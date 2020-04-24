2020-04-24T15:09:28+03:00
Происшествия

Медсестра пыталась сбежать из-под карантина узнав, что ее сын утонул в море

Женщина находилась в изоляции всего в нескольких километрах от места трагедии
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Женщина пребывает в шоковом состоянии.Женщина пребывает в шоковом состоянии.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Все случилось 19 апреля в Балаклавском районе Севастополя. Днем в полицию поступило сообщение из пансионата «Изумруд», где на изоляции находятся медработники, контактировавшие ранее с зараженными коронавирусом Covid-19. В этом пансионате с 13 апреля на карантине находилась 46-летняя медсестра Городской больницы №3 Ирина К*. Женщина прилежно соблюдала правила изоляции, пока днем 19 апреля не раздался телефонный звонок, сообщивший Ирине страшное - ее сын 26-летний Андрей К.* утонул, когда отдыхал на пляже, в нескольких километрах от пансионата. Убитая горем женщина разбила стеклянную дверь палаты при попытке сбежать из-под карантина. Осколки стекла сильно повредили женщине ногу и руки.

«Медсестра Ирина К.* попыталась покинуть блок изоляции, разбив стекло двери и сильно травмировалась осколками. У женщины резаные раны нижней трети правой голени, правого предплечья и лучезапястного сустава. На место происшествия выезжала опергруппа в составе ведомственного психолога МЧС, который попытался помочь безутешной матери. Накануне, вечером 18 апреля, с пляжа Яшмовый в районе мыса Фиолент поступило сообщение от очевидца о том, что тонущий человек звал на помощь. Этим человеком оказался сын Ирины, Андрей К. Прибывшие на пляж спасатели никого не обнаружили», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время поиски 26-летнего сына Ирины продолжаются. Парень числится пропавшим без вести, в районе пляжа Ямшовый ведутся поисковые работы. Сама же Ирина пребывает в шоковом состоянии, врачи смогли оказать женщине медицинскую помощь, перевязать порезы и раны. Ирина находится под наблюдением медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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