2020-04-24T12:19:12+03:00
Звезды

Андрей Макаревич - о детском проекте «Машины времени»: Ребятишки поют мои песни лучше меня? Да я только рад! Это же прекрасно!

Лидер знаменитой группы наконец признался в этом своему фанату и нашему обозревателю Александру Гамову
Александр ГАМОВ@gamov1
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Андрей МакаревичАндрей МакаревичФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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...Вот сейчас послушал записи знакомых песен в исполнении ребят, и поймал себя на мысли: странно, что Андрей Вадимович и его «Машина» все эти десятилетия исполняли свои хиты сами, а не отдали их сразу же подрастающему поколению. Ведь у Макаревича практически все песни - детские!

Диана Поленова и Jam JUNIORS - В добрый час.

Альбом "Дети в Машине Времени" задумали и создали музыкантами, которые сотрудничают с Андреем в его джазовых командах. Инструментальные аранжировки сделал пианист Евгений Борец. Пластинка записана участниками детского джазового проекта "Jam JUNIORS", а "альма матер", где проходят детские джем-сейшны - знаменитый JAM Club Макаревича. Возраст исполнителей - от 7 лет.

Кошка, которая гуляет сама по себе - Таня Фоменко.

А вот о чем мы говорили с самым главным «машинистом»...

- Привет, Андрей! С удовольствием послушал, как детишки песенки Макаревича поют! Я первый раз услышал. Просто здорово!

- Саша, у нас в клубе есть несколько таких факультативных направлений. Во-первых, там раз в неделю проводится джеймсейшн для саксофонистов, для гитаристов, для неизвестных музыкантов, могут прийти любые люди, записаться и поиграть с мэтрами… И много людей, кстати, собирается.

Потом - Диана Поленова, замечательная певица, года два назад решила: а почему - только взрослые, надо сделать джемсейшн для детей, тем более, что ребятишки есть талантливые, одаренные.

Диана стала с ними заниматься. Объявили набор, она занималась с ними вокалом, с кем-то – на инструментах. И вот - это такая отчетная пластинка, которую они к нашему 55-летию сделали.

Рождественская песня - Нино Чеснер и Диана Поленова .

- Классно! Мне даже показалось, что некоторые песни дети поют лучше, чем сам Макаревич.

- Так и должно быть. Дети должны быть лучше своих родителей.

- А твои внуки не запоют?

- Нет, они не по музыкальной части.

Дети в Машине Времени - презентация альбома.

- А вот что будет делать Макаревич, если на сцену выйдут дети? А ты чем тогда займёшься?

- Радоваться буду, что я буду делать?

- То есть, ты не станешь ревновать, что они лучше тебя поют?

- Ты что, с ума сошел?

- Ясно. Дальше этот проект будет продолжаться?

- Да, собственно, это уже вторая пластинка у них. Продолжаем...

- По-моему, это шаг вперед. Очень трогательно. Спасибо!

- Если ты про это расскажешь, они будут счастливы.

Андрей Макаревич - Оптимистическая фантазия на тему отдаленного будущего.

- Считай, что я уже рассказываю.

- Спасибо огромное. Это хорошо очень.

Андрей Макаревич - о детском проекте «Машины времени»: «Ребятишки поют мои песни лучше меня? Да я только рад! Это же прекрасно!»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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