2020-04-24T18:20:21+03:00
Звезды

«Даю 140 тысяч рублей в месяц на ребенка»: какие алименты платят звезды-скандалисты Башаров, Аршавин, Тарасов и Гогунский

Есть и такие знаменитости, кто не помогает своим детям
Ирина ВИКТОРОВА
Поделиться:
Юлия Барановская и Андрей Аршавин, 2006 г.Юлия Барановская и Андрей Аршавин, 2006 г.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

После скандальных разводов кто-то из знаменитостей договорился с бывшими о фиксированной сумме выплат на воспитание ребенка, а другие устанавливали размер алиментов через суд. Сейчас сразу две скандально-известных звезды пытаются снизить назначенные судом алименты. Но обо всем по порядку. Рассказываем о суммах, которые знаменитости перечисляют детям.

Экс-жена звезды сериала «Универ» Виталия Гогунского Ирина Маирко не знает работает или нет теперь ее бывший. Ирина воспитывает их общую дочь Милану, а вот отец с ребенком не видится. Ирина Маирко рассказала kp.ru: «За 1,5 года Виталик перевел 40 тысяч рублей».

Виталий Гогунский с экс-женой Ириной Маирко и дочерью Миланой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Виталий Гогунский с экс-женой Ириной Маирко и дочерью Миланой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Иногда бывшие жены не рады видеть своих бывших: к примеру, как Лиза Башарова. Актер Марат Башаров на днях вновь в «приподнятом» настроении поскандалил с экс-женой. Лиза не запрещает Марату видеться с сыном, а сама контактов с артистом избегает. При разводе Башаровы договорились – Лиза не требует официально алименты, а Марат платит ей фиксированную сумму на ребенка. Коллега артиста рассказывает kp.ru: «Марат каждый месяц дает бывшей жене по 140 тысяч рублей. Кроме того, оплачивает услуги ЖКХ за квартиру, в которой проживает экс-супруга и его ребенок. Квартиру он переписал на нее и ребенка».

Марат и Лиза Башаровы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Марат и Лиза Башаровы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После снятия карантина продолжатся суды звезды футбола, а теперь тренера Андрея Аршавина. Спортсмен из-за снижения доходов намерен снизить сумму алиментов на сыновей и дочь, которых воспитывает телеведущая Юлия Барановская. Сейчас алименты на одного ребенка звезды футбола составляют около 340 тысяч рублей. У Аршавина трое детей от Барановской, и дочь от последней экс-жены Алисы Казьминой.

Еще один футболист, известный своими скандальными разводами – Дмитрий Тарасов. По решение суда алименты дочери Тарасова от первого брака – 400 тысяч рублей в месяц. Но теперь у Тарасова третий брак, в котором родилось двое детей и новый контракт со снижением зарплаты. По контракту с «Рубином» он получает в месяц 500 тысяч рублей, поэтому через суд хочет снизить размер выплат на дочь до 80 тысяч рублей.

Дмитрий Тарасов с третьей женой Анастасией. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дмитрий Тарасов с третьей женой Анастасией.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Звезда сериала «Кадетство» актер Александр Головин никогда не был женат, а когда узнал, что его подружка беременна – исчез из ее жизни. Роман «кадета» с гримером Светланой Белогуровой закрутился на съемках картины «Женщины против мужчин. Крымские каникулы». Спустя девять месяцев, Светлана родила Оливию. Через суд женщина установила отцовство и требовала алименты в сумме 200 тысяч рублей. Но суд учел официальные заработки Головина и вынес решение об ежемесячных алиментах в размере двух МРОТ. Это немногим больше 22 тысяч рублей. У не слишком популярных актеров съемки бывают нечасто, гонорары они получают не ежемесячно и не всегда официально. Когда размер алиментов привязан к МРОТу, то и расти он будет вместе с ним.

Александр Головин и Светлана Белогурова. Фото: кадр программы «Пусть говорят»

Александр Головин и Светлана Белогурова. Фото: кадр программы «Пусть говорят»

Певец Вадим Казаченко счастлив вы браке, но регулярно его экс-супруга ходит по ток-шоу, вспоминая семейную жизнь. Развод Казаченко и его экс-жены Ольги Мартыновой был очень скандальным. Но у них есть общий сын Филипп, мальчик родился 10 марта 2017 года. Казаченко утверждал, что развод подкосил его здоровье – случился инфаркт, он не может зарабатывать как прежде. В суде была определена сумма алиментов на ребенка - 14 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Во время испытаний противомалярийного препарата от коронавируса умерли 20 человек: В США прервали тестирование
Около 50 тысяч россиян уже месяц не могут вернуться домой из других стран
Эксперт рассказал, останутся ли работники в России на удаленке после карантина
Решетников заявил, что Россия теряет ежедневно 100 миллиардов рублей в день из-за коронавируса
В Минздраве рассказали, как протекает коронавирус у детей
В Минздраве считают, что россияне на самоизоляции курят меньше
В Минздраве онлайн продажу алкоголя назвали преступлением
Аналитик рассказал, зачем нужно вводить пропуска в регионах
Скворцова сообщила о новых правилах для доноров в период пандемии коронавируса
Глава Архангельской области считает областной Дом молодежи одним из лучших в России
Путин поручил МИД наладить с зарубежными партнерами связь для борьбы с коронавирусом
Скворцова оценила реализацию ограничительных мер по коронавирусу в регионах России
Кандидат в вице-премьеры Украины Саакашвили назвал себя "сторонником мира с Россией"
Эксперт рассказал, куда безопасно брать туры на лето-2020
Умер глава совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер
Путин запретил госкопаниям покупать иностранные лимузины
Путин поручил направить на закупку машин скорой помощи пять миллиардов рублей
Набиуллина считает, что раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции
На Ямале в больницах удвоено количество мест для лечения коронавируса
Трамп заявил, что коронавирус можно вылечить «дезинфекцией легких»
В регионах загрузка коечного фонда для пациентов с коронавирусом достигает 40 процентов
Военный эксперт оценил, сможет ли коронавирус сорвать планы США по производству гиперзвукового оружия
В ООН сравнили коронавирус с пандемией H1N1