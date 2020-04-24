Когда спортсменам разрешат тренироваться на базах

Как мы уже писали, в некоторых странах Европы футболистам и представителям других видов спорта на этой неделе уже разрешили тренироваться небольшими группами. И все идет к тому, что в Чехии и Австрии даже возобновятся футбольные чемпионаты, хотя эпидемия в самом разгаре. Как этому относится, и что делать в такой ситуации нашим спортсменам? К примеру, главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская призвала открыть базы для сборных команд России, которые безвозвратно теряют форму.

И вот министр ответил всем спортсменам.

«Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Вот уже более трёх недель весь российский спорт, как и страна, живёт в режиме самоизоляции.

Мы все ждём скорейшего завершения пандемии…

Я уважаю и по-человечески понимаю ваше стремление как можно скорее возобновить тренировочный процесс в привычных условиях. Но, к сожалению, пик пандемии в стране ещё не пройден…

Новая коронавирусная инфекция –заболевание, которое до конца не изучено. В том числе его влияние на организм спортсменов в период подготовки, когда иммунная система особенно чувствительная.

Сегодня, когда миллионы людей ждут дома окончания карантина, когда стоят тысячи предприятий, нельзя идти на риск создания новых очагов инфекции через организацию централизованной спортподготовки. Это может привести к продлению ограничений.

Поэтому мы должны продолжать следовать требованиям самоизоляции.

Минспорт России внимательно изучает опыт других стран, которые столкнулись с распространением коронавируса в разное время. Видим, что практически везде спортивная подготовка сборных команд приостановлена. При этом точечно, поэтапно начинают возобновлять подготовку только там, где пройден самый опасный этап пандемии. Мы тоже будем следовать этой логике.

Минспорт разработал проект плана нормализации системы спортподготовки, в том числе возобновления централизованных учебно-тренировочных мероприятий. На следующей неделе, 29 апреля, мы обсудим этот план со спортивными федерациями, учтём ваши предложения и пожелания. Обеспечим индивидуальный подход к каждой спортивной федерации, с учётом специфики регионов и планов подготовки к конкретным соревнованиям. Мы готовы действовать сразу, как только начнётся отмена ограничений.

Ещё раз благодарю за ваш труд и надеюсь на понимание. Будьте здоровы и берегите друг друга!» — приводит слова Олега Матыцина министерство спорта.