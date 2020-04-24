Секреты успеха «королей российской недвижимости» Года Нисанова и Зараха Илиева

Недавно опубликованный рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесменов России» отчетливо продемонстрировал, какое влияние оказали последствия коронавирусной пандемии и резкое падение нефтяных котировок на состояния российских миллиардеров. За месяц они в совокупности потеряли более $40 миллиардов. Тем не менее состав рейтинга не претерпел кардинальных изменений. Более того в некоторых областях экономики лидеры сохранили свои позиции. В сфере коммерческой недвижимости на верхних строчках - по-прежнему владельцы группы компаний «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев. Восемь лет подряд удерживает свои позиции и сам холдинг «Киевская площадь», занимающий первое место по доходам среди девелоперских компаний. Подобная стабильность в кризисные времена вызывает интерес.

На первый взгляд, топовые позиции в рейтингах Года Нисанова и Зараха Илиева можно легко объяснить - под управлением «Киевской площади» находится около 4 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости. За один только 2019 год девелоперы открыли гастроквартал «Депо» (на Лесной улице), ставший популярным местом отдыха горожан, и мебельный центр «Гранд Юг», который органично продолжил развитие сразу двух проектов: мебельного центра «Гранд» в Химках и торгового «Электронный рай» на Пражской. Бизнесмены также начали реконструкцию знакового для страны объекта - спорткомплекса «Олимпийский» и получили права на строительство ТПУ «Нагатинская». В январе 2020 года «Киевская площадь» приобрела Центральный рынок на Рождественском бульваре, а летом ожидается ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса «Щелковский».

Однако площади торгово-развлекательных центров и в особенности социальных объектов, таких как транспортно-пересадочные узлы, не приносят прибыль сами по себе, тем более как минимум троекратно превышающую доходы других игроков рынка. Подобные показатели могут свидетельствовать как о масштабах деятельности «Киевской площади», так и указывать на эффективность применяемых владельцами группы бизнес-подходов, которые неизменно отличают фирменная стратегия, технически сложные решения при создании объектов, а также ориентирование на запросы москвичей.

Зарах Бинсионович Илиев

Амбиции на общую пользу

По мнению Года Нисанова, любой проект - это сочетание бизнес-интересов и здоровых амбиций. Амбиции давних деловых партнеров и друзей в жизни Нисанова и Илиева, по их же признанию, - желание сделать что-то особенное. Это стало заметно более 30 лет назад, когда будущие миллиардеры только начинали заниматься бизнесом. До переезда в Москву оба попробовали себя на предпринимательской ниве на родине, в Азербайджане, в поселке Красная Слобода. Переехав в Москву, они стали развивать бизнес в сфере торговли, а в 1992 году основали компанию «Киевская площадь», деятельность которой довольно скоро была сфокусирована на девелопменте торговой недвижимости.

В конце девяностых - начале нулевых началась эпоха экспансии, и «Киевская площадь» последовательно охватывала все сферы ритейла - от электроники и мебели до еды и развлечений. В 1998 году открылся проект «Электронный рай» - торговый центр электроники и бытовой техники. Несмотря на удаленное расположение от центра города, комплекс быстро стал одной из самых популярных торговых площадок столицы. В 2002 году начал работать торговый центр «Панорама», в 2004-м - мебельный комплекс «Гранд» в Химках, еще через два года - флагманский объект - торгово-развлекательный центр «Европейский». В 2005 году в портфель активов «Киевской площади» вошла легендарная гостиница «Украина», ставшая первым гостиничным активом группы.

В последовательности действий Нисанова и Илиева, предпринимаемых ими для развития каждого из перечисленных объектов, можно проследить довольно четкую бизнес-стратегию – очевидно, что у девелоперов еще на этапе проектирования складывается понимание того, что они ожидают от каждого проекта и как собираются добиваться поставленных целей. К примеру, ТРЦ «Европейский» стал одним из первых ориентированных на средний класс потребителей мест в центре Москвы, дефицит которых стал ощущаться к середине «тучных» нулевых. Как результат – комплекс является вторым по проходимости в мире и удерживает лидирующие позиции на протяжении почти 15 лет. У москвичей и гостей столицы уже стало традицией: если хочется культурных впечатлений, надо идти в «Большой», а за модным шопингом - в «Европейский».

Торговый комплекс «Гранд» стал одним из первых в России специализированных центров и остается самой крупной в Европе площадкой по продаже мебели. Флотилия «Рэдиссон Ройал» - уже многие годы единственный оператор речных круизов, осуществляющий круглогодичную навигацию на Москве-реке, что, конечно же, делает прогулки на яхтах флотилии популярным и модным видом досуга. Опыт агрокластера «Фуд Сити» на Калужском шоссе перенимают в Дубае, что говорит уже о мировом признании реализованной Годом Нисановым и Зарахом Илиевым концепции оптово-распределительных продовольственных центров. Проведенная реставрация архитектурного комплекса Миусского трамвайного парка, благодаря которой был сохранен уникальный культурный объект, подарила столице еще и популярный гастроквартал «Депо», посещаемость которого побила все рекорды уже в первый месяц после открытия. Этот проект эксперты сразу признали уникальным.

