«Свет - это надежда»: Вершину Маттерхорн в Альпах окрасили в цвета флагов стран, борющихся с коронавирусом

Гору Маттерхорн, одну из самых известных альпийских вершин подсветили цветами российского триколора. Таким образом Швейцария выразила поддержку России в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Таким образом Швейцария выразила поддержку России в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. (с) Light Art by Gerry Hofstetter / Foto Michael Kessler

Масштабная проекция создана художником по свету Джерри Хофштеттером и составляет более одной тысячи квадратных метров.

Ранее, в рамках акции «Свет - это надежда» альпийскую вершину уже подсвечивали в цвета флагов Италии, Испании, Великобритании, Франции, Португалии, США, а также других стран.

Световая проекция с изображением нашей планеты. (с) Light Art by Gerry Hofstetter / Foto Frank Schwarzbach

Церматт, курорт на вершине Маттерхорн, сообщает, что с помощью этой световой проекции хочет дать людям знак надежды и солидарности «в эти трудные времена», поддержать людей, которые сейчас страдают.

Световая проекция с изображением флага США. (с) Light Art by Gerry Hofstetter / Foto Frank Schwarzbach

«Оставайтесь дома - вы можете следить за зрелищем в прямом эфире с помощью веб-камер», - отметается на сайте курорта.