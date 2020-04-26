Акинфеев возглавил рейтинг самых преданных футболистов своему клубу

Известный футбольный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых преданных своим клубам футболистов, которые выступали в десяти главных лигах Европы.

На первом месте оказался вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, Он играет в составе армейского клуба ужу 17 лет, 3 месяца и 23 дня. Учитывая, что Игорь не собирается завершать карьеру, то с каждым днем только улучшает свой результат. Через 5 лет Акинфеев сможет побить национальный рекорд Льва Яшина, который выступал за московское «Динамо» 22 сезона (1950 - 1971).

А абсолютными рекордсменами по этому показателю являются валлиец Райан Гиггз и итальянец Паоло Мальдини, игравшие соответственно в «Манчестер Юнайтед» и «Милане» по 24 года.

Второе место в текущем рейтинге занял защитник «Сент-Этьена» Лоик Перрен (16 лет, 9 месяцев и 24 дня), на третьем – форвард «Барселоны» Лионель Месси (16 лет, 3 месяца и 23 дня).

ТОП-10 САМЫХ ПРЕДАННЫХ ФУТБОЛИСТОВ НАШИХ ДНЕЙ:

1. Игорь Акинфеев (ЦСКА, вратарь) - 17 лет, 3 месяца, 23 дня.

2. Лоик Перрен («Сент-Этьен», защитник) - 16 лет, 9 месяцев 24 дня.

3. Лионель Месси («Барселона», нападающий) - 16 лет, 3 месяца, 23 дня.

4. Франческо Маньянелли («Сассуоло», полузащитник) - 14 лет, 9 месяцев, 24 дня.

5. Джорджо Кьеллини («Ювентус», защитник) - 14 лет, 9 месяцев, 24 дня)

6. Серхио Рамос («Реал», защитник) - 14 лет, 7 месяцев, 24 дняю

7. Сэмми Боссют («Зюлте-Варегем», вратарь) -13 лет, 9 месяцев, 24 дня.

8. Бруно Сориано («Вильярреал», полузащитник) - 13 лет, 9 месяцев, 24 дня.

9. Хави Лопес («Эспаньол», полузащитник) - 13 лет, 9 месяцев, 22 дня.

10. Марсело («Реал», защитник) - 13 лет, 3 месяца, 23 дня.

КСТАТИ

Самые непостоянные футболисты

А этих футболистов называют хамелеонами. Они вообще редко задерживаются в команде более чем на один сезона, а иногда умудряются сменить и пару команд за год.

Так Джо Барридж за свою вратарскую карьеру, которая длилась почти 30 лет, успел поиграть в 29 клубах. Более половины из них - 15, в Английской премьер-лиге.

Ему наступает на пятки Себастьян Абреу. Всего на счету уругвайца 30 переходов из клуба в клуб, но «только» 27 разных команд. Лишь однажды он задержался в бразильском «Ботафого», где сыграл 97 матчей и забил 57 голов. Любопытно, что Себастьян во всех клубах и сборной играл под 13 номером и еще не повесил бутсы на гвоздь.

ТОП-10 самых непостоянных футболистов, игравших на высшем уровне

1. Джон Барридж (Англия, вратарь) – 29 клубов.

2. Себастьян Абреу (Уругвай, нападающий) – 27 клубов.

3. Стив Клэридж (Англия, нападающий) – 19 клубов

4. Лука Тони (Италия, нападающий) – 15 клубов.

5. Ривалдо (Бразилия, нападающий) – 15 клубов

6. Марко Боррьело (Италия, нападающий) – 14 клубов.

7. Кристиан Вьреи (Италия, нападающий) – 13 клубов.

8 - 10. Никола Анелька (Франция, нападающий), Энди Коул (Англия, нападающий), Самуэль Это’О (Камерун, нападающий) – 12 клубов.

А КАК У НАС

Из российских футболистов главным перебежчиком считается вратарь Александр Филимонов, выступавший за 13 клубов, п- равда, далеко не все они было в высшей лиге. В 10 клубах у нас играл Александр Прудников, в 9 Спартак Гогниев. По 8 раз меняли клубную прописку Роман Широков, Руслан Аджинджал, Илья Максимов, Игорь Шевченко и Игорь Смирнов.