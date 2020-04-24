2020-04-24T17:55:36+03:00
Общество

«Роснефть» проведет восемь экспедиций для исследования Арктики

Масштаб предстоящих исследований станет беспрецедентным в истории изучения ледового региона
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Раньше компания уже проводила масштабные исследований белых медведей, моржей и северных оленей. Фото пресс-службы «Роснефти»Раньше компания уже проводила масштабные исследований белых медведей, моржей и северных оленей. Фото пресс-службы «Роснефти»
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«Роснефть» запустила программу оценки устойчивости арктических экосистем на основании исследования животных в Арктической зоне России. До 2023 года включительно компания проведет восемь экспедиций в море Лаптевых, Баренцевом и Карском морях.

«Стратегия компании нацелена на максимально бережное отношение к окружающей среде, сохранение биологического разнообразия»,- сообщил в ходе онлайн-презентации программы пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Масштаб предстоящих исследований станет беспрецедентным в истории изучения региона. Научная работа в таких объемах ранее в Арктике не производилась.

ИССЛЕДУЮТ БОЛЕЕ 100 ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ

Что позволит безопасно осваивать Арктику? В первую очередь - обеспечение ее биологического разнообразия и сохранении уникальных экосистем. Именно поэтому программа «Роснефти» предусматривает наблюдение за видами животных, которые являются индикаторами экосистемы Арктики. Проект также включает научно обоснованную оценку чувствительности территории и мест обитания, разработку рекомендаций по организации мониторинга состояния экосистем.

Обратим внимание, что нынешняя программа стала продолжением масштабных исследований белых медведей, моржей и северных оленей, выполненных компанией «Роснефть» в 2014-2018 годах, по итогам которых был собран и систематизирован уникальный научный материал о современном состоянии животных, обитающих в Арктике. Изучение этих животных позволяют оценить состояние экосистем в целом.

В экспедициях примут участие ведущие ученые из крупнейших российских исследовательских центров: института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова, Арктического и антарктического научно-исследовательского института и Сибирского федерального университета.

В рамках экспедиций планируется провести более 170 часов авиационных исследований, в том числе при помощи беспилотных летательных аппаратов. Аэросъемка будет проведена на площади более 500 тыс. кв. км. В ходе более 200 суток полевых наблюдений будет произведено мечение и кольцевание более 100 животных и птиц, отобрано более 1000 биологических образцов для последующего лабораторного анализа. После проведения полевых исследований анализ полученных материалов будет производиться в 10 лабораториях страны, в том числе региональных. Планируется провести несколько тысяч анализов.

Эксперты отмечают, что «Роснефть» как ответственный производитель и участник глобального энергетического рынка ставит своей целью рациональное освоение природных богатств и реализует масштабные проекты в области добычи нефти и газа, модернизации производственных и нефтеперерабатывающих мощностей для снижения воздействия на окружающую среду и выпуска современных, экологичных видов топлив.

В рамках Cтратегии «Роснефть – 2022» компания стремится войти в первую четверть предприятий в области промышленной безопасности и охраны труда, а также развивает проекты по развитию кадрового потенциала, способствует социально-экономическому развитию регионов своего присутствия.

МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО

«Роснефть» ведет изучение Арктики с 2012 года. При участии специалистов Арктического научного центра компания организовала и провела более 20 комплексных научно-исследовательских экспедиций.

Особое внимание в программе исследований этих экспедиций уделялось изучению ледовой обстановки, в том числе, физико-механических свойств ровного льда, торосов, айсбергов и продуцирующих ледников. Отрабатывались элементы системы управления ледовой обстановкой, такие как буксировка айсбергов с помощью каната и специальной сети. Отдельный комплекс задач связан с обнаружением айсбергов при различных погодных условиях техническими средствами, в том числе – беспилотниками.

В исследованиях приняли участие ведущие российские и мировые научные и проектные организации. Кроме того, специалисты «Роснефти» практически полностью восстановили систему метеонаблюдений в Арктике.

В ходе арктической научно-исследовательской экспедиции «Кара лето 2017» впервые в российской Арктике был отбуксирован айсберг весом 1,1 млн тонн в условиях ледового поля. Экспедиционные работы выполнялись в акваториях Баренцева и Карского морей.

«Роснефть» - пионер освоения российского шельфа. Компания владеет 55 лицензиями на участки в акваториях арктических, дальневосточных и южных морей России. Ресурсы углеводородов по этим участкам оцениваются в 41,5 млрд тонн нефтяного эквивалента.

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