Баланс интересов

«Депо» - сегодня крупнейший фудмолл Европы. На его площадке открыты корнеры, представляющих кухни разных народов мира, лавки со свежими фермерскими продуктами, а также крупные рестораны известных деятелей индустрии питания. С первых месяцев работы была также введена услуга доставки продуктов и блюд на дом, которая особенно востребована в нынешних условиях самоизоляции. Причем если первое время в зоне охвата сервиса были только близлежащие районы, с начала апреля курьерская служба гастроквартала работает по всей Москве и Подмосковью.

При реализации гастрономического проекта владельцам «Киевской площади» было важно соблюсти баланс между бизнесом и общественными интересами. Например, поначалу планировалось расширить пространство фудмолла и ресторанов в теплое время года за счет уличной территории, что казалось логичным для данного сегмента. Но опрос местных жителей (была создана специальная рабочая группа) показал, что такая идея вызывает у них дискомфорт. Отказ от летних веранд в самый «горячий» сезон - с весны и до осени - принципиальное решение для девелоперов. «Когда стало понятно, что из-за веранд люди будут чувствовать себя некомфортно, мы отказались от этой идеи», - рассказывал Год Нисанов в одном из интервью.

Безусловно, такое внимательное отношение к мнению горожан сработало на позитивный имидж проекта и популярность «Депо», которая стремительно растет. До введения режима самоизоляции комплекс ежедневно посещали более 30 тысяч гостей, за год работы в нем побывали свыше 8 миллионов человек. При этом сама концепция «Депо» не нова. Первые гастромаркеты в Москве появились в 2015 году, но подобных по масштабу и качеству исполнения до сих пор не было.

Хранители истории

Владельцы «Киевской площади» часто берутся за те объекты, которые кажутся на первый взгляд неподъемными, неоправданно сложными в реализации, слишком затратными в реставрации и реконструкции. Такая принципиальность идет вразрез с финансовой прагматичностью. Казалось бы, проще и дешевле избавиться от накопленных конструктивных проблем, создав на пустом месте совершенно новый объект. Но проще - не значит лучше: бережное отношение к историческому облику зданий и архитектурных ансамблей – то, что отличает «Киевскую площадь».

Так произошло с реализацией проекта «Депо», так было и с гостиницей «Украина», расположенной в одной из легендарных сталинских высоток. Сегодня отель работает под люксовым брендом Radisson Collection. В ходе реновации в гостинице сохранили не только интерьеры, но и уникальную коллекцию художественных раритетов - более тысячи подлинников русских художников. Подобное отношение девелоперы проявили и к комплексу, который создается на Варварке, в непосредственной близости от Кремля, в охранной зоне Всемирного наследия ЮНЕСКО.

После переосмысления новая концепция стала сложнее, но и выигрышнее. Год Нисанов предложил восстановить дореволюционные фасады по архивным чертежам. Новым оператором гостиничного комплекса стала французская Accor Hotels, переговоры о сотрудничестве с которой Нисанов проводил лично с председателем совета директоров отельной группы, экс-президентом Франции Николя Саркози. В результате в России откроется первый отель люксового бренда Raffles, лучше иных отвечающий и расположению, и значимости проекта. Accor Hotels будут управлять и гостиницей в принадлежащем Нисанову и Илиеву «доме-книжке» на Новом Арбате.

Сохранение исторического наследия также является одним из направлений благотворительной деятельности Года Нисанова и Зараха Илиева. Уже многие годы они оказывают поддержку «Российскому военно-историческому обществу», помогая в реставрации исторических памятников. Сами бизнесмены, как представители малой народности горских евреев, чтят национальные традиции и стараются сохранить историю своего народа для будущих поколений. Несколько лет назад в столице Нисанов и Илиев открыли еврейскую школу «Хедер Менахем», а в прошлом году - общинный центр горских евреев. В родном поселке Красная Слобода их усилиями в начале февраля 2020 года появился Музей истории и культуры горских евреев - значимое выставочное пространство, посвященное истории уникального народа, в котором собрана крупнейшая в мире библиотека изданий на языке горских евреев джуури и многие другие раритеты.

Удивить и не проиграть

Каждый проект, осуществляемый владельцами «Киевской площади», отличается индивидуальным подходом, потому имеет собственную историю и создания, и развития. Наиболее ярко это прослеживается на примере флотилии «Рэдиссон Ройал». Яхты компании проектировались при личном участии Зараха Илиева: они обладают усиленным корпусом и мощным килем, что относит суда к ледовому классу и позволяет обеспечивать круглогодичную навигацию по Москве-реке. Количество пассажиров год от года растет – редкая экскурсия по столице для иностранцев обходится без речного вояжа. Популярности флотилии добавило появление парка речных трамвайчиков, курсирующих в теплое время года.

