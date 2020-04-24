2020-04-24T14:14:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Испании, последние новости на 24 апреля 2020: за сутки умерли 367 человек, туристов страна видеть не желает

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Испании на 24 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Испания сейчас на третьем месте по количеству жертвИспания сейчас на третьем месте по количеству жертв
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По состоянию на 24 апреля 2020 года в Испании за сутки умерли 367 человек. Это самый низкий показатель с 20 марта, сообщает издание País со ссылкой на минздрав Испании. Общее количество жертв от COVID-19 составило 22 524 человека.

Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 после Америки.

Если власти страны полагали, что пустят туристов уже летом, то теперь позиция изменилась. В стране не желают видеть иностранцев как минимум до конца года. Об этом заявила министр труда Испании Иоланда Диас, сообщает Euronews.

Туристическим отраслям власти обещали помочь. Полностью меры изоляции в стране отменят только тогда, когда будут уверены, что не будет второй волны эпидемии.

В стране также отменяются все массовые мероприятия до 2021 года, заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Решение прорабатывается на фоне приостановки футбольного сезона в стране из-за пандемиии коронавируса. Испанские клубы потеряют 678 млн евро в случае полной остановки сезона из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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