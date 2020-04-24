Чебурашка возвращается в родную гавань

Он был когда-то странной игрушкой безымянной.

Но потом стал всесоюзным героем всех малышей.

Супергероем!

Кукольный мультик про Чебурашку, снятый аниматором Романом Качановым, сделал пушистого ушастого чудика кумиром не только наших детей, но и взрослых со всего мира. В Японии, где анимационная культура ценится особо, так тем более (там и на Ежика из тумана молятся до сих пор). И почти никто не заметил, как тихой сапой авторские права на образ Чебурашки уплыли в Токио.

Как так?

Напомним: в 2013 году компания SP International из Японии, где «Чебурашка» гремел похлеще «Джокера» с «Мстителями», приобрела права на образ (не литературный!) Чебурашки и Крокодила Гены на 10 лет - до 2023 года. Там героев и отрисовывали, и новые мультики с ними создавали. И даже фильмы. В 2009 году вышел мультфильм Cheburashka Arere? («Это что за Чебурашка?»), а в 2010 году был снят полнометражный мультфильм «Крокодил Гена».

Японский Чебурашка 2014.

Но пришло время Чебурашке возвращаться в родную гавань. Соскучились наши детишки по любимым персонажам. За дело взялся «Союзмультфильм».

- Мы считаем текущую версию договора недействительной, о чем уведомили японцев, - пояснила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. - Сложность состоит в том, что текущий договор составлен согласно японскому законодательству, и все разбирательства, в том числе в судебном порядке, должны быть реализованы в Японии и потребуют привлечения серьезных финансовых средств. Я думаю, что другим вариантом решения может быть вынос вопроса о возврате прав на Чебурашку на государственный и межправительственный уровень. В любом случае мы в ближайшее время намерены серьезно заняться вопросом возврата прав.

Если адвокаты «Союзмультфильма» поднажмут, у наших детишек появится надежда на новые серии «Чебурашки» российского производства.