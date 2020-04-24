2020-04-24T14:14:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Франции, последние новости на 24 апреля 2020: карантин спас более 60 тысяч жизней

Мы собрали последние новости о коронавирусе во Франции на 24 апреля 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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В стране продолжается режим карантина, и, по данным министра здравоохранения, такой режим спас как минимум жизни 60 тысяч человекВ стране продолжается режим карантина, и, по данным министра здравоохранения, такой режим спас как минимум жизни 60 тысяч человек
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По состоянию на 24 апреля 2020 года число инфицированных коронавирусом во Франции составило 161 530 человек, смертей зафиксировано 21 856, выздоровели 42 088 человек.

В стране продолжается режим карантина, и, по данным министра здравоохранения, такой режим спас как минимум жизни 60 тысяч человек. Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

- Карантин уже спас 60 тысяч жизней... Сейчас эпидемия идет на спад. Это знак, что французы массово придерживались карантина. Это совместное усилие должно продолжиться, чтобы спасти больше людей - все еще не закончилось, - заявил он в интервью France Inter.

Он отметил, что, если бы не карантин, в таком случае было бы инфицировано около 23% населения страны. Госпитализация потребовалась бы примерно 670 000 пациентов, из них 140 000 - в отделениях интенсивной терапии. В одном только столичном регионе Иль-де-Франс нужно было бы больше 30 000 коек.

Не хватило бы больниц для размещения больных, и только в больницах бы умерли на 19 апреля 73 900 больных - вместо 12 200 погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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