2020-04-24T07:43:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 24 апреля 2020: общее число заболевших достигло 100 тысяч

Мы представляем последние новости о коронавирусе в Турции на 24 апреля 2020 года
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Турции, последние новости на 24 апреля 2020: эпидемия отразилась на системе «Все включено»Коронавирус в Турции, последние новости на 24 апреля 2020: эпидемия отразилась на системе «Все включено»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Зараженных уже 101 790, скончался от инфекции 2 491 человек, выздоровел - 18 491 человек: таковы последние новости о коронавирусе в Турции на 24 апреля 2020 года.

В стране давно введены строгие ограничительные меры: местные жители могут дойти максимум до аптеки, продуктового магазина или выгулять собаку. Но в медицинских масках и соблюдая социальную дистанцию. А все, кто младше 20 лет и старше 65 лет, вообще не могут выходить из дома в целях безопасности.

Международное авиасообщение временно остановили. Так как Турция - популярная для отдыха туристов страна, многие с нетерпением ждут окончания эпидемии и старта курортного сезона. Но еще неизвестно, когда точно он начнется.

Кроме того, в крупных городах закрыт въезд и выезд, а в 31 провинции по выходным вводят комендантский час. Бывают и исключения. К примеру, на этой неделе его ввели уже 23 апреля. Он продлится до воскресенья.

В отличие от некоторых других стран, в Турции нет дефицита в медикаментах, средствах защиты от вирусов, нет нехватки мест в госпиталях и больницах. Страна помогает и другим, более пострадавшим соседям, посылая им гуманитарные грузы.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 24 апреля 2020 года, эпидемия отразилась на системе «Все включено». Владельцы отелей всерьез задумались о здоровье и безопасности гостей: ведь соблюдать социальную дистанцию за общим столом довольно трудно. Кроме того, отказ от системы позволит сократить объемы пищевых отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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