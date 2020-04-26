Коронавирус в Италии, последние новости на 26 апреля 2020: число заболевших COVID-19 превысило 195 тысяч

Последние новости о коронавирусе в Италии на 26 апреля 2020 года таковы: общее число зараженных достигло отметки 195 351, скончались от инфекции 26 384 человека, 63 120 человек - выздоровели.

Италия продолжает борьбу с инфекцией. Ситуация с каждым днем улучшается, снижается число заболевших, а пациентов в палатах интенсивной терапии становится все меньше.

В большинстве провинций продолжают действовать ограничительные меры: закрыты все культурные, образовательные и спортивные центры, заведения общепита. Выходить из дома можно только для того, чтобы сходить в аптеку, продуктовый магазин или выгулять собаку. За нарушение карантинных мер – штраф.

Но в некоторых провинциях уже потихоньку ослабляют ограничительные меры. Например, из дома разрешили выходить для того, чтобы заняться спортом. Также рассматривается возможность открыть летом пляжный сезон. Конечно, все оборудование будут дезинфицировать, а также предусмотрят новые меры безопасности. К примеру, уменьшение количества шезлонгов.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 26 апреля 2020 года, в стране до конца года не планируют открывать границы для туристов. При этом работа учреждений культуры и достопримечательностей возобновится.