00
Общество

Митрополит Тихон Шевкунов: У меня была пневмония. Но нет коронавируса

Владыка признался, что во время болезни совершал службы
Антон ВЛАСОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Тихон Шевкунов.Тихон Шевкунов.Фото: Елена ЧИНКОВА
Изменить размер текста:

В соцсетях появилась новость, что у Псковского митрополита Тихона Шевкунова обнаружили коронавирус. Слухи опубликовал бывший ответственный редактор Журнала Московской Патриархии Сергей Чапнин.Журналисты дозвонились владыке. Он информацию о заражении опроверг.

— Меня уже замучили этими звонками. Вранье это все, — поделился с ТАСС митрополит Тихон.

Владыка отметил, что у него и правда была пневмония. Во время болезни он даже совершал богослужения. Но это не коронавирус.

В пресс-службе Псковской епархии также слухи опровергли. Там сказали журналистам, что митрополит Тихон здоров.

Напомним, что Патриарх Кирилл призвал верующих молится дома, чтобы не допустить распространения коронавируса. Пока богослужения в московских храмах проходят без прихожан. А ранее владыка Тихон сравнил пандемию с мировой войной, во время которой погибнуть миллионы людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Митрополит Тихон (Шевкунов): В России проходит самая тихая и успешная антиалкогольная кампания - цифры впечатляют!

Владыка рассказал «КП» о больших проектах в Псковской епархии и в Крыму, удачной борьбе с пьянством и о том, чем привлечь молодежь в противовес митингам и хайпу в интернете (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Отключили свет за неуплату, едят с помойки, плачут от одиночества»: волонтеры рассказали, как в карантин выживают старики
Корреспондент «КП» поработала волонтером, развозящим продукты пенсионерам на самоизоляции. И увидела - к некоторым «нуждающимся» волонтер приезжает одновременно с … курьером из «Макдональдса»
Более двух тысяч человек прислали заявки на участие в Открытом Всероссийском онлайн-фестивале «Спасибо за Победу!»
В преддверии приближающегося 75-летия победы в Великой Отечественной телеканал «ПОБЕДА», запустил творческий онлайн-конкурс, который объединяет тысячи людей из разных стран мира
Новости 24
Проблем с доступом к интернет-ресурсам Европы из-за самоизоляции не возникло
У бывшей соперницы Дональда Трампа от коронавируса умер брат
Многодетная мать заразила коронавирусом 18 своих детей
В США упал небольшой одномоторный самолет
В Чехии решили отменить запрет на передвижение граждан по стране
Саакашвили рассказал, чем займется на посту вице-премьера Украины
Еврокомиссия 6 мая представит план восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса
С начала пандемии коронавируса хакеры стали атаковать сайты ВОЗ в пять раз чаще
Глава ЕК: Многие страны ЕС еще не прошли пик распространения коронавируса
Эксперт предупредил о скачке числа заразившихся коронавирусом накануне майских праздников
Москвичей начнут штрафовать за нарушение дистанции в общественном транспорте
Препарат для лечения болезни, вызываемой коронавирусом, провалил клинические испытания
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых
В Москве тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ
В России пока не планируют увеличивать тарифы ЖКХ
ВОЗ: Ситуация по коронавирусу в Москве в последние три дня вызывает оптимизм
Саакашвили заявил, что будет помогать на Украине малому бизнесу
Уровень безработицы в США приблизился к временам Великой депрессии
ВОЗ: число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2,5 млн
Мишустин уволил замглаву Минпромторга Овсянникова после инцидента в аэропорту Ижевска
Ученые из Неаполя сообщили, что нашли средство против коронавируса
Собянин ответил на вопрос, стоит ли ужесточать ограничения по коронавирусу в Москве
Опрос: 85% московских бездомных приехали из других регионов
После пандемии коронавируса москвичи ощутят сплоченность, заявил Сергей Собянин
Сергей Собянин рассказал про поиск московскими врачами методов лечения коронавируса
МИД: Москва вернула Киеву две «злобные» ноты по поводу Крыма
Сергей Собянин рассказал, хватает ли в больницах Москвы мест для больных коронавирусом
В Москве 2/3 погибших от коронавируса занимались самолечением