Полный список льгот и отсрочек для россиян в связи с коронавирусом: ЖКХ, ипотека и другие кредиты

Примерно треть опрошенных фондом «Общественное мнение» россиян пожаловались на ухудшение своего финансового положения в апреле. Что делать, если нечем расплачиваться по платежам, по которым вроде бы не платить нельзя? Разбираемся в наиболее характерных ситуациях и публикуем полный список льгот и отсрочек для россиян в связи с коронавирусом.

Ситуация 1. Нечем платить за ЖКХ

До конца года это вам ничем не грозит. Пени и штрафы в течение этого периода вам начислять не должны, отключать какие-то коммунальные услуги за долги тоже запрещено.

Но есть другая сторона вопроса: долги-то вам никто не спишет.

- И в начале следующего года из-за накопившихся долгов можно попасть в очень сложную ситуацию, - предупреждает директор «Организации народного контроля» Наталья Чернышова. - Лучше, если резко упали доходы, как можно быстрее обратиться за субсидией на оплату ЖКХ.

Напомним, на такую субсидию имеют право те, чьи расходы на коммуналку превышают определенный процент от совокупного дохода семьи. По общему правилу, это 22%. Но в ряде регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, этот «потолок» ниже.

По случаю пандемии, тем, кто уже получает такие субсидии, право на них с марта по сентябрь будет продлеваться автоматически (оно переоформляется каждые шесть месяцев). Но никто не запрещал обращаться за ними тем, у кого сложная ситуация возникла впервые. Стучаться надо в местный отдел жилищных субсидий (в Москве — городской центр жилищных субсидий). В ряде регионов документы на субсидию сейчас, в связи с коронавирусом, можно подать по электронной почте.

Ситуация 2. Долги по кредитке

Смотрите, можете ли вы воспользоваться правом на кредитные каникулы. Для этого надо доказать, что долги у вас накопились не просто так, а именно в связи с резким изменением финансовых обстоятельств в последний месяц. «Тяжелой» признается ситуация, когда доход упал более чем на 30% в сравнении со средними доходами за 2019 год.

И еще один момент — с кредитки у вас должно быть израсходовано не более 100 тысяч рублей.

То же — с автокредитами и потребительскими кредитами. Только потолок кредитов, по которым могут дать каникулы, выше: 250 тысяч для потребительских кредитов, 600 тысяч для автокредитов.

При этом надо помнить, что отсрочка будет не совсем бесплатной. На сумму основного долга или задолженности по карте начисляются проценты по льготной ставке в 2/3 от среднерыночной ставки по аналогичному виду кредита.

Ситуация 3. Не по силам ипотека

В этом случае есть две возможности: воспользоваться «старыми» ипотечными каникулами (они были и до пандемии) и новыми, коронавирусными, кредитными (они введены с начала апреля и подать заявление на них можно до конца сентября). Условия и отличия — см. в таблице.

Важный момент: ипотечные и кредитные каникулы нельзя взять одновременно по одному и тому же кредиту (да и не надо это), но можно взять друг за другом. То есть возможна ситуация, что вы взяли ипотечные каникулы, а когда они закончились — кредитные каникулы по той же ипотеке.

Важный момент: ипотечные и кредитные каникулы нельзя взять одновременно по одному и тому же кредиту (да и не надо это), но можно взять друг за другом.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

На каких платежах можно законно сэкономить?

1.Поверка счетчиков

Квартирные счетчики, в связи с пандемией, разрешено не поверять до 1 января 2021 года. Если даже срок поверки истек, показания можно и дальше подавать по старым приборам. Как пояснили «КП» в пресс-службе Росаккредитации, ресурсоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких счетчиков. Неустои ка (штраф, пени) не взыскивается.

В Росстандарте и Росаккредитации также предостерегают: если вам звонят и рассказывают про обязательную поверку — это мошенники. Компании же, которые реально вправе оказывать услуги по поверке (имеют на это аккредитацию), теперь обязаны вас предупреждать, что тратиться на такие работы до конца года нет необходимости — даже если вы сами к ним с просьбой провести поверку обратитесь.

2.Замена паспортов и водительских прав.

Не менять можно российские паспорта и водительские права, срок действия которых истек или истечет с 1 февраля по 15 июля включительно. Такие документы будут считаться действительными, штрафовать за них не будут.

Подростки, которые в этот период должны получить свой первый паспорт, будут пользоваться свидетельством о рождении или загранпаспортом.

Между прочим, только госпошлина за замену прав — 2000 рублей. А еще надо потратиться на медсправку.

НАГЛЯДНО

Как изменились доходы у россиян в апреле (в процентах к опрошенным):

19% - доходы упали незначительно

16% - упали серьезно

36% - доходы не упали, но люди ждут, что ситуация ухудшится через месяц

21% - пока ни о чем плохом не думают

(По данным опроса фонда «Общественное мнение»)

ЦИФРА

46% россиян готовы согласиться на «серую» зарплату.

Таковы данные опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Только 30% категорически против таких схем, поскольку от официального размера заработной платы зависит будущая пенсия, отпускные и больничные выплаты.

В 2019 году согласных на неофициальный заработок было меньше — 43%.