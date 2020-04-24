Коронавирус в Испании, последние новости на 24 апреля 2020: за сутки умерли 367 человек, туристов страна видеть не желает

По состоянию на 24 апреля 2020 года в Испании за сутки умерли 367 человек. Это самый низкий показатель с 20 марта, сообщает издание País со ссылкой на минздрав Испании. Общее количество жертв от COVID-19 составило 22 524 человека.

Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 после Америки.

Если власти страны полагали, что пустят туристов уже летом, то теперь позиция изменилась. В стране не желают видеть иностранцев как минимум до конца года. Об этом заявила министр труда Испании Иоланда Диас, сообщает Euronews.

Туристическим отраслям власти обещали помочь. Полностью меры изоляции в стране отменят только тогда, когда будут уверены, что не будет второй волны эпидемии.

В стране также отменяются все массовые мероприятия до 2021 года, заявил президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Решение прорабатывается на фоне приостановки футбольного сезона в стране из-за пандемиии коронавируса. Испанские клубы потеряют 678 млн евро в случае полной остановки сезона из-за коронавируса.