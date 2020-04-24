Митрополит Тихон Шевкунов: У меня была пневмония. Но нет коронавируса

В соцсетях появилась новость, что у Псковского митрополита Тихона Шевкунова обнаружили коронавирус. Слухи опубликовал бывший ответственный редактор Журнала Московской Патриархии Сергей Чапнин.Журналисты дозвонились владыке. Он информацию о заражении опроверг.

— Меня уже замучили этими звонками. Вранье это все, — поделился с ТАСС митрополит Тихон.

Владыка отметил, что у него и правда была пневмония. Во время болезни он даже совершал богослужения. Но это не коронавирус.

В пресс-службе Псковской епархии также слухи опровергли. Там сказали журналистам, что митрополит Тихон здоров.

Напомним, что Патриарх Кирилл призвал верующих молится дома, чтобы не допустить распространения коронавируса. Пока богослужения в московских храмах проходят без прихожан. А ранее владыка Тихон сравнил пандемию с мировой войной, во время которой погибнуть миллионы людей.

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