Лиза Боярская и Максим Матвеев на карантине: «Утром стараемся не глядеть друг другу в глаза»

Все мы теперь стали домоседами. Но каждый проживает изоляцию по-своему. В беседе с литератором Александром Цыпкиным актеры Елизавета Боярская и Максим Матвеев рассказали, как это проходит у них дома.

- Во-первых, мы стараемся утром не глядеть друг другу в глаза, - честно признался Максим. - Нам не стыдно за проведенную ночь. Стараемся соскучиться. Туалет, душ и ванная — по расписанию, оно на холодильнике.

Лиза в свою очередь призналась, что стала чаще общаться с мужем, пребывая на удаленке, однако ничего нового про него так и не узнала.

- У нас есть небольшой балкон, - рассказала актриса. - Где Максим сделал себе спорт-снаряд — с блинами. И полтора часа в день он не только на обозрение мне, но и на обозрение всему нашему двору-колодцу занимается спортом. И это так красиво! Это эстетическое наслаждение. На это любуются даже наши дети.

ЗОЖ-пара, как оказалось вопреки слухам о разводе, живет в мире и согласии. За почти месячный период самоизоляции Максим и Лиза даже ни разу не поссорились.

- Ни разу не повысили друг на друга голос, не сказали, что раздражаем друг друга, - объяснила Боярская. - Или «отстань от меня, я ушел на улицу».

Двое детей — восьмилетний Андрей и полуторагодовалый Гриша — тоже никак не могут нарушить идиллию в семье петербургских актеров.

lizavetabo Сокровище наше, Андрюша, 8 лет!

lizavetabo Последние денёчки лета. Как оно всегда фантастически быстро пролетает. #myboys

- Иногда отправляем старшего на дачу к родителям, - говорит Лиза. - Или младшего на дачу к родителям. То есть моментов, когда мы только вдвоем, не так много. Старший для нас уже взрослый, кайфовый партнер, поэтому мы и в настольные игры играем, и кино смотрим вместе. Есть минутки чтения. Берем книги, садимся на диван и читаем.

- Торможение не оборачивается торможением, - имеет в виду карантин Максим. - Столько дел! Помимо бытовухи и детей, которым надо организовывать жизнь, творческая жизнь — как вода. Где-то да пробьется. У меня по Zoom идут репетиции проекта, который будет сниматься вот в таких условиях самоизоляции. Кино на удаленке. Встречаемся большой компанией в Zoom, обсуждаем, а дома у меня стоит полный коридор оборудования — камера, свет — все для съемок готово.

maxim_matveev_ -Пааап, а можно с тобой в спортзал? -Конечно, сын!! Круто!!

Рассуждая о будущем, Матвеев предположил, что едва ли людям не захочется возвращаться в общество и понравится жить на удаленке.

- Человек — существо стадное и коллективное, - признал актер. - Мне было бы приятно общаться очно, обмениваясь флюидами. Видеосвязи мне для этого мало. А как же погулять на улице? Как без этого жить?