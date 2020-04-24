Американский иллюстратор: Советская мама подготовила меня к эпидемии

Уже не раз говорили, что традиция приучать детей к соблюдению элементарных правил гигиены, которая была популярна в советское время, и ставшая для современных россиян фактически безусловным рефлексом, помогает противостоять распространению коронавируса на начальном уровне.

Иллюстратор американского журнала The New Yorker рассказала о своей русской маме, воспитавшей ее согласно советским традициям. Мама Дженни Кройк, Ирина, родилась в Петербурге и переехала в США много лет назад. Там у нее родились две дочери.

Дженни опубликовала серию иллюстраций под заголовком «Как моя советская мама подготовила меня к пандемии коронавируса». Ирина приучала дочерей всегда иметь в доме запас нескоропостящихся продуктов: крупы, соль, сахар, консервы, туалетную бумагу, спички.

Ирина заставляла дочерей мыть с мылом фрукты и овощи. Фото: instagram.com/jkroik/

«Ты уверена, что хочешь съесть все прямо сейчас? Возможно завтра этого не будет в магазинах». Такую фразу Дженни вкладывает в уста мамы на картине.

Ирина заставляла дочерей мыть с мылом фрукты и овощи.

«И замочите виноград с пищевой содой на 30 минут».

Ирина приучала дочерей всегда иметь в доме запас нескоропортящихся продуктов. Фото: instagram.com/jkroik/

А еще не забывать помыть руки после туалета. Да и не трогать ничего в уборной лишний раз. Там же много бактерий!

Во время эпидемии коронавируса Ирина подбадривает Дженни в соцсетях.

«Могло быть и хуже, - говорит мама, когда Дженни жалуется ей на пустые полки в магазинах.

- Во время блокады Ленинграда твой дед чуть было не умер от голода, когда соседи украли у него последние продукты. Да и не унывай! Пушкин несколько месяцев просидел на карантине в деревня во время эпидемии холеры в Москве».