2020-04-24T17:30:14+03:00
Общество

«Идет травля»: Соловьев ответил на требование изгнать его с телевидения

Телеведущего обвинили в «разжигании розни и вражды»
Роман ГОЛОВАНОВ
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В интернете Соловьеву часто устраивают травлю оппозиционные блогеры.В интернете Соловьеву часто устраивают травлю оппозиционные блогеры.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Новый скандал разгорелся вокруг телеведущего Владимира Соловьева. В интернете опубликована петиция с требованием уволить его с ТВ. Авторы обвинили телеведущего в том, что он «сеет дух розни и вражды» в российском обществе.

- Ну, это же 156-й раз кто-то пытается придумать какую-нибудь петицию, при том, на сайте, который зарегистрирован, по-моему, в Штатах, и абсолютно манипулятивный и не имеет никакого отношения, - сказал «КП» Владимир Соловьев. - Я надеюсь, все наши украинские, лондонские, пражские и прочие бойцы невидимого фронта уже подписали ее. Хотя никто их не заставляет вообще смотреть телевизор, нажали бы кнопку и успокоились.

Телеведущий уверен, что руководство обращает внимание на такие петиции.

- Это только укрепляет мои позиции, - отметил он. - Слушайте, это вообще вопрос странный. Во-первых, я не думаю, что на чье-либо руководство когда-либо такие петиции влияли, кроме одного – не поддаваться ни на какое внешнее и политизированное давление. Поэтому руководство, наверное, ответит лучше, но я вообще никогда не слышал, чтобы мое руководство хоть раз упомянуло хоть одну из петиций.

В интернете Соловьеву часто устраивают травлю оппозиционные блогеры.

- А ведь сейчас так получается, что идет настоящая травля. Я смотрю, что Навальный …

- Ну, это разве же в первый раз? Это постоянно идет (травля, - ред.) Ну, ясно же, почему. Они же хорошо понимают, что на самом деле народ меня смотрит. А я люблю народ. У нас глубоко взаимные чувства. Поэтому они бесятся от того, что на каждом эфире я разношу их в пух и прах. Так называемых оппозиционеров. Поэтому они пытаются воевать всеми теми методами, которые понятны и доступны. Забросать Ютюб жалобами, повесить куда-нибудь петицию, написать заявление в Твиттер, они по-другому же не мыслят, они ж по своей природе стукачи и кляузники. Вот они себя так и проявляют, - сказал телеведущий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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