Другой пример - агрокластер «Фуд Сити» - проект, благодаря грамотным логистическим решениям и подбору лучших поставщиков продуктов со всего мира позволивший качественно улучшить сам формат «оптовой продуктовой базы». В выигрыше оказались и покупатели, и арендаторы.

Уже сейчас можно заметить, как стремление сделать нечто уникальное и удивить реализуется в готовящихся к открытию проектах «Киевской площади». В многофункциональном комплексе «Щелковский» воплощается амбициозный архитектурный замысел: пассажирский перрон транспортно-пересадочного узла расположен на крыше комплекса. Благодаря такому неординарному конструктивному решению автобусы и автомашины «спрячут» на территории комплекса, разгрузив улицы, а полезная площадь - та самая, что приносит доход - существенно увеличится. Ее займут магазины ведущих мировых брендов, рестораны, фитнес-клуб с бассейном, детский развлекательный центр - все то, чего давно не хватает району Гольяново и всему Восточному округу столицы. Эксперты прогнозируют, что МФК «Щелковский», как и многие другие проекты Нисанова и Илиева, станет центром притяжения с широкими возможностями как для жителей, так и для бизнеса.

Обгоняя время

По мнению специалистов, каждый объект «Киевской площади» в той или иной степени является шагом вперед для своей отрасли. В этом проявляется перфекционизм Года Нисанова и Зараха Илиева. Особое внимание в этой связи привлекает реконструкция легендарного комплекса «Олимпийский», который обещает превратиться в один из лучших спортивно-развлекательных центров для семейного отдыха в мире. Отвечая запросам активной городской жизни, в «Олимпийском» создаются условия для занятий спортом любого уровня.

Кроме спортивной инфраструктуры здесь появятся и уникальные инженерные объекты. Впервые в мировой практике по крыше арены будут с небольшой скоростью курсировать панорамные рестораны, совершая полный круг примерно за час. Идея принадлежит Зараху Илиеву, который в тандеме девелоперов отвечает за новации и порой увлекается настолько, что переносит свой рабочий кабинет на стройплощадку буквально в «бытовку», чтобы, по собственному признанию, на месте отслеживать все процессы и быть уверенным в качестве выполненных работ.

Другая особенность «Олимпийского» - 65-метровые эскалаторы с панорамным остеклением, ведущие в концертный зал и многозальный киноплекс. Во время торжественных церемоний и кинопремьер они будут трансформироваться в «красную дорожку». Ранее подъемные механизмы такой длины использовались только в метрополитене, чтобы достичь нужной глубины. В инфраструктуре коммерческого объекта, чтобы подняться на высоту, новшество используется впервые в мире.

На примере объектов «Киевской площади» отчетливо видно, что тщательно подобранные для каждого проекта конструкторские решения, функционал, специализация и арендаторы, или операторы в случае сферы гостиничного бизнеса, обязательно находят отклик у аудитории и отвечают потребностям рынка. В этом, как представляется, - принципиальная позиция Года Нисанова и Зараха Илиева: «Не существует сложностей для того, кто создает и использует правильный формат бизнеса».

Семья - опора

Девелоперы также признают, что без поддержки своих семей они не добились бы таких успехов. Группу компаний «Киевская площадь» можно назвать семейным бизнесом, что для России довольно нетипично. Как не раз подчеркивал Год Нисанов, родственники не просто являются учредителями компаний, входящих в холдинг, они принимают непосредственное участие в операционной деятельности. Например, гастрокварталом «Депо» занимается двоюродный брат Нисанова Владислав Юсупов. Дети девелоперов также приобщены к бизнесу. Многие рестораны вблизи гостиницы «Украина» - это их идеи.

При этом Год Нисанов, по его же признанию, не делает различий между наемными менеджерами и родственниками – относится строго, но справедливо. Наказывает отстранением от управления за ошибки, которые вместе с тем считает необходимыми и полезными для наработки собственного опыта. «Детям нельзя сразу давать большой кусок и красивое кресло, чтобы они пришли, сели и стали командовать. Они должны «снизу» все изучить. Совершить собственные ошибки и научиться думать», - считает девелопер. Такой подход, безусловно, требует исключительного доверия и взаимопонимания.

Сплоченный коллектив единомышленников, в котором, если брать все подразделения, трудятся уже свыше 26 тысяч человек, - еще одна отличительная особенность «Киевской площади». И в каком-то роде залог успеха группы, которая год от года упрочивает свои лидерские позиции, а реализуемые ею проекты становятся визитными карточками столицы. Сами же Год Нисанов и Зарах Илиев уверены, что лучшие замыслы еще впереди.