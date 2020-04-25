РПЦ: 8 тонн медицинских масок в Италию пожертвовал не Патриарх, а православные бизнесмены

В прессе опубликовали новость, что Патриарх Кирилл предал в Италию 8 тонн медицинских материалов, включая маски. Информацию дали со ссылкой на губернатора Апулии Микеле Эмилиано. В Церкви решили объяснить, что стоит за этим событием.

Письмо в РПЦ итальянский губернатор написал 28 марта. В нем чиновник рассказал про все ужасы, которые происходят в их регионе. А также попросил молитв и помощи от русских бизнесменов.

После обращения по благословению Патриарха Кирилла Отдел внешних церковных связей обратился к православным бизнесменам, проживающим в Швейцарии. Они за свой счет организовали доставку медицинских масок, халатов. Груз прибыл из Китая в Швейцарию и оттуда был направлен в Италию. Там его получили 24 апреля.

Отдел внешних церковных связей подчеркивает, что данное медицинское оборудование изначально предназначалось исключительно для стран Западной Европы