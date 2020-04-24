2020-04-24T14:50:02+03:00
Политика

Путин сделал бесплатными паспорта для Донбасса и изгнал алкоголь из многоэтажек

Президент подписал целый пакет законов
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Владимир Путин подписал федеральный закон о переносе дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Фото: Алексей ДРУЖИНИН/ТАССВладимир Путин подписал федеральный закон о переносе дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Фото: Алексей ДРУЖИНИН/ТАСС
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ПАСПОРТА ДЛЯ ДОНБАССА БЕСПЛАТНО

«Этой пошлины вообще не должно было быть» - самый популярный комментарий к закону об отмене госпошлины при получении российского паспорта жителями Донбасса. Подписав этот закон, Владимир Путин восстановил справедливость: гражданство для жителей Донецка и Луганска - не тот случай, где государство должно собирать деньги. А для этих людей 3500 рублей - большие деньги, которые имеют существенное значение.

АЛКОГОЛЬ В МНОГОЭТАЖКАХ ПОД ЗАПРЕТОМ

Продавать алкоголь в кафе и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 квадратных метров, теперь нельзя. Президент подписал закон, запрещающий такую торговлю, после многочисленных жалоб жильцов на безобразия, которые происходят во дворах и на детских площадках возле подобных заведений. Теперь микрораспивочным придется перепрофилироваться.

ГРАЖДАНСТВО РОССИИ ПОЛУЧИТЬ ПРОЩЕ

Президент облегчил жизнь украинцев и граждан других государств, уже живущих в России. Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России. Теперь «иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство в упрощенном порядке». Им не нужно в обязательном порядке отказываться от своего старого гражданства, отправляя безнадежные письма на родину. Кроме этого гражданам Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстана больше нет необходимости соблюдать правило об обязательном трехлетнем сроке проживания в России при наличии действительного вида на жительство.

ДЕНЬ ОКОНЧАНИЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ - 3 СЕНТЯБРЯ

Владимир Путин подписал федеральный закон о переносе дня окончания Второй мировой войны на 3 сентября. Третье сентября было объявлено праздником Победы над Японией указом президиума Верховного Совета СССР, теперь Россия законодательно закрепила эту дату.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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