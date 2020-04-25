Чехия снимает карантин и разрешает въезд из-за рубежа

За последнюю неделю график эпидемии коронавируса в Чехии превратился не просто в «плато», а в «спуск». Новых больных во вторник, 21 апреля: 133 чел.; в среду — 99 чел.; в четверг — 55 чел. Для сравнения, 2-3 недели назад было по 200-300 в сутки.

Заметными трагедиями пандемия в Богемии не сопровождалась — в отличие от абсурдистских новостей в духе Ярослава Гашека: «Человек ходил по городу в костюме дерева, думая, что его никто не заметит — но всё равно был задержан за нарушение самоизоляции»; «за появление на публике без маски глава МВД Чехии выписал штраф самому себе». При этом, стоит заметить, карантинные меры (и контроль за ними) были здесь одними из самых жёстких в Европе.

И вот правительство республики решило пойти на послабления. С пятницы, 24 апреля, разрешено «собираться в группы до десяти человек» (было — «не более двух»); с ближайшего понедельника возобновляют работу университеты. С этого же дня допускается открыть магазины площадью до 2500 кв. м., фитнес-центры, библиотеки.

Если график заболеваемости не изменится, с 11 мая возобновляют работу ТЦ и парикмахерские; рестораны, отели, театры и аналогичные объектыФото: REUTERS

Самое интересное — гражданам также разрешены «поездки за рубеж, не имеющие безотлагательной необходимости». Верно и обратное: «Мы несколько ослабляем запрет на въезд в Чехию для иностранцев — студентов из других государств или бизнесменов — при соблюдении ими ряда условий», — заявляет министерство внутренних дел. На границе Чехии всем таким путешественникам необходимо показать отрицательный тест на коронавирус (или же самоизолироваться в двухнедельном карантине).

Если график заболеваемости не изменится, с 11 мая возобновляют работу ТЦ и парикмахерские; рестораны, отели, театры и аналогичные объекты — с 25 мая. Но пока что от людей по-прежнему требуется надевать вне дома медицинскую маску.