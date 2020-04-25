Финал. Голос.Дети-7: Фаворитка конкурса спела из специального бокса и неожиданно уступила сопернице

Начался прямой эфир с сенсации. Одна из фавориток шоу, сибирячка Софья Туманова выступала...из специального бокса! У девочки в день финала поднялась температура и даже с учетом того, что причину недомогания не установили (ОРВИ, грипп или что там еще может быть), девочке пришлось петь отдельно ото всех.

Такого в истории детского «Голоса» не было!

Финалистка пела с удаленки.

Из специальной изолированной комнаты, находящейся на территории съемочной площадки, Софья спела песню «Птиченька» группы «Зверобой». Без привычной сцены, без ощущения оркестра за спиной, без наставников перед глазами — дико сложно. Но вокалистка справилась. Спела блестяще, лучше всех в своей тройке.

Софья Туманова выступала из специального бокса!

- Я под впечатлением выступления Сони! Как здорово, что есть такая возможность спеть, - призналась Полина Гагарина, вытирая слезы. Сама девочка тоже рыдала — видимо, переволновалась и боялась дать сбой.

И зрители расслышали. Отдали предпочтение Софье — именно она прошла в суперфинал первой, выиграв у коллег с мощным двукратным отрывом.

Софья Туманова. Колыбельная и Стороною дождь - Финал - Голос.Дети - Сезон 7.София исполняет песню Полины Гагариной Колыбельная и Стороною дождь группы Zventa Sventana.

В команде Полины Гагариной тоже все произошло за явным преимуществом — фальцет Артем Фокин спел песню Леля из оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова и прошел в заключительный этап шоу с результатом более 53% голосов.

Третьей тройкой стала команда рэпера Басты.

- Талант — это единственное, что заставляет меня, циничного человека, преклоняться, - оценил выступления подопечных наставник. - Тронуло до глубины души. И спасибо вам за это.

Олеся Казаченко. Фото: Максим Ли

Зрители пропустили в суперфинал Олесю Казаченко, спевшую хит Бони Тайлер Total Eclipse Of The Heart — более 50% голосов и двукратный перевес каждого из соперников.

И их осталось трое: Софья Туманова (12 лет, Новосибирск), Артем Фокин (13 лет, Севастополь), Олеся Казаченко (10 лет, Ногинск).

Артем Фокин. Con te partir - Финал - Голос.Дети - Сезон 7.Артем исполняет песню Андреа Бочелли Con te partir .

Изолированная ото всех Софья спела компиляцию народной песни «Стороною дождь» и «Колыбельной» Полины Гагарины так, что, казалось, шансов никому не оставила.

Все уже было приготовились праздновать победу сибирячки, как вдруг цифры финального голосования показали весьма неожиданное — на первое место с небольшим перевесом вышла Олеся Казаченко.

Тройка финалистов: Софья Туманова, Артем Фокин, Олеся Казаченко

Голоса распределились так: Артем Фокин — 31,6%, Софья Туманова — 32,7%, Олеся Казаченко — 35,7%. Победительница тут же начала плакать, но от радости. Кубок победительнице детского «Голоса» вручили чуть позже — сразу после обработки дезинфектором. Сертификат на запись собственной песни девочке подарила компания Universal Music, а 1 миллион рублей — банк-спонсор.

Олеся Казаченко. Миллион алых роз - Финал - Голос.Дети - Сезон 7.Олеся исполняет песню Аллы Пугачевой Миллион алых роз.

Лучшим наставником проекта «Голос.Дети-7» стала Полина Гагарина.