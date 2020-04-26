Юлия Пересильд укрылась от коронавируса с детьми и родителями в деревне Калужской области

В отсутствие спектаклей и съемок российские знаменитости коротают время с семьей. Некоторые остались в городе, некоторые укатили в глушь. Жена режиссера Алексея Учителя Юлия Пересильд в беседе с литератором Александром Цыпкиным призналась, что увезла детей за 150 километров от Москвы.

ПРО ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

«Когда появились дети (Анне — 10 лет, Маше — 7), в Москве было очень плохо — помните, горели леса? И я совершенно спонтанно, собрав гонорары за несколько лет, поняла, что нужен дом. В Москве было невозможно, у нас во Пскове (актриса родилась в этом городе) дома не было, поэтому экстренно купили дом в Калужской области, чтобы пережить одно лето. Потом практически сюда не приезжали. Послеживали за ним немного. Я даже думала, кому этот дом нужен? Сюда никто не ездит. И тут недавно, когда мы переехали, в деревне отключили свет, а мы врубили свой генератор — я поняла: какие ценные вложения мы делали все эти десять лет. Как замечательно! Никогда не думала, что так буду радоваться тому, что у меня есть дом за 150 километров от Москвы. Теперь мы подготовились к карантину и живем здесь. Я все убирала сама. Здесь в доме со мной дети. Няни нету. Помогают мои родители».

juliaperesild Всем спокойной ночи! пусть вам приснятся самые хорошие сны! Пусть вы проснетесь с хорошим настроением! И день пройдёт хорошо, светло, легко! Пусть ваши домашние будут тоже добры и нежны к вам ! Дорогие мои! Терпения вам и сил! И продержаться нам всем достойно ! Испытание... конечно, испытание... но все же многое зависит и от нас тоже @ankaperesild #вечерняяпесня#дом#стдимдома#держимсядругзадруга#любовьспасетмир#сумерки#аннагерман#дети#поемвместе

«ПРО «ЗУЛЕЙХУ»

«Из 50 моих картин почти каждая умудрилась чем-то оскорбить кого-нибудь. Что касается «Зулейхи» (актриса сыграла Настасью Котельникову, бойца отряда ОГПУ), то я не смотрю на реакцию, не читаю, не листаю. Конечно, попадается иногда [реакция зрителей] на глаза. Но стараюсь не замечать. Объясню почему: произведение прочло огромное количество людей (суммарный тираж книги более 110 тысяч экземпляров, ее перевели на 20 языков) и у каждого в голове сложился ТОЧНЫЙ образ, каким должен быть фильм. Вот когда я читаю книгу, я сразу представляю себе, как это будет выглядеть на экране. И когда то, что вышло на экраны, в итоге не складывается с моим представлением, мне тоже бывает тяжело. Так было с «Мемуарами гейши» Артура Голдена (в 2005 году Роб Маршалл выпустил экранизацию романа). Но потом я осекла себя: чего я превращаюсь в бабок на скамейке, которые это начинают обсуждать? А еще именно сейчас в изоляции единицы чувствуют себя хорошо. Не так много фильмов снято на эту тему. Не в общем, а конкретно про татарский народ, особенно про это [раскулачивание]. Поэтому одним не понравилось, что там татары. Другим не понравилось, что советская власть. Причин масса, но я думаю так — пройдет время и ее будут показывать пару раз в год. Так было с «Таинственной страстью» по Аксенову. Тогда на нас тоже вылились ушаты говна ни за что, ни про что»

juliaperesild Ну что дождались... 13 апреля на @tvrussia начнётся Зулейха открывает глаза по одноименному роману Гузель Яхиной... спасибо моим дорогим Людям: Чулпан Хаматовой, Евгению Морозову, Егору Анашкину , Леше Федорову,Жене Андропову , Лиле за то , что это сложное путешествие было по- человечески тёплым, легким, радостным! Наши вечера после смен были громкими, счастливыми, веселыми... и это то, что хочется вспоминать нам вместе было интересно и все трудности мы переживали вместе , а значит легче! и с юмором и конечно, спасибо Гузель, что есть возможность прикоснуться к ее Произведению @chulpanofficial @evgenymorozov #зулейхаоткрываетглаза#премьера

