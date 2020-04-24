Коронавирус в Турции, последние новости на 24 апреля 2020: общее число заболевших достигло 100 тысяч

Зараженных уже 101 790, скончался от инфекции 2 491 человек, выздоровел - 18 491 человек: таковы последние новости о коронавирусе в Турции на 24 апреля 2020 года.

В стране давно введены строгие ограничительные меры: местные жители могут дойти максимум до аптеки, продуктового магазина или выгулять собаку. Но в медицинских масках и соблюдая социальную дистанцию. А все, кто младше 20 лет и старше 65 лет, вообще не могут выходить из дома в целях безопасности.

Международное авиасообщение временно остановили. Так как Турция - популярная для отдыха туристов страна, многие с нетерпением ждут окончания эпидемии и старта курортного сезона. Но еще неизвестно, когда точно он начнется.

Кроме того, в крупных городах закрыт въезд и выезд, а в 31 провинции по выходным вводят комендантский час. Бывают и исключения. К примеру, на этой неделе его ввели уже 23 апреля. Он продлится до воскресенья.

В отличие от некоторых других стран, в Турции нет дефицита в медикаментах, средствах защиты от вирусов, нет нехватки мест в госпиталях и больницах. Страна помогает и другим, более пострадавшим соседям, посылая им гуманитарные грузы.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 24 апреля 2020 года, эпидемия отразилась на системе «Все включено». Владельцы отелей всерьез задумались о здоровье и безопасности гостей: ведь соблюдать социальную дистанцию за общим столом довольно трудно. Кроме того, отказ от системы позволит сократить объемы пищевых отходов.