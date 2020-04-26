2020-04-26T11:12:47+03:00
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Сериал «Грозный»: Евгений Цыганов стал Иваном III, Никита Панфилов — псковским воеводой, Виталий Хаев — опричником

В распоряжении «КП» оказался кастинг-лист проекта, теперь хотя бы понятно, что происходит в трейлере
Егор АРЕФЬЕВ
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В интернете вышел первый трейлер проекта. Фото: Россия 1В интернете вышел первый трейлер проекта. Фото: Россия 1
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Заключительная часть триптиха «София» (2016) - «Годунов» (2018) - «Грозный» (2020) скоро выйдет в эфир канала «Россия 1». А пока в интернете вышел первый трейлер проекта. Из него очевидно, что главного героя, Ивана Грозного, сыграют двое актеров — Александр Яценко (в расцвете сил) и Сергей Маковецкий (в старости). По поводу остальных персонажей было ничего не ясно. Однако «КП» удалось раздобыть заветный квиток со списком актеров, перевоплотившихся в реальных исторических персонажей.

Впервые мы увидим молодого Ивана Васильевича — его роль доверили одному из главных трагиков современности Александру Яценко.

Впервые мы увидим молодого Ивана Васильевича. Фото: Россия 1

Впервые мы увидим молодого Ивана Васильевича. Фото: Россия 1

Как и в сериале «Годунов», Ивана Грозного в старости сыграл Сергей Маковецкий.

Ивана Грозного в старости сыграл Сергей Маковецкий. Фото: Россия 1

Ивана Грозного в старости сыграл Сергей Маковецкий. Фото: Россия 1

А образ Ивана III, как и в "Софии", воплотил Евгений Цыганов.

Евгений Цыганов. Фото: кадр из фильма

Евгений Цыганов.Фото: кадр из фильма

Впервые в трилогии появится Константин Крюков — он исполнил роль князя Андрея Курбского, полководца, мецената и приближенного Ивана IV.

Впервые в трилогии появится Константин Крюков. Фото: Россия 1

Впервые в трилогии появится Константин Крюков. Фото: Россия 1

Если Виктор Сухоруков сыграл главного опричника Ивана Грозного — Малюту Скуратова, то Виталию Хаеву (за столом) досталась роль Алексея Басманова — опричника, которого Курбский описывал как «маньяка и погубителя Святорусской земли». Виктор Добронравов (над ним) сыграл его сына, Федора Басманова, тоже опричного воеводы, объявившего о лишении сана митрополита Филиппа.

Если Виктор Сухоруков сыграл главного опричника Ивана Грозного — Малюту Скуратова, то Виталию Хаеву (за столом) досталась роль Алексея Басманова. Фото: Россия 1

Если Виктор Сухоруков сыграл главного опричника Ивана Грозного — Малюту Скуратова, то Виталию Хаеву (за столом) досталась роль Алексея Басманова. Фото: Россия 1

Татьяна Лялина, снимавшаяся в «Аритмии» с Александром Яценко, сыграла первую жену Ивана Васильевича — Анастасию Романовну Захарьину, мать царя Федора Иоанновича.

Татьяна Лялина. Фото: кадр из фильма

Татьяна Лялина.Фото: кадр из фильма

Образ воспитательницы и бабушки царя Анны Глинской (Якшич), матери Елены Глинской, воплотила Людмила Полякова

Людмила Полякова. Фото: кадр из фильма

Людмила Полякова.Фото: кадр из фильма

София Лебедева, сыгравшая Лизу Бричкину в современной адаптации повести Бориса Васильева, сыграла Младу — служанку Анастасии Захарьиной

София Лебедева. Фото: кадр из фильма

София Лебедева.Фото: кадр из фильма

Актер Малого драматического театра и звезда сериала «Пес» Никита Панфилов (справа) сыграл московского полководца Ивана Челяднина — погибшего в плену после битвы под Оршей.

Актер Малого драматического театра и звезда сериала «Пес» Никита Панфилов (справа). Фото: кадр из фильма

Актер Малого драматического театра и звезда сериала «Пес» Никита Панфилов (справа).Фото: кадр из фильма

А звезда сериалов «Пятницкий» и «Карпов» Антон Батырев исполнил роль боярина Данилы Захарьина, брата Анастасии. Брал Коломну и Тулу.

Звезда сериалов «Пятницкий» и «Карпов» Антон Батырев. Фото: кадр из фильма

Звезда сериалов «Пятницкий» и «Карпов» Антон Батырев.Фото: кадр из фильма

Сербской актрисе Милене Радулович, которую зритель может помнить по фильму «Балканский рубеж», досталась роль княжны Мария Темрюковны — второй жены Ивана Грозного.

Милена Радулович Фото: кадр из фильма

Милена РадуловичФото: кадр из фильма

Грозный (2020) - Тизер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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