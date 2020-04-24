В России пройдет первый международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии»

Более 10 тысяч экспертов и слушателей смогут принять участие в первом международном онлайн-форуме, посвященному последствиям пандемии. К дискуссии приглашены российские и международные эксперты, среди которых автор «Черного лебедя» Нассим Талеб, физик Митио Каку, основатель FuturMap Параг Ханна, продюсер Люк Бессон.

Идейными вдохновителями и организаторами стали глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. На пресс-конференции в ТАСС они поделились некоторыми нюансами проведения масштабного форума «на удаленке», пригласив к разговору бывшего премьер-министра Швеции (2006-2014 годы) Фредрика Райнфельдта и депутата Бундестага Германии Штефана Койтера.

- Мы, как и другие государства, только пытаемся победить коронавирус, но в то же время задумываемся, каким будут его последствия, - начал разговор глава Башкирии Радий Хабиров. – И чтобы оценить эти последствия, нам нужно собраться вместе с международным экспертным сообществом и обсудить сложившуюся ситуацию и выходы из кризиса. Пандемия – уникальное историческое явление, справиться с ней в одиночку невозможно. Нужно решать проблемы сообща. Ведь человечество, в целом, всегда думает о будущем. Это главное условие его выживаемости. И сейчас мы понимаем, несмотря на то, что кризис – это понятие само по себе негативное, он может стать тем инструментом, который разрушит старые стереотипы и заставит нас работать эффективнее.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева уверена, диалога с международными экспертами не избежать. Только совместно можно найти способы снижения последствий пандемии.

- Специалисты нашего агентства спроектировали ряд предложений по тактическим мерам по поддержке бизнеса, - отметила Светлана Чупшева. - Вместе с этим мы обсуждали повестку будущего в регионах: как нам поддержать технологичные компании, какой новый бизнес появится после кризиса, как стимулировать спрос, как помочь рынку труда. Сегодня нет выигравших и проигравших. Все столкнулись с проблемами и пытаются решать их разными путями. Именно поэтому АСИ собирает международные практики решения схожих задач. Только совместный опыт позволит нам минимизировать последствия пандемии.

Руководитель АСИ рассказала, что к ним обратились несколько крупных образовательных проектов, которые готовы вместе с Министерством просвещения РФ подготовить дополнительную образовательную платформу для дистанционного образования.

- И таких консорциумов должно быть много, - уверена Светлана Чупшева, - Предстоящий онлайн-форум будет интересной и качественной площадкой для подобных дискуссий и налаживанию отношений между экспертным сообществом и бизнесом.

Своим опытом борьбы с коронавирусом с участниками форума поделится и бывший премьер-министр Швеции Фредрик Райнфельдт. Швеция не стала закрывать на карантин всю страну. Там работают школы, детсады, кафе, магазины.

- Мы серьезно отнеслись к проблеме коронавируса с самого первого дня, - сообщил Фредрик Райнфельдт. - Наши эксперты предупреждали, что ситуация может ухудшиться, но в первую очередь она опасна для людей старше 65 лет. Мы отменили крупные общественные мероприятия, и пока пытаемся проходить пандемию без жесткого карантина. Когда все начиналось, мы думали, что это вопрос пары недель. И потом стало понятно, что это уже история на несколько месяцев. Все страны находятся сейчас на разных уровнях прохождения пандемии, наращивая мощности систем здравоохранения. Но нельзя забывать и об экономике.

В программе форума запланированы 2 пленарных заседания, 10 тематических секций. Работа будет идти в течение всего дня 28 апреля.

- Мы постарались пригласить к участию самых известных и популярных людей, - подчеркнул первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров. – По итогам форума мы подготовим сборник выступлений и резолюцию, в которой соберем все предлагаемые решения по выходу из кризиса. Также мы планируем подписать несколько соглашений в рамках этого онлайн-форума.