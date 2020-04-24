2020-04-24T18:13:23+03:00
Спорт

Когда спортсменам разрешат тренироваться на базах

Министр спорта Олег Матыцин в пятницу обратился к спортсменам, тренерам и руководителям федераций и сообщил, когда можно будет возобновить свою деятельность
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Олег Матыцин. Фото: Сергей КАРПУХИН/ТАССОлег Матыцин. Фото: Сергей КАРПУХИН/ТАСС
Изменить размер текста:

Как мы уже писали, в некоторых странах Европы футболистам и представителям других видов спорта на этой неделе уже разрешили тренироваться небольшими группами. И все идет к тому, что в Чехии и Австрии даже возобновятся футбольные чемпионаты, хотя эпидемия в самом разгаре. Как этому относится, и что делать в такой ситуации нашим спортсменам? К примеру, главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская призвала открыть базы для сборных команд России, которые безвозвратно теряют форму.

И вот министр ответил всем спортсменам.

«Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Вот уже более трёх недель весь российский спорт, как и страна, живёт в режиме самоизоляции.

Мы все ждём скорейшего завершения пандемии…

Я уважаю и по-человечески понимаю ваше стремление как можно скорее возобновить тренировочный процесс в привычных условиях. Но, к сожалению, пик пандемии в стране ещё не пройден…

Новая коронавирусная инфекция –заболевание, которое до конца не изучено. В том числе его влияние на организм спортсменов в период подготовки, когда иммунная система особенно чувствительная.

Сегодня, когда миллионы людей ждут дома окончания карантина, когда стоят тысячи предприятий, нельзя идти на риск создания новых очагов инфекции через организацию централизованной спортподготовки. Это может привести к продлению ограничений.

Поэтому мы должны продолжать следовать требованиям самоизоляции.

Минспорт России внимательно изучает опыт других стран, которые столкнулись с распространением коронавируса в разное время. Видим, что практически везде спортивная подготовка сборных команд приостановлена. При этом точечно, поэтапно начинают возобновлять подготовку только там, где пройден самый опасный этап пандемии. Мы тоже будем следовать этой логике.

Минспорт разработал проект плана нормализации системы спортподготовки, в том числе возобновления централизованных учебно-тренировочных мероприятий. На следующей неделе, 29 апреля, мы обсудим этот план со спортивными федерациями, учтём ваши предложения и пожелания. Обеспечим индивидуальный подход к каждой спортивной федерации, с учётом специфики регионов и планов подготовки к конкретным соревнованиям. Мы готовы действовать сразу, как только начнётся отмена ограничений.

Ещё раз благодарю за ваш труд и надеюсь на понимание. Будьте здоровы и берегите друг друга!» — приводит слова Олега Матыцина министерство спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Во время испытаний противомалярийного препарата от коронавируса умерли 20 человек: В США прервали тестирование
Около 50 тысяч россиян уже месяц не могут вернуться домой из других стран
Эксперт рассказал, останутся ли работники в России на удаленке после карантина
Решетников заявил, что Россия теряет ежедневно 100 миллиардов рублей в день из-за коронавируса
В Минздраве рассказали, как протекает коронавирус у детей
В Минздраве считают, что россияне на самоизоляции курят меньше
В Минздраве онлайн продажу алкоголя назвали преступлением
Аналитик рассказал, зачем нужно вводить пропуска в регионах
Скворцова сообщила о новых правилах для доноров в период пандемии коронавируса
Глава Архангельской области считает областной Дом молодежи одним из лучших в России
Путин поручил МИД наладить с зарубежными партнерами связь для борьбы с коронавирусом
Скворцова оценила реализацию ограничительных мер по коронавирусу в регионах России
Кандидат в вице-премьеры Украины Саакашвили назвал себя "сторонником мира с Россией"
Эксперт рассказал, куда безопасно брать туры на лето-2020
Умер глава совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер
Путин запретил госкопаниям покупать иностранные лимузины
Путин поручил направить на закупку машин скорой помощи пять миллиардов рублей
Набиуллина считает, что раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции
На Ямале в больницах удвоено количество мест для лечения коронавируса
Трамп заявил, что коронавирус можно вылечить «дезинфекцией легких»
В регионах загрузка коечного фонда для пациентов с коронавирусом достигает 40 процентов
Военный эксперт оценил, сможет ли коронавирус сорвать планы США по производству гиперзвукового оружия
В ООН сравнили коронавирус с пандемией H1N1