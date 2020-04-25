Испытано на семье: «О том, что у нас коронавирус, мы узнали только спустя две недели после начала болезни»

Если еще пару недель назад часто можно было услышать вопрос: «Ой, вот у вас есть хоть один знакомый, заболевший COVID?». То теперь, к сожалению, такие знакомые и даже члены семьи есть у всех. И у меня. Рассказываю, как это было под рубрикой «испытано на семье».

Сначала заболел Дима, муж моей сестры. Поднялась высокая температура, чувствовал себя очень плохо. Описывая свои симптомы он сказал: «Все тело ломает, оно просто как кисель. Это точно не обычный грипп». Это было в понедельник 13 апреля. Вызвал на дом врача из районной поликлиники. Они живут в подмосковном Одинцово. Врач пришла в чумном костюме, маске и перчатках. Замеряла температуру, послушала легкие.

- Лечитесь, у вас ОРВИ. В пятницу приходите в поликлинику сами, выпишем больничный.

- А как же тест? Надо нам или нет? Мы можем и платно сделать, если что.

- Нет, вам пока не надо. А платно вы не можете, потому что уже с температурой.

В среду, то есть через три дня, температура поднялась уже у Ксюши. И те же симптомы, дикая слабость, тело как кисель, встать с кровати не может.

- Мы стали звонить на горячую линию Роспотребнадзора по коронавирусу, - рассказывает Ксюша. - Я сказала, что заболел муж, а вот теперь и я. Мне сказали, что у вас 37,5, наверное вы перенервничали. Полежите, отдохните. С такой температурой, мол, нечего и врача вызывать. Но мне все хуже становилось, жар усиливался. А главное, такая дикая слабость и все тело ломит. Невозможно ни сидеть, ни лежать. Абсолютно непонятное состояние. Если вы, поддавшись общей панике, ищите у себя симптомы, то не ищите. Уверяю, если что-то настанет, то вы сразу все поймете. Этот вирус ни с чем не перепутаете. Я нашла в интернете лабораторию, которая делает платный тест на COVID дистанционно. Вешают пакетик на дверь, пациент сам берет мазок, а потом так же вешает пробирки в пакетике на дверь. Я оставила заявку на такой, забегая вперед скажу, что звонка дождалась спустя почти неделю.

Утром в четверг, на четвертый день болезни, у Димы полностью отшибло обоняние.

- Я уже читала, что это признак ковида. Честно, стало страшно. Мы опять пытались звонить на эти горячие линии, туда так просто не дозвонишься, кстати. Что делать непонятно, идти завтра на прием в поликлинику? А вдруг мы заразим кого-нибудь? Да еще и штраф схватим. В итоге мы вышли на связь с врачом поликлиники, той, которая к нам приходила. Сообщили, что у меня те же симптомы,и что у Димы на работе (а их предприятие не уходило на карантин) есть заболевшие с подтвержденным статусом. И что мы хотим тест.

Врач пришла, послушала легкие. Измерила уровень кислорода в организме специальным прибором. У Ксюши к тому моменту обоняние тоже уже пропало.

- Кстати, девушки, у кого гель-лаки на ногтях, снимайте. С таким маникюром кислород вам не смогут померить, - говорит Ксюша. - И тогда нам назначили тест. Сказали, сидите дома и ждите. Врач записала фамилии заболевших коллег Димы, видимо чтобы проверить по базе Роспотребнадзора.

Тест пришли делать рано утром в субботу. А спустя почти неделю рано утром в пятницу в дверь позвонили полицейские.

- Они нам сообщили, что коронавирус подтвержден. Запретили выходить из дома, даже мусор выносить нельзя. В обед нам позвонили из поликлиники и сказали, что положительный результат и у меня. Выписали лекарства — плаквенил.

Выходить Ксюше и Денису на улицу нельзя. Мы всей семьей обзванивали аптеки, города — таких препаратов нет в наличии нигде. Ищем. Оставили заявки во многих аптеках, но пока ни ответа, ни привета.

- Сейчас мы сидим и ждем, когда нас заберут на скорой, чтобы сделать компьютерную томографию. Сразу предупредили, что ждать долго, вызовов очень много, врачи просто не успевают. Я уже примерно знаю, что нас ждет. Моя знакомая с работы уже ездила на КТ, у нее тоже по тесту подтвержденный COVID, - рассказывает Ксюша. - Томография показала двухстороннюю пневмонию, дали таблеток и сказали идти лечиться домой. Туда ее отвезли, а обратно, говорят, не положено. Идти ей пешком что ли? Вызвала такси и всю дорогу молилась, чтобы полиция не остановила. В такси же без пропуска нельзя. Как мы будем добираться домой, непонятно. Да и куда нас повезут? Вот сидим, ждем. Прошло уже больше суток.