ПРО КОРОНАВИРУС

«Большей части людей сейчас ОЧЕНЬ плохо. По всем пунктам: деньги, переживания, страх, отсутствие работы, неизвестность впереди. Все существуют в нервном комке. Думаю, что и «Зулейха», которая не для всех, которую не должны были посмотреть абсолютно все — она не развлекательная, заставляет думать, говорит неприятные вещи о страницах нашей истории — попала под такое настроение».

juliaperesild С добрым утром хочешь днём костерок - разруби утром дровишек! чем бы дитя не тешилось ... развлекаемся как можем ! Всем хорошего настроения и новых начинаний #карантин#работаемдома#негрусти#stayathome

ПРО ГУРЧЕНКО

«Такая же история, как и с «Зулейхой». И я знала, что так будет. Только картина вышла — меня размазали катком. А теперь, куда бы я не приехала на гастроли, в Екатеринбург, Новосибирск или любой другой город, люди приходят с фотографиями Гурченко [для автографа] и только об этом говорят. И я даже это люблю»

Юли Пересильд в образе Людмилы ГурченкоФото: кадр из фильма

ПРО ПСКОВ

«Псков — это не «город под Петербургом»! Это древнерусский город, основан в 903 году. Там был и Александр Невский, княгиня Ольга и иже с ними. Огромное количество церквей — некоторые из которых ЮНЕСКО взяла под свою охрану — от XVI до XIII веков. Но еще там 76-я десантно-штурмовая дивизия ВДВ. Говорят, что Россия на всех одна. Но вот этот псковский характер скобарей...когда ходят обидеть псковичей, то говорят «скобари» (в этом городе издревле изготовляли скобы)...вот этот характер, конечно, сказывается. Северные, суровые люди.

ПРО ДЕТСКИЙ ДЕБЮТ В МОСКВЕ

«Я в 11 лет приехала в Москву со своим школьным учителем музыки — на конкурс «Утренняя звезда». Приехала и потерялась на Ленинградском вокзале. Учителя прыгнули в электричку, а я не успела. Они уехали, а я села на парапете. Какой-то мужчина принес мне мороженое. Я сидела, ела мороженое, смотрела на происходящее вокруг и думала: «Какой прекрасный город!». Как он принимает меня. Не страшно и хорошо. Это я поняла в 11 лет. Этот эпизод моей жизни стал ключевой причиной, почему я переехала в Москву, а не Питер, который тоже люблю».

Юлия на конкурсе "Утренняя звезда"Фото: Личный архив героя публикации

ПРО ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВУЗ

«Я не планировала поступать в театральный, это был один из пунктов назначения. Приехала в Москву в платье чуть ниже пояса. Красном, вискозном, в белый цветочек, белых носках, мокасинах и с рюкзачок. Я поступала в такие вузы: академию ФСБ им. Голицына (военный перевод), но в том году не набирали девочек, РГУФК (спортивная журналистика), Литературный институт им.Горького, театральный институт был заодно. С первого раза не получилось — поступила на второй год (в 2006 году Пересильд окончила РАТИ)»

ПРО РАРИТЕТНЫЙ ПОДАРОК ОТЦА

«На 30-летие пять лет назад папа подарил мне редкую машину. Я еще думала, чего он постоянно в деревню приезжает? Оказывается, он все это время машину ремонтировал, чистил, делал. И подарил. Это «копейка» (ВАЗ-2101) 1974 года с родным рулем, двигателем и другими внутренностями. Такой подарок»

Трейлер "Зулейха открывает глаза".Первый трейлер многосерийной драмы. Зулейха открывает глаза - экранизация знаменитого одноименного романа Гузель Яхиной.

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