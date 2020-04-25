2020-04-25T14:46:51+03:00
Общество

РПЦ: 8 тонн медицинских масок в Италию пожертвовал не Патриарх, а православные бизнесмены

Помощь была куплена за счёт предпринимателей из Швейцарии
Роман ГОЛОВАНОВ
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Отдел внешних церковных связей подчеркивает, что данное медицинское оборудование изначально предназначалось исключительно для стран Западной ЕвропыОтдел внешних церковных связей подчеркивает, что данное медицинское оборудование изначально предназначалось исключительно для стран Западной ЕвропыФото: REUTERS
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В прессе опубликовали новость, что Патриарх Кирилл предал в Италию 8 тонн медицинских материалов, включая маски. Информацию дали со ссылкой на губернатора Апулии Микеле Эмилиано. В Церкви решили объяснить, что стоит за этим событием.

Письмо в РПЦ итальянский губернатор написал 28 марта. В нем чиновник рассказал про все ужасы, которые происходят в их регионе. А также попросил молитв и помощи от русских бизнесменов.

После обращения по благословению Патриарха Кирилла Отдел внешних церковных связей обратился к православным бизнесменам, проживающим в Швейцарии. Они за свой счет организовали доставку медицинских масок, халатов. Груз прибыл из Китая в Швейцарию и оттуда был направлен в Италию. Там его получили 24 апреля.

Отдел внешних церковных связей подчеркивает, что данное медицинское оборудование изначально предназначалось исключительно для стран Западной Европы

ИСТОЧНИК KP.RU

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