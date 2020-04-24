«Даю 140 тысяч рублей в месяц на ребенка»: какие алименты платят звезды-скандалисты Башаров, Аршавин, Тарасов и Гогунский

После скандальных разводов кто-то из знаменитостей договорился с бывшими о фиксированной сумме выплат на воспитание ребенка, а другие устанавливали размер алиментов через суд. Сейчас сразу две скандально-известных звезды пытаются снизить назначенные судом алименты. Но обо всем по порядку. Рассказываем о суммах, которые знаменитости перечисляют детям.

Экс-жена звезды сериала «Универ» Виталия Гогунского Ирина Маирко не знает работает или нет теперь ее бывший. Ирина воспитывает их общую дочь Милану, а вот отец с ребенком не видится. Ирина Маирко рассказала kp.ru: «За 1,5 года Виталик перевел 40 тысяч рублей».

Виталий Гогунский с экс-женой Ириной Маирко и дочерью Миланой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Иногда бывшие жены не рады видеть своих бывших: к примеру, как Лиза Башарова. Актер Марат Башаров на днях вновь в «приподнятом» настроении поскандалил с экс-женой. Лиза не запрещает Марату видеться с сыном, а сама контактов с артистом избегает. При разводе Башаровы договорились – Лиза не требует официально алименты, а Марат платит ей фиксированную сумму на ребенка. Коллега артиста рассказывает kp.ru: «Марат каждый месяц дает бывшей жене по 140 тысяч рублей. Кроме того, оплачивает услуги ЖКХ за квартиру, в которой проживает экс-супруга и его ребенок. Квартиру он переписал на нее и ребенка».

Марат и Лиза Башаровы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

После снятия карантина продолжатся суды звезды футбола, а теперь тренера Андрея Аршавина. Спортсмен из-за снижения доходов намерен снизить сумму алиментов на сыновей и дочь, которых воспитывает телеведущая Юлия Барановская. Сейчас алименты на одного ребенка звезды футбола составляют около 340 тысяч рублей. У Аршавина трое детей от Барановской, и дочь от последней экс-жены Алисы Казьминой.

Еще один футболист, известный своими скандальными разводами – Дмитрий Тарасов. По решение суда алименты дочери Тарасова от первого брака – 400 тысяч рублей в месяц. Но теперь у Тарасова третий брак, в котором родилось двое детей и новый контракт со снижением зарплаты. По контракту с «Рубином» он получает в месяц 500 тысяч рублей, поэтому через суд хочет снизить размер выплат на дочь до 80 тысяч рублей.

Дмитрий Тарасов с третьей женой Анастасией.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Звезда сериала «Кадетство» актер Александр Головин никогда не был женат, а когда узнал, что его подружка беременна – исчез из ее жизни. Роман «кадета» с гримером Светланой Белогуровой закрутился на съемках картины «Женщины против мужчин. Крымские каникулы». Спустя девять месяцев, Светлана родила Оливию. Через суд женщина установила отцовство и требовала алименты в сумме 200 тысяч рублей. Но суд учел официальные заработки Головина и вынес решение об ежемесячных алиментах в размере двух МРОТ. Это немногим больше 22 тысяч рублей. У не слишком популярных актеров съемки бывают нечасто, гонорары они получают не ежемесячно и не всегда официально. Когда размер алиментов привязан к МРОТу, то и расти он будет вместе с ним.

Александр Головин и Светлана Белогурова. Фото: кадр программы «Пусть говорят»

Певец Вадим Казаченко счастлив вы браке, но регулярно его экс-супруга ходит по ток-шоу, вспоминая семейную жизнь. Развод Казаченко и его экс-жены Ольги Мартыновой был очень скандальным. Но у них есть общий сын Филипп, мальчик родился 10 марта 2017 года. Казаченко утверждал, что развод подкосил его здоровье – случился инфаркт, он не может зарабатывать как прежде. В суде была определена сумма алиментов на ребенка - 14 тысяч рублей в месяц.