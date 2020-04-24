Откровения ниже пояса: зачем Кудрявцева, Билан и другие звезды кинулись раскрывать интимные тайны

Откровения звезд шоу-бизнеса - о нарядах по цене квартиры, семейных дрязгах или не дай бог наркотиках, для людей неподготовленных порой выглядят дико. Но к тому, что знаменитости выдают на карантине, оказались не готовы даже их самые преданные поклонники...

Лера Кудрявцева

Знаменитая блондинка на днях провела прямой эфир в Инстаграме с Тиной Канделаки, в котором поклонникам стало очевидно: единственное, о чем стесняется говорить Лера, так это о внуке, ведь в свои 48 бабушкой Кудрявцева себя не ощущает. При этом куда более интимные темы не вызвали у телеведущей никакого смущения. Многотысячной аудитории она рассказала, как потеряла ребенка и особенно подробно - как поехала домой к хоккеисту Игорю Макарову через несколько часов после знакомства.

- Сколько я продержалась до первого секса? 8 часов. Я не шучу. Все было в первый же день, да, - рассказала она Тине Канделаки. - Сейчас объясню. Может, я вру, что именно 8 часов, но мы познакомились с ним вечером и проговорили до 11 утра. Причем заметьте, я не пью и наркотики не употребляю. Как познакомились, больше не расставались. Это мой человек, просто мой. Игорь, кстати, говорит, что я ему глазки строила. Врет! Это он ходил вокруг меня. Кто проявил инициативу и пригласил к себе домой? Он, конечно. Не я же...

Дима Билан

Наш единственный победитель "Евровидения" уже много лет тщательно оберегает личную жизнь от чужих глаз. Прошли те времена, когда Билан ради пиара заводил романы то с моделью Леной Кулецкой, то с Юлией Волковой - "черненькой из "Тату". На все вопросы прессы Дима из раза в раз отвечал "Без комментариев", и вдруг... Одна из поклонниц написала артисту под фото довольно рядовой комментарий - мол, какой вы хозяйственный, пора жениться. И тут выяснилось, что певец уже два года как несвободен.

- Штамп в паспорте для меня ничто и формальность, я все и так даю без него! Не переживайте!!! - ответил Билан, сопроводив каждое предложение несметным количеством восклицательных знаков. - У меня на личном все отлично! Я был не собой несколько лет. И только два года, как заново нашел себя. Я в постоянных отношениях уже давно, не делайте из меня страдальца - я счастливый человек!

Анна Седокова

Переплюнуть Кудрявцеву в пикантных историях смогла экс-"ВИА Гра" Анна Седокова. В своем новом шоу на YouTube «Квартира 69» звезда неожиданно объявила о давнем сексуальном эксперименте.

- Если честно, у меня был секс втроем, причем несколько раз, - кокетливо улыбнулась певица. - Я клянусь, что у меня никогда не было секса, в котором два парня и одна девушка. Мне кажется, это не очень правильно, какая-то фигня. Считаю, красиво, когда три женщины вместе. И это у меня было в период "ВИА Гры". И знаете, в чем главная проблема? Что ты как женщина не успеваешь сразу все. А я же отличница! Поэтому мне было неловко.

О том, как неловко было зрителям в этот момент, Седокова, видимо не подумала...

Ольга Бузова

Поющая ведущая всегда всячески уходила от вопросов о детях. "Когда-нибудь обязательно появятся", "Мне пока не до этого - карьера на первом месте", "Это не проблема, но для начала надо встретить достойного мужчину"... И вот, когда уже никто не ждал разговоров на эту тему, звезда "Дома-2" высказалась, намекнув на женские проблемы. Оказалось, в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым Оля пыталась забеременеть, но эти попытки были неудачны (самого спортсмена трудно в чем-то заподозрить - у него трое детей).

- Я ни разу в жизни не была беременной. Ни разу! Вот клянусь! - эмоционально призналась Бузова во время очередного прямого эфира в Инстаграме. - В свое время, давно еще, когда у нас был брак, мы хотели, но не получалось по определенным причинам...

Ксения Собчак

В последнем выпуске своего шоу "Осторожно, Собчак!" телеведущая всячески пыталась вывести на откровенность Илью Хржановского - одного из самых закрытых и даже таинственных режиссеров. В широко известном в узких кругах кинопроекте "Дау", который Хржановский снимал 15 лет, реальность тесно переплелась с сюжетом. Как уверяют создатели, все происходившее на площадке, вплоть до употребления алкоголя и секса между героями, было настоящим (разве что сцены физического насилия были сняты художественно). И в какой-то момент Собчак, расспрашивая гостя о его служебных романах в "Дау", сама пустилась в воспоминания.

- Вот у меня был интим с начальником, - призналась блондинка, не называя имен. - И если я когда-нибудь скажу, что меня принуждали к этому, вряд ли кто-то поверит. И не потому, что я озабоченная. Просто таких начальников влиятельных у меня нет, я все-таки самостоятельный человек.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

"Мировой кризис - это расцвет сексуальной свободы"

Андрей Зберовский, психолог, профессор, доктор культурологических наук:

Инстинкты самосохранения и продолжения рода тесно связаны друг с другом. Что заметил еще Фрейд, отмечая, что все в культуре и психологии человека закручено вокруг смерти и секса. Когда люди, находящиеся в фертильном возрасте, вдруг осознают возможность близкой смерти, это закономерно приводит их к сексуальной и репродуктивной активности. Особенно в ситуации, когда опасность является реальной и массовой, как в случае эпидемий, войн, голода, революций.

Дело в том, что люди боятся смерти, и это – нормально. В обычное время, каждый из нас находит себе какие-то формы психологического успокоительного от страха смерти. И самая массовая форма защиты от страха смерти – это сохранение и трансляция себя, своего «Я» в детях и внуках.

Поэтому, когда жизнь сильно осложняется и возникает паника, человеку:

- во-первых, сразу хочется иметь рядом не просто близкого человека, который поддержит и защитит в трудную минуту, а того, с кем можно максимально слиться в телесном контакте – в сексе, с кем можно продлить свой род.

- во-вторых, приходит понимание, что нельзя откладывать рождение детей на потом, так как время быстротечно.

- в-третьих, если у человека были какие-то трудности в репродукции, это мотивирует мужчину или женщину на обращение к врачам, на само обсуждение данной ситуации с близкими людьми.

- в-четвертых, данная репродуктивная мотивация сильно облегчает вступление в интимные отношения с новыми партнерами, настраивает на необычные сексуальные эксперименты и ощущения. Ведь кто знает, а вдруг кто-то из партнеров, в итоге, и станет отцом или матерью твоего будущего ребенка. Или сможет тебя защищать и/или финансировать в этот трудный момент жизни. Поэтому мировые кризисы – это еще всегда и расцвет сексуальной свободы.

В общем, какие бы сложности жизнь не подкидывала обществу в целом и каждому конкретному человеку, как бы она не била ключом по голове, главное – чтобы она не била ниже пояса! Не случайно, бессмертие у легендарного Кощея Бессмертного было именно там – в яйце. Пусть оно и было спрятано, для пущей сохранности, в утке.

Отсюда, сексуальная и фертильная откровенность наших звезд в период коронавируса – явление, совершенно нормальное; она свидетельствует о нормальной психики и оптимизме. Ведь секс и дети с любимым человеком – это всегда оптимистично! И если откровенности Леры Кудрявцевой, Димы Билана или Ольги Бузовой в социальных сетях наведут кого-то на правильные мысли и замотивируют быстрее создать семью и завести ребенка, лично я, как семейный психолог и гражданин, буду только рад. Спасибо им за это!