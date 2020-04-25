Коронавирус в Италии, последние новости на 25 апреля 2020: вылечись более 60 тысяч человек

Италия продолжает бороться с коронавирусом. По последним новостям на 25 апреля 2020 года, общее число заболевших достигло отметки 192 994, скончались от инфекции 25 969 человек, 60 498 человек выздоровели.

На текущий момент ситуация в стране стабилизировалась. Число заболевших уменьшается с каждым днем, пациентов в палатах интенсивной терапии все меньше.

Но, несмотря на это, в большинстве провинций все еще сохраняются ограничительные меры. Итальянцы могут выйти из дома, только чтобы выгулять собаку или сходить в аптеку или в продуктовый магазин. Просто так гулять или ходить в гости нельзя. За нарушение карантина положен большой штраф.

Некоторые пытаются придумать себе безопасные развлечения, например, выходят на балкон с бокалами, подцепленными к палкам, и чокаются с соседями. А другие иногда нарушают. Например, в одном из регионов Италии пенсионеры говорили родственникам, что идут в магазин, а сами встречались и общались. Об этом узнали полицейские, но на первый раз решили не штрафовать.

Сейчас в Италии задумываются о пляжном сезоне. Если ситуация продолжит улучшаться, то, скорее всего, местные жители смогут летом искупаться в море и отдохнуть на пляже. Но, конечно, все оборудование будут дезинфицировать. Также будут предусмотрены ограничительные меры. Например, уменьшение количества шезлонгов.

По последним новостям о коронавирусе в Италии на 25 апреля 2020 года, накануне был зафиксирован самый низкий прирост новых смертей от вируса за сутки. Предыдущий рекорд был установлен в середине апреля.