2020-04-24T18:10:15+03:00
Звезды

Лиза Боярская и Максим Матвеев на карантине: «Утром стараемся не глядеть друг другу в глаза»

Питерская семья актеров поделилась особенностями жизни в условиях эпидемии
Константин ГЛЫБА
Поделиться:
Елизавета Боярская и Максим МатвеевЕлизавета Боярская и Максим МатвеевФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Все мы теперь стали домоседами. Но каждый проживает изоляцию по-своему. В беседе с литератором Александром Цыпкиным актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев рассказали, как это проходит у них дома.

- Во-первых, мы стараемся утром не глядеть друг другу в глаза, - честно признался Максим. - Нам не стыдно за проведенную ночь. Стараемся соскучиться. Туалет, душ и ванная — по расписанию, оно на холодильнике.

Лиза в свою очередь призналась, что стала чаще общаться с мужем, пребывая на удаленке, однако ничего нового про него так и не узнала.

- У нас есть небольшой балкон, - рассказала актриса. - Где Максим сделал себе спорт-снаряд — с блинами. И полтора часа в день он не только на обозрение мне, но и на обозрение всему нашему двору-колодцу занимается спортом. И это так красиво! Это эстетическое наслаждение. На это любуются даже наши дети.

ЗОЖ-пара, как оказалось вопреки слухам о разводе, живет в мире и согласии. За почти месячный период самоизоляции Максим и Лиза даже ни разу не поссорились.

- Ни разу не повысили друг на друга голос, не сказали, что раздражаем друг друга, - объяснила Боярская. - Или «отстань от меня, я ушел на улицу».

Двое детей — восьмилетний Андрей и полуторагодовалый Гриша — тоже никак не могут нарушить идиллию в семье петербургских актеров.

lizavetabolizavetabo
Сокровище наше, Андрюша, 8 лет!
131077 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
lizavetabolizavetabo
Последние денёчки лета. Как оно всегда фантастически быстро пролетает. #myboys
38833 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Иногда отправляем старшего на дачу к родителям, - говорит Лиза. - Или младшего на дачу к родителям. То есть моментов, когда мы только вдвоем, не так много. Старший для нас уже взрослый, кайфовый партнер, поэтому мы и в настольные игры играем, и кино смотрим вместе. Есть минутки чтения. Берем книги, садимся на диван и читаем.

- Торможение не оборачивается торможением, - имеет в виду карантин Максим. - Столько дел! Помимо бытовухи и детей, которым надо организовывать жизнь, творческая жизнь — как вода. Где-то да пробьется. У меня по Zoom идут репетиции проекта, который будет сниматься вот в таких условиях самоизоляции. Кино на удаленке. Встречаемся большой компанией в Zoom, обсуждаем, а дома у меня стоит полный коридор оборудования — камера, свет — все для съемок готово.

maxim_matveev_maxim_matveev_
-Пааап, а можно с тобой в спортзал? -Конечно, сын!! Круто!!
13598 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Рассуждая о будущем, Матвеев предположил, что едва ли людям не захочется возвращаться в общество и понравится жить на удаленке.

- Человек — существо стадное и коллективное, - признал актер. - Мне было бы приятно общаться очно, обмениваясь флюидами. Видеосвязи мне для этого мало. А как же погулять на улице? Как без этого жить?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Во время испытаний противомалярийного препарата от коронавируса умерли 20 человек: В США прервали тестирование
Около 50 тысяч россиян уже месяц не могут вернуться домой из других стран
Эксперт рассказал, останутся ли работники в России на удаленке после карантина
Решетников заявил, что Россия теряет ежедневно 100 миллиардов рублей в день из-за коронавируса
В Минздраве рассказали, как протекает коронавирус у детей
В Минздраве считают, что россияне на самоизоляции курят меньше
В Минздраве онлайн продажу алкоголя назвали преступлением
Аналитик рассказал, зачем нужно вводить пропуска в регионах
Скворцова сообщила о новых правилах для доноров в период пандемии коронавируса
Глава Архангельской области считает областной Дом молодежи одним из лучших в России
Путин поручил МИД наладить с зарубежными партнерами связь для борьбы с коронавирусом
Скворцова оценила реализацию ограничительных мер по коронавирусу в регионах России
Кандидат в вице-премьеры Украины Саакашвили назвал себя "сторонником мира с Россией"
Эксперт рассказал, куда безопасно брать туры на лето-2020
Умер глава совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер
Путин запретил госкопаниям покупать иностранные лимузины
Путин поручил направить на закупку машин скорой помощи пять миллиардов рублей
Набиуллина считает, что раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции
На Ямале в больницах удвоено количество мест для лечения коронавируса
Трамп заявил, что коронавирус можно вылечить «дезинфекцией легких»
В регионах загрузка коечного фонда для пациентов с коронавирусом достигает 40 процентов
Военный эксперт оценил, сможет ли коронавирус сорвать планы США по производству гиперзвукового оружия
В ООН сравнили коронавирус с пандемией H1N1