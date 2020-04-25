Финская газета: «Россия переписывает историю Второй мировой, пытаясь выставить Финляндию союзницей Гитлера»

Следственный комитет РФ возбудил дело о геноциде русских в Карелии, оккупированной финскими войсками в годы Великой Отечественной войны: в 1941-44 годах на этой северо-западной территории было создано «не менее 14 лагерей для этнических русских, условия пребывания там носили несовместимый с жизнью характер», из-за чего погибло порядка 8 тыс. человек.

В то же время в самой Финляндии такую трактовку событий Второй мировой разделяют не все.

20 апреля, в день рождения Гитлера, издание Ilta-Sanomat опубликовало вот такой комментарий историка Антти Лайне:

— Финляндию [времён Второй мировой] хотят изобразить фашистской страной, сражавшейся бок о бок с Германией. Под это дело пытаются подвести доказательную базу, переписать историю, — приводит газета слова учёного.

Российским обвинениям в геноциде господин Лайне не верит. По его мнению, доказательства в виде мест массовых захоронений в Карелии относятся к другому периоду — сталинским лагерям 1930-х годов.

При этом газета Ilta-Sanomat не отрицает существование концлагерей в оккупированной финнами Карелии в 1941-44 годах, но подчёркивает: это были не «лагеря смерти» (для уничтожения людей, наподобие Освенцима) — а «лагеря временного пребывания»: дескать, финское командование опасалось, что, оставшись на свободе, «русские могут начать партизанскую войну». Также автор статьи утверждает: во время финляндской оккупации «с финским населением Карелии обращались лучше, чем с русским».

В начале Второй мировой страна Суоми формально не входила в состав фашистской оси, но вела тесную координацию с третьим рейхом на уровне взаимодействия разведок и генштабов, в Хельсинки действовал пункт вербовки добровольцев в СС, с 22 июня 1941 года Люфтваффе использовало финскую территорию для налётов на СССР, а позже финские войска участвовали в блокаде Ленинграда.