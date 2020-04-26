2020-04-26T18:49:28+03:00
Общество

Отец Димитрий Смирнов: Россия вымрет. И нас заменят мигранты. А русские пойдут в дворники, курьеры и таксисты

Священник уверен, что мы семимильными шагами идем к Концу света, но переживать не нужно
Роман ГОЛОВАНОВ
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Отец Димитрий СмирновОтец Димитрий СмирновФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Священник Димитрий Смирнов бьет тревогу. На фоне карантина может увеличится число абортов. Батюшка уверен, что рождаемость рухнет вниз, а страна будет вымирать от абортов.

- Тут нужны радикальные, срочные меры. Но так как мировой истеблишмент тоже к этому стремится, к тому, чтобы остался один миллиард, наша страна в этом не отстает совершенно, а впереди планеты всей. По-моему, только после Румынии. Ну, сейчас мы ее догоним. Поэтому тут как бы в этом смысле все в порядке. Это главная парадигма нынешнего века. Куда вписывается и коронавирус, и гомосексуализм, и разводы. Все это веточки с одного дерева, - сказал «КП» отец Дмитрий.

Батюшка считает, что нас заменят мигранты.

- Мы сейчас на улицах видим массу народа из Средней Азии, они ездят на велосипедах и разносят нам еду. Мы просто поменяемся с ними местами. Это ездит наше будущее. Молодое, здоровое, сильное. Вот они нас заменят здесь, на этой территории, - отметил он.

Отец Димитрий считает, что православные многодетные семьи выживут.

- Но их же меньше четырех процентов. Но они выживут. Ну, может быть, будет гетто. Кто им даст возможность есть? Только Доширак, больше ничего. Православная вера при таком сценарии будет сжиматься. Церковь будет уменьшаться в своих масштабах.

По мнению отца Димитрия, виной всему «легализация смерти».

- Я лет 25 назад тому, выяснил, в основном это женщины стремятся к аборту. И какая-то часть мужчин их на это толкает. Но большинство это они самостоятельно. И еще самая маленькая часть женщин – это их мамы. Современные советские женщины заточены на продвижение по службе, образования, денежная работа и даже неплохо бы еще богатый жених. Там тоже как бы, если нет противоречий, то ребеночек совсем не нужен. А так как государство поощряет убийства детей и даже их оплачивает, сейчас, правда, этот процесс замедлился, потому что очень многие государственные абортарии закрыты, надо идти либо в частную клинику, либо сейчас уже стараются найти врача по телефону. Убийство перестало быть грехом, - пояснил отец Дмитрий.

Священник считает, что мы идем к Концу Света, но переживать из-за этого не нужно.

- Апокалипсис Иоанна Богослова – это самая оптимистичная книга. Потому что в конце будет пришествие Христа на Землю. Нет ничего прекраснее. Мы дождемся своего Господа, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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