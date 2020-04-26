Замглавы минобороны Булгаков: Для священников Главного военного храма разработали специальную одежду

Какой вклад в возведение этого «объекта особой важности» внесли солдаты и офицеры нашей армии? На этот и другие вопросы «КП» попросила ответить замминистра обороны, генерала армии Дмитрия Булгакова.

- Вы возглавляете службу материально-технического обеспечения нашей армии (МТО). Что ваши подчиненные сделали для храма?

- Наши специалисты готовили образцы вооружений для формирования тематических залов Музейного комплекса «Дорога Памяти», для выставочной экспозиции под открытым небом. Наши транспортники собрали и перевезли более 9000 единиц бронетанкового вооружения, орудий, автотехники, стрелкового и холодного оружия, боеприпасов, гильз, предметов военной формы, шлемов времен Великой Отечественной. В том числе иностранного производства - и стран-союзниц СССР, и фашистской Германии.

Замминистр обороны, генерал армии Дмитрий Булгаков. Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

- Кто особо постарался?

- Специалисты службы ракетно-артиллерийского вооружения изготовили образцы подсвечников и горелок из гильз патронов военных лет, а также гильз для их наполнения землей с мест захоронений воинов, погибших в 1941-1945 годах. Внесли свой вклад и сотрудники Управления Минобороны России по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. Они вместе с представительствами Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы, аппаратами военных атташе и Посольств РФ в странах пребывания организовали забор земли с советских воинских захоронений в Венгрии, Германии, Китае, Польше, Румынии, Словакии, США и Чехии.

Работы в храме и вокруг него близятся к завершению. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

- Вы упомянули «Дорогу памяти»...

- Это гигантский мемориальный информационный массив. Он состоит из фотографий и биографий фронтовиков - участников Великой Отечественной. Это 33 миллиона персональных данных и около 5 миллионов фото! Такого нет нигде в мире!

- Правда, что священнослужители храма будут облачены в особые одеяния, и внутреннее убранство будет уникальным?

- Да. Сотрудники службы ресурсного обеспечения с представителями Главного военно-политического управления и при участии духовенства и модельеров разработали специальную одежду для священнослужителей. Ее отдельные предметы подчеркивают принадлежность Главного храма к ВС России.

Открытие храма намечено перед Днем Победы. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Храм накануне 75-летия Победы украсят иконы небесных покровителей видов и родов войск. Будет тут и икона благоверного святого Иосифа Волоцкого. Он небесный покровитель военнослужащих и гражданских служащих системы материально-технического обеспечения Вооруженных Сил. 25 июля 2019-го Патриарх Кирилл благословил особое почитание преподобного Иосифа Волоцкого как покровителя личного состава и сотрудников МТО и молитвенное обращение к нему «за помощью в общем добром деле, их объединяющем».

- Иосиф Волоцкий - кто он?

- Истинный патриот и суровый борец за чистоту веры. Образец нравственного совершенства. Занимает особое место в ряду церковно-политических деятелей конца XV — начала XVI веков. Игумен, один из ярких богословов средневековой Руси. Тонкий мыслитель и интеллектуал, церковный писатель и философ-моралист, меценат. Он стремился показать на примере своего монастыря, как строить на Руси не только духовно-просветительскую деятельность, но и экономическую, социальную. Деяния Иосифа в монастыре стали ростками благотворительности на Руси — по уходу за больными, созданию приюта для детей сирот, больницы, богадельни. Он помогал крестьянам семенами, средствами для покупки домашнего скота, хозяйственного инвентаря. Заботился о нищих и вдовах. В голодные годы кормил ежедневно до 700 человек.

Генерал армии рассказал, как в подмосковном парке «Патриот» готовятся к открытию Главного храма Вооруженных Сил России. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

- Скоро – открытие храма...

- Работы в храме и вокруг него близятся к завершению. Заканчиваются отделочные работы. Устанавливаются мозаики. Выкладываются полы и ступени. Открытие храма намечено перед Днем Победы.

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Главный военный храм почти готов

Все работы по отделке должны быть закончены к 9 мая (подробности)