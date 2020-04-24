Ксения Собчак: «Максим Галкин попросил за роль в эротическом фильме «Дау» 5 миллионов долларов»

Гостем нового выпуска Ютуб-шоу «Осторожно, Собчак» стал режиссёр эротического фильма «Дау» Илья Хржановский.

Ксения тут же выдала тайну о своём коллеге, мол, главную роль в этом фильме о российском физике Льве Ландау должен был сыграть Максим Галкин. Но, по словам Собчак, Максим попросил серьёзный гонорар в 5 миллионов долларов, поэтому роль физика в итоге досталась дирижеру Теодору Курентзису.

Однако режиссер картины Илья Хржановский уклончиво заметил, что не помнит, какую сумму за работу над ролью попросил Максим.

- Может, 2 миллиона долларов... Не помню. Но сумма была невозможная. Думаю, это был предлог, чтобы отказаться от роли... - объяснил режиссёр.

По словам Хржановского, он позвал на пробы Максима Галкина, поскольку восхищался его талантом.

- Талант! Максим — он на самом деле яркий, очень яркий персонаж в том, что делает. И он такой же «мерцающий», как Ландау, - объяснил Хржановский.

- Он прошёл пробы и эти пробы были блестящими. Но Максим в итоге отказался от роли. Думаю, испугался...Ему было понятно, что даже при том, довольно классическом варианте фильма, если он туда пойдет, то жизнь его полностью поменяется. Не потому, что он примет участие в откровенных сценах. Но он это понимал по типу, что жизнь его будет другой, — объяснил Хржановский.