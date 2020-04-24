Коронавирус во Франции, последние новости на 24 апреля 2020: карантин спас более 60 тысяч жизней

По состоянию на 24 апреля 2020 года число инфицированных коронавирусом во Франции составило 161 530 человек, смертей зафиксировано 21 856, выздоровели 42 088 человек.

В стране продолжается режим карантина, и, по данным министра здравоохранения, такой режим спас как минимум жизни 60 тысяч человек. Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

- Карантин уже спас 60 тысяч жизней... Сейчас эпидемия идет на спад. Это знак, что французы массово придерживались карантина. Это совместное усилие должно продолжиться, чтобы спасти больше людей - все еще не закончилось, - заявил он в интервью France Inter.

Он отметил, что, если бы не карантин, в таком случае было бы инфицировано около 23% населения страны. Госпитализация потребовалась бы примерно 670 000 пациентов, из них 140 000 - в отделениях интенсивной терапии. В одном только столичном регионе Иль-де-Франс нужно было бы больше 30 000 коек.

Не хватило бы больниц для размещения больных, и только в больницах бы умерли на 19 апреля 73 900 больных - вместо 12 200 погибших.