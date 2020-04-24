2020-04-24T16:44:34+03:00
Политика

Зачем я полез в политику: авторская колонка Сергея Шнурова

Известный рок-музыкант написал для «КП» о том, чем похожи эстрада и политика, и почему Уголовный Кодекс в нашей стране читают чаще, чем Библию
Сергей Шнуровмузыкант, общественный деятель, член Партии Роста.
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Сергей Шнуров.Сергей Шнуров.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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«Куда ты лезешь?! Каждый должен заниматься своим делом».

Я с избытком наслушался таких напутствий. Моё вхождение в политику приветствовали все: от Жириновского до Навального, от Соловьева до Собчак! Все они высказались по моему поводу.

«Политик? Певун и шут. Продался или сошёл с ума».

Казалось бы, какое им дело, чем я собираюсь заниматься? Но нет. Им не всё равно. Могли бы и не заметить «очередного» деятеля в массовке. Заметили. Они переживают.

Почему же такие как я нежелательны и даже опасны, как для эксклюзивных оппозиционеров, так и для для тиражных слуг режима? Почему они всегда враждебны к новым именам?

Я полагаю, что здесь ровным счетом, как и на нашей эстраде, есть сложившаяся обойма «звёзд», которых уже давно не волнует «музыка» как процесс. Они давно уже заняли свои ниши в политическом театре. Роли распределены. Репертуар этого провинциального шоу не менялся годами. На «зрителей» им наплевать: театр государственный и субсидируется из казны.

Нет, вы не подумайте, что так всё скучно. Здесь есть даже свой Петрушка, который время от времени поколачивает чучело городового, и задорно машет руками при каждой реплике. Его представления собирают. Но – он должен быть один. У всех ограниченное эфирное время и внимание. Как, впрочем, и истерично визжащий юрист пост-пенсионного возраста должен быть один. Как тот же Басков в новогоднем огоньке. Кто у нас тут за оперетту? Коля! Достаточно.

И всей этой шайке-лейке совершенно не нужно вторжение кого-либо в их огород. Тут места нет. Свои козлы еле умещаются.

Но, друзья мои, политика это всё-таки не совсем кулинарно-риторическое шоу с элементами акробатики. Она требует, чтобы политики были представителями нашего единого, но такого многообразного народа. И сегодня ещё сильнее, чем вчера.

Политик – это не траге-комедийный герой замшелой постановки со сложившимся амплуа. Этот лядский театр существует, пока мы слушаем: как прожжённые и одряхлевшие деятели сцены нам рассказывают о «грязной и тяжёлой работе». Шахтеры, мля! С лоснящимися от непосильного труда лицами! Выполняют её – за и для нас? Ха! Как бы не так!

Член Партии роста, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров после встречи с региональным отделением Партии роста, февраль 2020 г. Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС

Член Партии роста, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров после встречи с региональным отделением Партии роста, февраль 2020 г. Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС

Правдами и неправдами «политики» тормозят и дискредитируют любую политическую активность. Из последних сил держатся за места под софитами. Их беспокоит собственное положение. И появление новых игроков им крайне нежелательно. Грозит им неприятной конкуренцией. Ага! Той самой, без которой не бывает политики.

Это касается как системных, так и внесистемных акторов этого процесса. Я профессионал в своём деле. Предприниматель. А они? Профессионализм в политике? Это все равно что профессиональный председатель пионерского отряда. Смешно.

Политиков выбирают. И любого из нас могут выбрать. О чем товарищи, видимо, позабыли в трудах своих, праведно непосильных.

Сегодня всё острее звучит вопрос, - что нас ждёт? С прежними «представителями народа» – точно ничего. И все эти клишированные заявления о том, что мир не будет прежним, не стоят ломаного гроша.

Мир будет таким же – непроглядно бесперспективным для большинства.

И без напряжения своих собственных сил, без похода в эту грёбаную политику, шансов изменить это положение вещей у нас просто нет. Нужно предпринимать действия. Становиться предпринимателем во всех смыслах этого слова. Предпринимать в нынешних условиях – финансово чрезмерно рискованно. Так ещё и в правовом ключе всё более опасно. УК, а не Библия, самая читаемая книга в России.

И в основном активно силовая реакция на коронавирус – тому лишнее подтверждение. Власть у нас умеет сажать. Но пора уже начать расти. Становиться больше и выше. Учиться, а не поучать. Пробиваясь сквозь скептицизм и апатию, расцвести удивительными цветами ответственности и свободы. Собственным примером показать: политика действительного роста в зоне рискованного земледелия – возможна!

Политика – это мы, а не они. И «залез» я в неё не за тем, чтобы стать одним из ни на что не влияющих политиков. Их и без меня тут по горлышко.

Я делаю своё дело, как я его понимаю. Как и в шоу-бизнесе, так и в этой новой для себя атмосферке, я не намерен подстраиваться под формат. Потому как это не мой стиль.

Да и в моём возрасте стиль менять глупо. Костюм и занятие можно. А стиль – нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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